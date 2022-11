[株式会社Zero-Ten]

2人のシェフがタッグを組んだイノベーティブ・ファインダイニングと世界一のバーテンダーがプロデュースするカクテルが楽しめるバーがオープン!



株式会社Zero-Ten(本社:福岡県福岡市、代表取締役:榎本二郎)は、2022年12月1日(木)に福岡市博多区に開業予定の食とエンターテイメントを融合したカルチャー発信の複合施設「010 BUILDING」(ゼロイチゼロ ビルディン グ)に、世界トップクラスのシェフ福山剛氏とガガン・アナンド氏がタッグを組んだ初の実店舗「GohGan」、福山剛氏が西中洲から移転する「Goh」、そして世界一のバーテンダー金子道人氏がプロデュースする「BAR 010」をオープンします。なお、先駆けて発表したイマーシブシアター「THEATER 010」内での料理も「GohGan」が提供します。









「010 BUILDING」は、国や文化の枠を超えたコラボレーションを通じて、福岡をより文化的な都市にアップデートすることを目指して誕生します。アートやエンターテイメントが日常になるように、これまでに無い体験を提供するため、世界で活躍する才能豊かなシェフとバーテンダーが、福岡の地から新しいカルチャーを発信します。



「THEATER 010」、「GohGan」、「Goh」、「BAR010」それぞれの店舗が混ざり合いながら、 「010 BUILDING」 は、常に驚きと発見に満ちた体験ができる新しい施設となります。



また、本日13:00より、公式ウェブサイト( http://www.010bld.com )において、 「THEATER 010」、

「GohGan」、「BAR 010」の3店舗の予約受付を開始します。

*「Goh」の予約開始は別途、上記公式ウェブサイトにてお知らせいたします。現時点では予約できませんのでご了承ください。



新しい形のファインダイニング 「GohGan」



福山剛氏とガガン•アナンド氏によるイノベーティブなレストラン。

ライブ感あふれ、本当にファインな気持ちになってもらうことを目指した

新しいファインダイニングの形を提案。







「GohGan」は、福岡・佐賀版ミシュランガイドで星付きレストランに選ばれた『ラ・メゾン・ドゥ・ラ・ナチュール・ゴウ』のオーナーシェフで、「アジアのベストレストラン50」にも度々選出された福山剛氏と、同じく「アジアのベストレストラン50」で4度の1位に輝いたバンコクの伝説的レストラン『Gaggan(ガガン)』のオーナーシェフ ガガン・アナンド氏がタッグを組んだ初めての実店舗です。 2014年に出会って以来、互いを尊重し刺激し合う二人のシェフは、年に3回はコラボレーション企画「GohGan」としてポップアップを開催してきましたが、いよいよこの度、ここ福岡の地に店舗をオープンすることになりました。フレンチをベースにした斬新で独創的な福山氏のアイディアと、インド料理のスパイスと自由な発想のガガン氏が織りなす料理たちは、常にエン ターテイメントにあふれ、驚きをもたらすでしょう。





彼らが提供するサプライズは常に前例がないこと。それを成し続けられるのは常に未知なる領域に挑戦し、進化をし続ける2人のクリエイティビティへの姿勢が生み出すものです。

なお、「THEATER 010」の食事は「GohGan」によって提供されます。イマーシブシアターにて提供される「GohGan」もお楽しみください。





施設の1Fに位置する「GohGan」は、ライブ感の伝わるオープンキッチンを見ながら楽しめる室内の54席に加え、川沿いのテラス席19席を備えています。また、「月に1回程度は、様々な料理人を招いてポップアップ企画を行うことも検討しています。互いに技術力と発想力を高め合う場所にもしていきたい(福山氏)」とも語っており、クリエイティビティの発信地としての役割も担うことになります。九州、福岡の地で新しいチャレンジを行う2人をこれからも楽しみにしてください。







福山剛(Goh Fukuyama)

1971年福岡県生まれ。高校時代からフランス料理の道に進み、福岡「イル・ド・フランス」、

「マーキュリーカフェ」で修業した後に2002年、西中洲に自身の店「ラ メゾン ドゥ ラ ナチュール ゴウ」をオープン。2016年に「アジアのベストレストラン50」に初めてランクインの後、 2018、2019、2020、2021、2022年ランクイン。







ガガン•アナンド(Gaggan Anand)

インド生まれのセレブリティシェフ、ガガン・アナンドは、アジアで最も多くの賞を受賞しているシェフ。バンコクのレストランは「アジアのベストレストラン50」で過去4回1位を獲得してお り、世界で最も有名なインド人シェフです。



アップデートされた「Goh」





メニューを進化させた形で再始動する「Goh」。

ターブル ドットスタイルを取り入れ、

これまでとは異なるスタイルで食事を楽しめます。





3Fに登場するのは「Goh」。20年間続けた西中洲「La Maison de la Nature Goh」を閉店し、福山剛氏が 010 BUILDINGで再始動する「Goh」では、コース料理とドリンクのペアリングだけでなく、シェフがプレゼンテーションを行い来店したお客さまだけに特別な空間と瞬間を楽しむことができるレストランとなります。



ひとつの大きなテーブルで、みんなが料理を楽しむターブル ドットスタイルは、昨今世界中のトレンドにもなりつつあり、友人の家に招かれたような感覚で料理とドリンクを堪能頂けます。



新しい「Goh」では、これまでのメニューを全て一新。九州各地の生産者を訪れて、それぞれの料理に合った最適な食材を取り入れました。福岡・九州でしかできない、特な食体験を「Goh」で。



