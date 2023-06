[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER @京セラドーム大阪





関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年8月6日(日)京セラドーム大阪にて、第25回目の記念開催となる『KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER』を開催いたします。この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。



日本にも活躍の場を広げる、注目の韓国アーティスト「Billlie」「AB6IX」の出演が決定!





今年5月に日本デビューを果たした、洗練された世界観と音楽で魅了する韓国の7人組ガールズグループBilllie(ビリー)。今年夏に日本での初コンサートを予定している、韓国の4人組ボーイズグループAB6IX(エイビーシックス)がアーティストとして出演決定!







明るいキャラクターで幅広い世代に大人気の「アンミカ」、俳優としても大活躍「佐野勇斗」がスペシャルゲストとして出演決定!





スペシャルゲストには、パリコレ経験者というトップクラスのモデルでありながら、テレビ、ラジオ、ドラマや映画、時には歌手として、様々な分野で活躍中。ポジティブな発言が幅広い世代の支持を集めるアンミカや、「M!LK」として今回アーティスト出演を予定している、俳優でも大活躍中の佐野勇斗がスペシャルゲストとしてステージにも出演決定!









歌手や女優で活躍の「板野友美」や人気のハーフモデル「藤井サチ」らの出演が決定!





「ともちん」の愛称で親しまれている人気タレント板野友美や、テレビのコメンテーターやCMなど幅広い活躍を魅せるハーフモデル藤井サチ。 連ドラ初主演が決まるなど女優としても活躍を魅せる岡本玲らの出演が決定!









コンビでの掛け合いが人気の「夜のひと笑い」など人気クリエイターの出演が続々決定!





日常の中で急に仕掛けられるドッキリや、長年連れ添ったコンビでの掛け合いが大人気の元カップルYouTuber夜のひと笑い。チャレンジ企画や大食い企画などで人気急上昇中の5人組マルチ系クリエイターESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-らの出演が決定!







【 全出演者情報 】2023年6月16日現在 ※50音順

〈 ARTIST 〉

AB6IX 、Billlie、M!LK、WATWING and more

〈 MODEL 〉

新井舞良、アリアナさくら、アンジェラ芽衣、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、椎名亜美、島崎遥香、上西星来、NANAMI、ねお、野咲美優、藤井サチ、前田希美、三原羽衣、山本望叶、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀 and more

〈 GUEST 〉

石川翔鈴、板野友美、井手上漠、岡田蓮、岡本玲、KATY、兼清萌々香、木下彩音、酒寄楓太、翔、鈴々木響、戦慄かなの、ちせ、長田光平、八村倫太郎、みりちゃむ、ゆいちゃみ、ゆうこす、ゆりにゃ、横田未来 and more

豪華〈 SPECIAL GUEST 〉決定!

アンミカ、佐野勇斗 and more

〈 CREATOR 〉

ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、おかんとむすめ、かの/カノックスター、きりまる、こばしり。、佐藤ミケーラ倭子、nanakoななこ、ばんばんざい、平成フラミンゴ、MINAMI、ゆりいちちゃんねる、夜のひと笑い and more







今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/



【関西コレクション オリジナルTikTokエフェクトが登場!】

『KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER』イベント開催に向けて、

TikTok上の動画投稿やストーリーズで活用できる公式のオリジナルARエフェクト・フィルターを公開!

25回目Anniversaryをイメージとしたキービジュアルと取り入れたデザインとなっています。

『KANSAI COLLECTION』に関連する3つの質問がランダムで表示され、15秒以内で回答する質問系のエフェクトを楽しめます。

(質問カテゴリー 1.ABOUT YOU 2.FASHION 3.KANSAI COLLECTION)









KANSAI COLLECTION 公式TikTok:https://www.tiktok.com/@kansaicollection



<エフェクト・フィルター使用方法>

1.スマートフォンのカメラから上記QRコードを読み取る

※TikTokアプリをお持ちでない場合は、アプリのダウンロードページに移動します

※読み取れない場合は、TikTokアプリ内より上記QRコードを読み取りください

2.「このエフェクトを使う」をタップ













【 開催概要 】

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER

開催日程 2023年8月6日(日)

開催時間 12:30開場 14:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 日本博参画プロジェクト認証事業

(前回実績) 大阪府・大阪市・大阪観光局・大阪商工会議所・兵庫県

京都府・京都市・京都商工会議所・奈良県・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



【チケット販売情報】

2023年6月17日(土) 10:00~

スタンド自由席:¥3,000

VIP席/プラチナ席/SS席/S席:SOLD OUT



※全て税込価格となります。

※枚数に限りがございますので、お申し込みはお早めに。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめ致します。



<チケット購入先>

・ローソンチチケット

https://l-tike.com/kansaicollection2023aw/

・チケットぴあ

Pコード(650-658)

https://w.pia.jp/t/kansai-collection/

・イープラス

https://eplus.jp/kansai-collection2023/

・楽天チケット

https://r-t.jp/kancolle



<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888(毎日10:00~18:00)



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net



関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



