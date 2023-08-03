【ALTBASH株式会社】グリーンヘッドクリニックとMOUを…
［アルトバッシュ株式会社］
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）(本社：東京都渋谷区、代表取締役 尾熊涼一）は、医療用CBDクリニックをタイ国内で29店舗展開する、グリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)とMOUを2023年6月27日に締結いたしました。この提携の下、タイ、日本、マレーシア市場での医療用CBD製品及び関連ビジネスの拡大を図っていきます。
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は、2019年よりCBD総合商社としてCBD原料の輸入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業を展開してまいりました。
医療用CBD製品及び関連ビジネスの専門知識を有し、タイ国内に医療用CBDクリニック29店舗を展開するグリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)とMOUを2023年6月27日に締結し、この提携の下、タイ、日本、マレーシア市場での医療用CBD製品及び関連ビジネスの拡大を図っていきます。
ALTBASH Corporation (ALTBASH) has been a CBD general trading company since 2019, importing CBD raw materials, research and development, logistics systems, and multiple CBD brand businesses.
On June 27, 2023, ALTBASH, inc signed an MOU with Greenhead Clinic with expertise in medical CBD products and related business which has 29 medical CBD clinics in Thailand. and under this alliance, ALTBASH will expand medical CBD products in Thailand, Japan and Malaysia markets.
弊社ALTBASH株式会社代表の尾熊涼一がタイのCBDビジネス特集テレビ番組に出演いたしました。
■グリーンヘッドクリニック(Greenhead Clinic)
グリーンヘッドクリニックは、CBDを医療に使用するために登録されたタイの伝統医療クリニックです。タイにおける医療用CBD企業のリーダー的存在であり、米国カリフォルニア州最大級のCBD企業であるヘッドウォーター社とも提携しています。
https://greenheadclinic.com
■ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）について
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開するCBD総合商社です。
商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）
本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2
バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）
資本金： 10,000,000円
設立年月日：2015年10月5日
電話番号 ： 03-3375-7501
ALTBASH inc. is Japan's largest CBD general trading company with import/export, R&D, logistics systems, and multiple CBD brand businesses in Japan and Thailand.
Trade name: ALTBASH Co.
Head Office: 1-14-2 Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan
Bangkok Branch Office Location: 29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd.,Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
CEO: Rocky Oguma
Capital: 10,000,000 yen
Date of establishment : October 5, 2015
Telephone number : +81 (0)3-3375-7501
■HP：https://www.altbash.jp
■Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup
■Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup
ALTBASH株式会社 代表取締役
尾熊涼一（おぐまりょういち）
University of North Alabama（アラバマ州立ノースアラバマ大学） 音楽学科、University of Nevada Las Vegas（ネバダ州立ラスベガス大学）ビジネスサイエンス学士号 取得、東京大学物性研究所共同研究の宇宙素材ベンチャー企業にて高機能耐放射線炭素繊維”BASH FIBER（バッシュファイバー）”プロジェクト参画。アメリカ、タイ、日本を中心とした貿易会社”ALTBASH株式会社”創業。
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/03-20:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
フラガールがマンナンライフの新WEB動画に出演(08/03 22:16)
中退者の半数が「留年経験者」、留年理由1位は「授業についていけない」(08/03 21:40)
マクセル株式会社 夏季オープンカンパニー開催のお知らせ(08/03 21:40)
株式会社Carry Onに、新メンバーとして「えばそんEntertainment」が所属したことを、お知らせ致します。(08/03 21:40)
ステルラ、女性管理職30％へ向けた人的資本経営支援ソリューションを日本総研と協業開始(08/03 21:40)
本邦航空業界初※1、エー・スター・クォンタムとJAL 量子コンピューティング技術を活用して航空機整備計画を最適化(08/03 21:40)
クックパッド、夏の電子レンジ調理に関する調査を実施 ～本当は作りたい「メインおかず」、火の通り具合の心配から避ける傾向～(08/03 20:46)
富山県に「企業版ふるさと納税」を実施「欧米豪観光客誘致基盤体制強化事業」への寄付を通じ、県の国際観光の推進へ(08/03 20:46)
「棋士のまち加古川」今夏も将棋イベントを続々開催「ウェルネス杯 第2回 棋士のまち加古川 高校将棋大会」「夏休み子ども将棋教室」、「こども将棋交流会」(08/03 20:46)
～「あたりまえをたやさないまち」池田町～ 木を活かした福井県池田町考案のウッドスポーツ「ゲッター選手権2023」挑戦者募集中！(08/03 20:46)
「ダノンビオ」プレーンシリーズが3年ぶりにリニューアル！ 「100倍胃酸に強いBE80菌」に加え、プレバイオティクス「善玉菌パワープラス」を新配合(08/03 20:46)
nowhereとgaz、業務提携により採用サイト特化パッケージを開始 - 中小企業のブランディングと認知向上を強力支援(08/03 20:46)
技術系・現場系資格を専門とした通信教育会社SAT株式会社と法律系資格を中心に幅広い試験講座を扱う株式会社アガルートが業務提携いたしました(08/03 20:40)
【Amazon 特選タイムセール！】Android 12 タブレット、BMAX I9Plus タブレット最低価格わずか9,999円、8+64GB、期間特選タイムセール、BMAX人気タブレット配布中!(08/03 20:40)
藤女子大学とミツカンが共同研究！道産食材を活用し、おいしく健康な食生活を目指す(08/03 20:40)
オンセミ、大手ソーラーインバータ・メーカーと19億5000万ドルの供給契約を締結(08/03 20:40)
ジオコードが「SEOで集客したユーザーをCVに導くポイント」を無料公開(08/03 20:40)
Z世代の書かない習慣を解決する。1学期（１セメスター）単位で使う手帳。ユメキロック<ワンセメ手帳>秋学期版7月31日より販売開始-伊藤手帳(08/03 20:40)
OffersとHERPがパートナー提携を開始(08/03 20:40)
【ALTBASH株式会社】グリーンヘッドクリニックとMOUを締結 タイ、日本、マレーシア市場でのビジネスを拡大(08/03 20:40)
JAたじま、予約購買業務推進DXクラウドサービス「PiiRepo(R)（ピーレポ）」の採用を決定(08/03 20:40)
アーサー・ディ・リトル、「イノベーション・マネジメント」の動向に関する「第9回 グローバル・イノベーション・エクセレンス・ベンチマーク」を発表(08/03 20:40)
「四季報AI」のベータ版を提供開始(08/03 20:40)
総合家電メーカーcadreから待望の新商品「cadre bio fresher」2023年7月31日からMakuakeにて先行発売開始(08/03 20:40)
当社ファンドによる上場企業に対するTOB成立について(08/03 20:40)
水上・海上を次の時代のインフラへ！浮体技術に関する国際会議「WCFS2023 Japan～Floating Solutions for the Next SDGs～」開催のお知らせ(08/03 20:40)
KADOKAWA 2024年3月期第1四半期決算を発表(08/03 20:16)
『二ノ国：Cross Worlds』新イベント「釣りフェス」や「カオスの亀裂」などイベントを多数開催 夏を楽しむ新コスチュームや乗り物も追加(08/03 20:16)
2023年度 お盆期間ご予約状況(08/03 20:16)
【ルイ・ヴィトン】デイタイムからイブニングシーンまで活躍する新作バッグを発売(08/03 20:16)