株式会社KOMPEITO(東京都品川区、代表取締役CEO 渡邉瞬)が運営する「SALAD STAND(サラダスタンド) by OFFICE DE YASAI」は、京王電鉄株式会社(東京都多摩市、代表取締役社長 都村智史)とReGACY Innovation Group株式会社(東京都千代田区、代表取締役 成瀬功一)が共同で実施している「KEIO OPEN INNOVATION PROGRAM」に採択され、京王井の頭線渋谷駅に続き、2023年2月27日(月)より京王線仙川駅に「SALAD STAND(サラダスタンド)」を新たに設置いたします。駅構内で、サラダをはじめとした健康的な商品を販売する実証実験を実施いたします。

また、「SALAD STAND(サラダスタンド)」で販売する商品を京王線で配送する取り組みを新たに実施します。













鉄道を活用した配送について







(1)実施開始

2023年2月27日(月)から

(2)配送方法

京王線仙川駅に設置の「SALAD STAND」販売商品について、専用(冷蔵)のキャリーケースを用いて鉄道を活用し配送











「SALAD STAND by OFFICE DE YASAI」とは







SALAD STAND(サラダスタンド)は、「どこでも、美味しく、安心安全に」をコンセプトに“OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)“で蓄積した野菜・フルーツ商品の販売、食品保冷配送の物流ノウハウを活かし、いつでも手軽に健康的なサラダ等を購入することができる自動販売機です。









SALAD STANDの特長







1.特許取得済の技術「ダイナミックプライシング機能」搭載

AIカメラから得たデータを購買実績や賞味期限、時間、天候などのデータと組み合わせ、AIにより最適な価格を導き出して価格を変更できる機能です。



2.フードロス削減を実現

「ダイナミックプライシング機能」を活用することで在庫管理の効率化を図り、フードロス削減を実現します。



3.健康的な商品ラインナップ

サラダやコールドプレスジュースなど、健康にこだわった商品を手軽に手に取ることができます。



<AIカメラで取得する情報・目的>

・取得する情報:性別、年代、購入データ、サラダ自販機前の往来データ

・目的:適正な商品ラインナップ・販売方法の構築

※個人が特定できない統計データを取得しています。







サービス開始







2023年2月27日(月)15:00から

※コールドプレスジュースは2月28日(火)15:00からの販売となります。







利用可能な時間







初電から終電まで







設置場所







京王線仙川駅 1番線ホーム上











主な商品ラインナップ







・サラダ(7種類のうち週替わりで2~3種類を販売)¥880(税込)









・コールドプレスジュース(8種類)¥1,200(税込)









・ハンディスープ(3種類のうち2~3種類を販売)¥500(税込)









※販売商品と価格は変更する場合がございます。







ご利用いただける決済方法







・交通系ICカード

・電子決済アプリ「YASAI PAY*」

・クレジットカード

・各種QRコード決済(PayPay、楽天ペイ、d払い、au PAY等)



*「YASAI PAY(ヤサイペイ) 」について

https://www.officedeyasai.jp/yasaipay/

当社が運営する電子決済アプリです。各種電子決済サービス、クレジットカードと紐付けてご利用いただけます。

YASAI PAYをダウンロードしたスマートフォン・タブレットで、自販機に表示されるQRコードを読み取るだけで決済が完了します。また定期的に、お得に商品が購入できるキャンペーンもございます。

(現在ご利用いただける電子決済サービス:PayPay、メルペイ、LINE Pay、Apple Pay)

※現金での購入はできません。







その他のSALADSTAND(サラダスタンド)設置場所









※一部販売商品、価格が異なる場合がございます。







OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)について











OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)は、2014年からサービスを開始した“置き型健康社食“サービスです。現在では全国で累計5,500拠点以上に導入されています。(2023年2月現在)

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。







運営会社:株式会社KOMPEITO(コンペイトウ) https://www.officedeyasai.jp/









「つくり手とつかい手を豊かにする」をビジョンに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

2014年より、働く人と企業の健康を促し、オフィスの食事環境を整える福利厚生サービス“置き型健康社食”サービス「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国5,500拠点以上に導入いただいています。

【会社概要】

所在地:東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日:2012年9月3日

代表者:代表取締役CEO 渡邉瞬

資本金:10億7,308万円(資本準備金含む)

事業内容:

・“置き型健康社食”サービス「OFFICE DE YASAI」の企画、運営

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」の企画、運営

・ダイナミックプライシング機能搭載!サラダの自販機「SALAD STAND by OFFICE DE YASAI」の企画、運営







