[クリエイティブサーベイ株式会社]

~既に15社以上が先行導入、商談化率・受注率・契約継続率の向上を実現~



「顧客の声を機会に変える」をミッションに、法人向けにインタラクティブなフォームサービスを提供するクリエイティブサーベイ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:石野 真吾、以下「クリエイティブサーベイ」)は、2023年10月20日より、あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」の正式提供を開始いたしました。本サービスは、2023年7月末にプレローンチを迎えてから既に15社以上に導入いただいています。







従来、BtoB企業においてはあらゆる顧客接点でバラバラな入力インターフェースを利用しており、顧客データの統合やスピーディな顧客対応、顧客に合わせた情報提供ができていませんでした。



Ask Oneは、“あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない”をコンセプトに、社内外のあらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合するサービスです。



当社が培ってきた誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能や、Salesforceをはじめとした柔軟な外部サービス連携機能を基に、Sansanの高精度な名刺の即時デジタル化技術を搭載することで、BtoB企業におけるあらゆるタッチポイントで営業機会を逃さず商談化率・受注率・契約継続率を向上します。



■「Ask One」プロダクトサイトURL

https://jp.creativesurvey.com/ask-one/



提供背景とAsk Oneによって実現できること





多くの企業ではデジタル化が進んだ現在においても、簡易なフォームツール・アンケートシステム・マーケティングオートメーション・自社システム・紙ベースのヒアリングシートなど、あらゆる顧客接点でバラバラな入力インターフェースを利用しており、顧客データの統合やスピーディな顧客対応、顧客に合わせた情報提供ができていないといった課題が未だ存在しています。



Ask Oneでは、誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム機能、外部サービスとのシームレスな連携、名刺を使ったスマートな入力体験などの特徴を備えております。



あらゆる顧客接点における入力インターフェースを統合し、様々な顧客データベースとリアルタイムに連携することで、オンライン・オフライン問わず営業機会を逃すことなく、一貫性のある顧客コミュニケーションを実現します。



また、社内向けやパートナー企業向けにはフォームの入力内容に応じたコールスクリプトやヒアリングシート、顧客管理ツールの入力インターフェース、お客様向けにはニーズやセグメントによってページを出し分けるランディングページやウェブフォームとして活用することができます。



顧客にあったタイミングで、顧客にあった情報を即時提供できるようになり、営業機会を逃すことなく商談化率・受注率・契約継続率の向上を実現します。



Ask Oneの3つの特徴





誰でも簡単に作成できるインタラクティブなフォーム

Ask Oneは、入力内容に応じてページや資料を出し分けることができます。社内向けには、SFAの入力インターフェースとして利用することでヒアリング内容に応じてスクリプトを出し分けたり、その場で資料を出し分けることも可能です。



お客様向けには、お問い合わせフォームやセミナー、キャンペーンなどのランディングページとしてのご利用はもちろん、複数ある商材や提示する事例を出し分けることができ、診断コンテンツやクイズコンテンツとしての活用も可能です。これらのフォームはドラッグ&ドロップで質問項目を組合せたり、ページを出し分けることができるため、誰でも簡単なフォームを作成することができます。



外部サービスとのシームレスな即時連携

Ask Oneを用いて収集したデータは、Salesforceをはじめ各種CRMやMA(マーケティングオートメーション)にリアルタイムかつ柔軟に連携できます。特にSalesforceのプラットフォーム上にアプリケーションを構築し、ソリューションをお客様に提供することができるAppExchange Partnerとして、任意の項目をキーとしたリード/取引先責任者の更新・リードの作成・カスタムオブジェクトのレコード更新・キャンペーンへの追加・活動履歴への質問回答の記録など、お客様社内のSalesforce環境に合わせたシームレスな連携が可能です。



Salesforceに限らず、各種CRMやMAでのデータの入力フォームをAsk Oneに一元化することで、手作業によるデータ入力やインポートなどの工数を削減し、これまでのオペレーションを変えずに優先順位をつけた即時顧客コミュニケーションを実現します。



Sansanの名刺データ化テクノロジーを搭載した唯一のフォーム

Ask Oneは、当社株主であるSansanのデータ化ノウハウにより開発された、精度とデータ化速度を両立した名刺に特化した独自のエンジンを搭載しております。これにより、名刺情報を瞬時にデータ化し、フォームの回答内容と合わせて各種ツールに即時同期することが可能です。展示会におけるヒアリングシートやセミナーの受付、訪問営業時のCRMへの顧客情報入力など、様々なシチュエーションでの入力負荷を削減します。



Ask Oneの活用シーン





Ask Oneが有する3つの特徴を活かし、社内・外、オンライン・オフラインを問わずあらゆる顧客接点で様々な活用をすることが可能です。



<マーケティング>

従来のマーケティングでは、オフラインイベントでの名刺・ヒアリングシートの管理や複数のツールにまたがるウェブフォームやランディングページの作成など、スムーズなデータ連携や複数ツールの管理などに課題を抱えるケースが多くなっています。Ask Oneを活用してお客様の入力フォームやランディングページの作成を統合し、スマートな名刺入力機能やシームレスな各種ツールとの即時連携機能を活用することで、こうした課題に対して効果を発揮します。



・具体的な活用シーン(一例)

展示会での名刺読み取り、ヒアリングシート / ランディングページの作成 /

各種ウェブフォーム / ROIシミュレーター / 診断コンテンツ



<営業>

営業活動においては、各営業担当でお客様へのヒアリングやフォロー、商談管理基準などばらつきがあり、属人化することによって効果的な営業アプローチができていない、CRMを導入しているがデータを入力してくれないといった課題を抱えるケースが多く存在しています。Ask Oneを統一されたヒアリングシートや各種CRMへの入力インターフェースとして活用することで、こうした課題に対して効果を発揮します。



・具体的な活用シーン(一例)

ヒアリングシート / 分岐型コールスクリプト / 失注アンケート / 商談更新フォーム





<カスタマーサクセス>

カスタマーサクセス部門では、顧客満足度調査などを通じて顧客の声を把握することが重要ですが、これらのデータと各種CRMなどのツールとの自動連携や、分析に活用できる形でのデータ収集に課題を抱えることがあります。Ask Oneを活用することで、オンボーディングや定期的なミーティング、日々のお問い合わせ対応業務など、様々なタッチポイントで対応品質向上や顧客理解促進ためのフォームとして活用いただけるだけでなく、回答結果に応じた顧客フォローをより適切に行うことで契約継続率を最大化します。



・具体的な活用シーン(一例)

サポート対応評価 / 顧客満足度調査 / 製品理解度クイズ / 契約更新フォーム



このほかにも、各企業様の課題に合わせた柔軟な活用方法をサポートいたします。



■導入企業様一覧(一部抜粋・順不同)



(以上)



■クリエイティブサーベイ株式会社 会社概要

会社名:クリエイティブサーベイ株式会社

代表者:代表取締役 石野 真吾

設立:2014年7月2日

所在地:東京都港区赤坂8丁目5-32 田中駒ビル

事業内容:あらゆる顧客接点で営業機会を逃さない「Ask One」、

ブランドと顧客がつながるアンケート「CREATIVE SURVEY」の開発・提供

URL:https://jp.creativesurvey.com/



■サービスに関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 マーケティング部

Mail: mk@creativesurvey.com



■報道に関するお問い合わせ先

クリエイティブサーベイ株式会社 広報

Mail: pr@creativesurvey.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-21:40)