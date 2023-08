[アルトバッシュ株式会社]

ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)(本社:東京都渋谷区、代表取締役 尾熊涼一)は、医療用CBDクリニックをタイ国内で29店舗展開する、グリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)とMOUを2023年6月27日に締結いたしました。この提携の下、タイ、日本、マレーシア市場での医療用CBD製品及び関連ビジネスの拡大を図っていきます。







ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)は、2019年よりCBD総合商社としてCBD原料の輸入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業を展開してまいりました。

医療用CBD製品及び関連ビジネスの専門知識を有し、タイ国内に医療用CBDクリニック29店舗を展開するグリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)とMOUを2023年6月27日に締結し、この提携の下、タイ、日本、マレーシア市場での医療用CBD製品及び関連ビジネスの拡大を図っていきます。



ALTBASH Corporation (ALTBASH) has been a CBD general trading company since 2019, importing CBD raw materials, research and development, logistics systems, and multiple CBD brand businesses.

On June 27, 2023, ALTBASH, inc signed an MOU with Greenhead Clinic with expertise in medical CBD products and related business which has 29 medical CBD clinics in Thailand. and under this alliance, ALTBASH will expand medical CBD products in Thailand, Japan and Malaysia markets.





弊社ALTBASH株式会社代表の尾熊涼一がタイのCBDビジネス特集テレビ番組に出演いたしました。





■グリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)

グリーンヘッドクリニックは、CBDを医療に使用するために登録されたタイの伝統医療クリニックです。タイにおける医療用CBD企業のリーダー的存在であり、米国カリフォルニア州最大級のCBD企業であるヘッドウォーター社とも提携しています。



https://greenheadclinic.com



■ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)について



ALTBASH株式会社(アルトバッシュ)は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開するCBD総合商社です。



商号:ALTBASH 株式会社(アルトバッシュ)



本社所在地 :〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2

バンコク支社所在地:29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330



代表者:代表取締役 尾熊涼一(Ryoichi Oguma)

資本金: 10,000,000円

設立年月日:2015年10月5日

電話番号 : 03-3375-7501



ALTBASH inc. is Japan's largest CBD general trading company with import/export, R&D, logistics systems, and multiple CBD brand businesses in Japan and Thailand.



Trade name: ALTBASH Co.

Head Office: 1-14-2 Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan

Bangkok Branch Office Location: 29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd.,Lumpini Patumwan, Bangkok 10330

CEO: Rocky Oguma

Capital: 10,000,000 yen

Date of establishment : October 5, 2015

Telephone number : +81 (0)3-3375-7501



■HP:https://www.altbash.jp

■Instagram : https://www.instagram.com/altbashgroup

■Twitter :https://twitter.com/altbashgroup





ALTBASH株式会社 代表取締役

尾熊涼一(おぐまりょういち)

University of North Alabama(アラバマ州立ノースアラバマ大学) 音楽学科、University of Nevada Las Vegas(ネバダ州立ラスベガス大学)ビジネスサイエンス学士号 取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊維”BASH FIBER(バッシュファイバー)”プロジェクト参画。アメリカ、タイ、日本を中心とした貿易会社”ALTBASH株式会社”創業。



