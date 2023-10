[NEW STANDARD]

NEW STANDARD株式会社(本社:東京都世田谷区 代表取締役:久志尚太郎 以下、NEW STANDARD社)は、ミレニアルズ及びZ世代の潜在的な欲求やニーズの発見ができるリサーチ・サービス「インサイト・コンパス」を、本日より提供開始します。







「インサイト・コンパス」の概要





インサイト・コンパスは、 ミレニアルズ及びZ世代の潜在的な欲求やニーズの発見ができるリサーチ・サービスです。



インサイト・コンパスの独自調査によれば、マーケティングや新規事業を担当する83.3%の担当者は、“ユーザー中心設計”をとても重要だと認識しているものの“N1理解”の難しさを感じていることが明らかになりました。





そこでインサイト・コンパスでは、生活者の潜在的なインサイトを効率的に発見できるインタビュー手法「インサイト発見メソッド」を研究・開発。ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストが、デザイン思考研究を基盤としたインサイト発見メソッドを活用して“N1理解”を深めることで、今までにないインサイトが必ず発見出来るようになりました。





「インサイト・コンパス」の機能





機能1:インサイト発見メソッドの習得からインタビュー情報の管理まで可能なインサイト・プラットフォーム

1-1:インタビューに関連する情報をツール上で一括管理

1-2:デザイン思考を用いたインサイト発見メソッドが学べるeラーニングコンテンツ

1-3:ミレニアルズ及びZ世代が理解できる豊富なトレンドレポート



機能2:インサイト発見メソッドを用いた“N1理解”のためのインサイト発見インタビュー

2-1:N1のパースペクティブ(物の捉え方や見方)を深掘りして理解するN1探求メソッド

2-2:MZ世代のトレンド理解とデザイン思考を駆使した探索型インタビューメソッド

2-3:インサイト発見に不可欠なエクストリームユーザー判定メソッド



機能3:数百万人規模の情報感度の高いミレニアルズ及びZ世代生活者を常時プール

3-1:弊社運用メディア・TABI LABOと連携したリクルーティングシステム

3-2:調査パネルではない、情報感度の高い生活者が集まるインタビュイー・データベース

3-3:著名人、エグゼクティブ、インフルエンサーなどのインタビュイーアサインも可



「インサイト・コンパス」に関するお問合せ





インサイト・コンパスにご関心のある方はインサイト・コンパスサービスページ、または営業担当へお問い合わせください。

https://lp.insight-compass.jp/



■NEW STANDARD株式会社

NEW STANDARD株式会社は、ミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。

ユーザー起点の価値創造にこだわり、デザイン思考などを活用した独自のケイパビリティを有しています。ミレニアルズやZ世代を中心とした新しい時代の価値観のスペシャリストとして、同世代の読者を多く抱える『TABI LABO』をはじめとしたメディア事業、OMO型イベントスペース&カフェ「BPM」やD2Cサプリメント事業「Tune」を通じたコミュニティ形成等の経験を集約した「NEW STNDARD THINK TANK」も運営しています。そこから得られる新しい時代の価値観やユーザー起点のインサイトを活かし、広告ソリューションだけにとどまらず、クライアント企業のブランド&CX開発支援に取り組んでいます。

https://new-standard.co.jp/



<本件に関するお問い合わせ先>

NEW STANDARD株式会社 新藤

interview@new-standard.co.jp



