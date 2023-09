[トレノケート株式会社]

人材育成のトレノケート株式会社(本社:東京都新宿区、 代表取締役社長:早津 昌夫、以下トレノケート)のAWS認定インストラクター 海老原 寛之がAWS Authorized Instructor Award 2022を受賞いたしました。





▼受賞者紹介



海老原 寛之(えびはら ひろゆき)

Best Numbers for Class Delivery and Students Trained 2位

Best Instructor CSAT 3位 受賞

<得意分野>

クラウド運用管理 / ハイブリッドクラウド、マルチクラウド 設計 / IoT / ビジネスディベロップメント

<主な活動>

JAWS-UG などコミュニティ協力 / AWS 著書出版



<受賞者より一言>

この度は、Best Numbers for Class Delivery and Students Trained 2位、および、Best Instructor CSAT 3位をいただきまして、誠にありがとうございます。ご受講いただきました多くの皆様、コース実施のサポートをいただきました皆様、この場を借りて心より感謝申し上げます。今後もより多くの方々に AWS のことを知っていただき、わかりやすい講義を提供できるよう励んで参ります。



▼ AWS Authorized Instructor Award 2022とは

アワード対象期間:2022 年 4 月~2023 年 3 月にAWS 認定講師 (AWS Authorized Instructor、以下 AAI)として、活躍した方を表彰するものです。本アワードは4種類あり、それぞれの詳細は以下の通りです。

・ Best Instructor CSAT:顧客満足度調査 (CSAT) でインストラクタースコアが高かった方

*年間登壇回数 20 回以上の方が選考対象

・ Best Numbers for Class Delivery and Students Trained:年間での受講者の数が多かった方

・ Best Course Delivery Coverage:登壇できるトレーニングコース数が多い方

・ Special Recognition Award (審査員特別賞):特別審査員*により、AWS トレーニングに貢献されたと認められた方

*特別審査員は、2018~2020 年度まで 3 年連続で AAI アワードを受賞し殿堂入りしたトレノケート株式会社 山下 光洋

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-authorized-instructor-award-2022/





▼ 特別審査員



山下 光洋(やました みつひろ)

AWS 認定インストラクター。毎年1,500名以上にAWS 認定トレーニングを提供。AWS Japan よりAWS 認定インストラクターアワード 2018/2019/2020を3年連続受賞し、殿堂入り。特別審査員となる。個人活動としてヤマムギ名義で勉強会、ブログ、YouTube で情報発信。その他、コミュニティやセミナーにて参加、運営、スピーカーなどをしている。



▼ トレノケートのAWS 認定トレーニング

トレノケートでは、2012年よりAWS 認定トレーニングをいち早く提供し、累計受講者数は2.7万人以上、日本のエンジニア育成に尽力しております。講師経験、実務経験ともに豊富な当社AWS 認定講師陣によるトレーニングは、受講者満足度でも高い評価をいただいています。AWS トレーニングパートナーにおける受講者数、提供クラス数の世界で最も貢献した企業として、『 2022 Training Partner of the Year - GLOBAL 』を受賞しました。



※AWS トレーニングに関する詳細はこちら

https://www.trainocate.co.jp/reference/aws/index.html



【お問い合わせ】

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx

※受講に関するご相談等、随時受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。



<トレノケート株式会社 会社概要>

代表取締役社長:早津 昌夫

設立 :1995年12月6日

本社所在地 :東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー 20階

事業内容 :IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL : https://www.trainocate.co.jp/

*掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。