※「Goh」のグランドオープンは2023年1月11日を予定しています。

最新情報は、随時公式ウェブサイト( http://www.010bld.com )にて更新いたします。





1Fの「GohGan」と合わせて

3Fの「Goh」を2店舗同時に手掛ける福山剛氏





本格カクテルを楽しめる「BAR 010(バー ゼロイチゼロ)」



世界一のバーテンダー 金子道人氏が手がける本格カクテル。中州の人気バーとのコラボレーションで、新しいカルチャーを発信。ワールドクラスの4名が開発した当店オリジナルカクテルも味わうことができる特別なBAR。

バーテンダー世界大会「WORLD CLASS 2015」でBARTENDER OF THE YEARに選ばれ、世界一のバーテンダーとして知られる金子道人氏プロデュースの「BAR 010」。本格カクテルはもちろん、プレミックスカクテルやノンアルコールカクテルなど、これまで福岡ではあまり浸透していない新しいメニューを提案します。今回、「BAR 010」オープンのために金子氏が開発したシグネチャーカクテル「010 」は、Sustainableな材料を使ったフルーティかつ切れ味があるカクテルで、訪れるお客様にぜひ一度はお試し頂きたい一杯です。シグネチャーカクテル「010」は、2022年11月24日のメディア内覧会にてお披露目、試飲いただけますのでお楽しみに。

店内インテリアの特徴となるリボンのデザインは本建物 010 BUILDINGの外装デザインにインスパイアされ、かつ本建物に入居する各店舗を繋ぐ役割でありたいという意味を込めています。世界と福岡をつなぐ場所であり、お客さまとス タッフをつなぐ場所であることも意味します。店舗運営は、地元中洲の人気バー「バー シャルジェ(La Barre Charager)のオーナーバーテンダー池田繁樹氏が担うほか、4名のワールドクラスのバーテンダーがオリジナルメニューをBAR 010 のために開発しました。多種多様なメニューは金子氏がこのバーに込めたSustainableというテーマとも関連し、今後もさまざまなコラボレーションが期待できます。

また、深夜はDJ BARへと変貌を遂げることで、アルコールと音楽を楽しむ空間として、その新しいスタイルのナイトライフを提案します。















金子道人 Michito Kaneko

バーテンダーとして、13年間修行を積み、2011年に自身の店「LAMP BAR」をオープン。世界最大のバーテンダーコンペティション「ワールドクラス2015」に日本代表として参加。カクテルへの深い造詣とオリジナリティが評価され、世界チャンピオンに輝く。「LAMP BAR」は「アジアのベストバー50」の2022年20位にランクイン。







池田 繁樹 Shigeki Ikeda

2012年 九州一の歓楽街・中洲に「バー シャルジェ(La Barre Charger)開店。日本ソムリエ協会認定 ソムリエ

日本キューバ・シガー教育協会認定 シガーマネージャーブルーベルジャパン認定 ダビドフ シガーソムリエ

日本テキーラソムリエ協会認定 テキーラマエストロ



施設概要



革新的なデザインと、ロケーションを活かした広いテラスや眺望。リバーサイドの新たなランドマークに。









口 施設名称:010 BUILDING (ゼロイチゼロ ビルディング)

口 所在地:〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1丁目4-17

口 交通:JR博多駅より徒歩約10分、車で約5分

口 構造・規模:鉄骨造・地上3階

口 面積:敷地面積 約974.18平方メートル 、延べ床面積 約1,238.18平方メートル



施設コンセプト



国や文化の枠を超えたコラボレーション。010 BUILDINGは博多と天神、福岡都市圏の中心を構成する2つのエリアの中間に位置し、年間1,600万人(※1)を集客する大型商業施設に隣接しています。2023年3月27日(予定)には徒歩圏内に福岡市営地下鉄の櫛田神社前駅が開通と今後さらに発展が見込めるエリアで開業いたします。

福岡を文化的な都市にアップデートさせるために。



ここでしか味わえない体験を提供するため、国や文化の枠を越えたコラボレーションを行いました。新しいカルチャーを生み出し、福岡の街をもっと面白い街にする。Zero-Tenが持つネットワークや経験を結集し、アートやエンターテイメントがもっと日常で当たり前になるようにさまざまなイベント やプロジェクトを開催していきます。

本事業は、都心部の那珂川で川に向かって開かれたまちづくりを進める福岡市のプロジェクト「リバーフロントNEXT」(※ 2)の考え方を踏まえ、川沿いでの賑わいの創出や都心部の回遊性向上に貢献できるものと考えています。



※1 キャナルシティ博多のコロナ前の年間利用客数(福岡地所調べ)

※2リバーフロントNEXT」都心部の回遊性向上を図るため、那珂川沿いの須崎公園から清流公園までのエリアにおいて、これまでの川に背を向けていたまちの造りを、川に向かって開かれたまちに誘導していく福岡市の取組み



予約について



公式サイトで各店舗のオンライン予約受付を開始!!

本日11月7日(月)より、「010 BUILDING」の各店舗の予約受付を、以下の公式ウェブサイトで開始します。ウェブサイトでは、予約受付の他、THEATER 010の演目情報や、レストラン・バーの最新情報も随時更新してまいります。

<公式サイト> http://www.010bld.com

※「Goh」のグランドオープンは2023年1月11日を予定しています。予約に関しては別途お知らせいたします。









運営会社情報



Dare To Create Culture, We Are Different.

アートやカルチャーで福岡をもっと面白い街に。

口 会社名:株式会社Zero-Ten (https://zeroten.jp/)

口 本社所在地:〒812-0000 福岡県福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F

口 代表者:榎本 二郎

口 設立:2011年9月9日

口 事業内容:映像制作、アートキュレーション、イベント企画・運営、空間演出・デザインなど





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-17:16)