株式会社 ビービーシステム(東京本社:東京都港区、大阪本社:大阪市中央区、名古屋支社:名古屋市中区、代表取締役:黒澤 敏彦、以下:ビービーシステム)が提供する「ScheduleLook for Microsoft Teams」 は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が主催する「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」のグループウェア部門で「機能満足度No.1」「お役立ち度No.1」に選出されました。 前回のBOXIL SaaS AWARD Summer 2023に続く受賞となります。





「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、優れたSaaSを審査、選考し、毎年3月に年間総合1位を表彰するほか、四半期ごとにも、口コミをもとにユーザーからの評価が高いサービスを選出しているイベントです。

今回「ScheduleLook for Microsoft Teams」が受賞したグループウェア部門の「機能満足度No.1」「お役立ち度No.1」は、9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して付与されるものです。





「ScheduleLook for Microsoft Teams」とは





ScheduleLook for Microsoft Teamsは、Microsoft Teams上で、チームメンバーと予定共有ができるアプリケーションです。共通の空き時間や特定のメンバーとのスケジュール共有、ミーティングのセットまで、Teams上で操作を完結でき、生産性を格段に向上させることができます。



製品紹介

https://look.bbsystem.co.jp/schedulelook-for-microsoft-teams





「ScheduleLook for Microsoft Teams」の口コミ(抜粋)







URL:https://boxil.jp/service/5384/



「メンバーの予定管理がしやすい」





teamsでのミーティングなどのスケジュール管理ができるので、メンバーの予定管理に掛かる時間を削減する事ができて良いです。タスクの設定なども、もちろんできるのでteamsを使う上でさらに便利になりました。



■サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

メンバーのスケジュール管理が毎回大変だったのですが、導入した事により予定を一発で把握出来る様になったので大幅な時間の短縮につながりました。



■このサービスの良いポイントはなんですか?

・分かりやすい

・管理が楽



出典:スマートキャンプ株式会社, BOXIL SaaS,https://boxil.jp/service/5384/reviews/34135/



「teamsを使うなら是非セットで」





ScheduleLook for Microsoft Teamsは、オンライン会議の予定を立てて、一覧にし、管理してもらえるソフトです。議事録をつくったりできます。オフィシャルサイトにもあるように、かゆいところに手が届くようなツールです。



■サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

コロナ禍でオンラインで会議をしたり、あるいはテレワークをする際にどのツールを導入しようか悩んでいました。teamも世界中で使われているので、導入しました。この結果、他のオンラインツールと同様に使うことができましたが、会議などのスケジュール管理が他のツールは難しいのですが、このScheduleLook for Microsoft Teamsが、一番使いやすく、見やすいです。会議を忘れてしまうという根本的なミスを減らし、次の会議について、いちいち手帳を見なくてよいのですから大変効率的です。teamを導入する場合はセットがおすすめです。



■このサービスの良いポイントはなんですか?

・ 価格は安い。

・ 使いやすい。



出典:スマートキャンプ株式会社, BOXIL SaaS,https://boxil.jp/service/5384/reviews/32471/





BOXIL SaaS AWARDについて





「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS(※1)比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。

今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」は、2022年7月1日から2023年6月30日までの1年間で新たに投稿された口コミ約17,000件を審査対象としています。



なお、「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」の詳細、選考基準は、公式サイト( https://boxil.jp/awards/2023-autumn/)でご覧いただけます。



※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します



ビービーシステム会社概要





マイクロソフトテクノロジーに特化した、アプリケーションの受託開発、インフラ移行・新規構築SI業務、および、最新技術を投入したプロダクトの開発・クラウドサービスの提供を行っています。提供中のクラウドサービス「Lookシリーズ」は、2021年から今年2023年と3年連続で、マイクロソフト ジャパン パートナーオブザイヤーを受賞しました。



社名 : 株式会社ビービーシステム (Big Bang System Corporation)

所在地(東京本社): 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング12階

所在地(大阪本社): 〒540-6114 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー14階

所在地(名古屋支社): 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 伏見第一ビル9階

代表者 : 代表取締役 黒澤 敏彦

設立 : 1988年11月10日 (昭和63年11月10日)

URL : https://www.bbsystem.co.jp/

お問い合わせ :https://www.bbsystem.co.jp/contact/



以上



記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



