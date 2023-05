[株式会社Coogee]



「CRUSH ON MILK TOUCH」をテーマに掲げたPOPUP STOREを期間限定オープンした、韓国コスメブランド MILK TOUCH(株式会社Coogee 本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 鈴木ヒロユキ、以下Coogee)は、ミューズであるTWICE “JIHYO”をPOPUP STORE会場に迎え、当選者限定スペシャルイベントを電撃開催した。



ブランドカラーであるピンクを基調とした店内で、POPUP STORE限定プリ機での撮影を楽しんだ様子をキャッチ。さらに、抽選で選ばれた38名を対象としたトークショー&サイン会を開催し、アイメイクへのこだわりを発表。Qoo10 ベストコスメを受賞したバズりコスメ「オールデイロングアンドカールマスカラ」を使用し、目力をアップさせていることを発表。大きな瞳をさらに輝かせるアイメイクの秘訣に、ファンの皆さんからも声が上がった。





また、JIHYO・MILK TOUCHに届いた「#DEAR JIHYO」キャンペーンのメッセージが壁一面に展示された仕掛けや、電話BOXに寄せられた手紙に感動する様子も。POPUP STORE購入者特典でもある「MILK TOUCH 社員証」を首から下げ、MILK TOUCHチームの一体感を表現した。









POPUP STORE 概要







CRUCH ON MILK TOUCH

日程:2023年5月20日(土)~2023年5月21日(日)

※5月22日(月)は完全招待制

時間:11:00~20:00

場所:The corner 渋谷区神宮前5-29-1 1F,2F





MILK TOUCHについて





ユーザーの声から始まったコスメブランドとして「START FROM YOU」というスローガンを掲げ、ユーザーの声を何よりも大切にした商品の開発を行っています。ブランド名であるMILK TOUCHには「ミルクのような純粋さを大切なあなたのお肌へ」という意味が込められ、スキンケアラインだけでなくメイクラインにも肌に優しい成分を配合し、メイクすることで美しく見せるだけでなく、肌のケアを図り本来の美しさを引き出すコスメを目指しています。



URL : https://milktouch.jp/



▽ 公式 SNS

公式 Instagram : https://www.instagram.com/milktouch_japan/

公式 Twitter : https://twitter.com/milktouch_jp



会社概要





社名:株式会社Coogee(株式会社クージー)

代表者:代表取締役CEO 鈴木ヒロユキ

事業内容:D2C事業、クリエイターアライアンス事業、ブランドアライアンス事業



Coogee(クージー)は「アジアに溶け合う」をコンセプトに、D2C事業、D2C支援事業、クリエイターエージェンシーを運営。日本発、アジア基準・世界基準のブランド作りを提供することをミッションとしています。



URL: http://coogee.jp/



