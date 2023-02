[Hyundai Mobility Japan 株式会社]

カーシェアリングサービスMOCEAN、熊本でサービス開始 日本での拠点拡大に向けた試みとしてテスト運用を実施。





Hyundai Mobility Japan株式会社(神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長:趙 源祥、以下Hyundai)は、三菱商事エネルギー株式会社(東京都千代田区大手町、代表取締役:南浩一、以下MCE)との業務提携による、初の取り組みとして東光グループが運営するカフェ&ダイニング「STAND(スタンド)」で2023年2月6日(月)からHyundaiのカーシェアリングサービス「MOCEAN」を含めたモビリティサービスのテスト運用を開始します。両社は、「STAND(スタンド)」で約3か月間のテスト運用を経て、日本国内の地方部におけるHyundai ZEV※体験スペースの拡大を図ります。



※ZEV(Zero Emission Vehicle)

走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCEV)の総称



■「テスト運用拠点」について

この度、熊本県熊本市でオープンするテスト運用拠点は、MCEの特約店である東光グループが運営するカフェ&ダイニング「STAND(スタンド)」内にあり、HyundaiとMCEとの業務提携の初の試みとして3か月間テスト運営する予定です。

この度テスト運用拠点では、Hyundaiの電気自動車(EV)「IONIQ 5」をMOCEANによるカーシェアリングサービスを通じて体験ができ、充電等のサービスも提供します。



■MCEとの業務提携について

Hyundai、MCEはこの度の「STAND(スタンド)」での事業検証の結果を踏まえ、MCEの関連会社・株式会社カーフロンティアの有するサービスステーション(以下、SS)約5000店のネットワークを活用した、電気自動車(EV)の展示、試乗、MOCEANカーシェアリングサービス、購入相談、納車、洗車・コーティング、充電等、幅広いモビリティサービスの提供の行う予定です。



Hyundaiは、「Hyundai Customer Experience Center 横浜」を中心拠点として、国内の主要都市へ都心型ショールーム「Hyundai Citystore」、ZEV体験スペース「Hyundai Mobility Lounge」といった拠点の拡大を進めています。この度の協業を通じて、さらなる拠点拡大を狙うほかZEVのあるライフスタイルの提案を各地域のお客様に提案します。また、協業によるネットワークを活用し、Hyundai車両の整備・メンテナンスの実施も行い、アフターサービスによる顧客ケアも用意する予定です。



<テスト運用拠点について>

名称:MOCEAN熊本

住所地:熊本県熊本市中央区出水7丁目680-1 Café & Dining STAND内 ※駐車場あり

営業時間:11時~22時

定休日: 水曜日

HP:https://www.hyundai.com/jp/brand/events-JP1PEM00000000000507



EV 「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」

「IONIQ 5」は、ジョルジェット・ジウジアーロ (Giorgetto Giugiaro) による1974年型ポニーコンセプトをオマージュしたモデルです。Hyundaiの過去と現在、そして未来を繋ぐ「Timeless value、時間を超えた価値」というコンセプトから生まれました。さらに、サステナブルかつ革新的な機能の搭載や広い空間性を実現したことで、新しいEVエクスペリエンスを提供します。また、既に販売されている海外では高く評価されており、様々な賞※を受賞しております。

※2022 German Car of the Year、UK Car of the Year 2022、2022 World Car of the Year、2022 World Electric Vehicle of the Year、2022 World Car Design of the Year

https://www.hyundai.com/jp/ioniq5



Hyundai(ヒョンデ)について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200カ国以上でトップクラスの自動車とモビリティサービスを提供し全世界で12万人以上の従業員を雇用しています。また、より持続可能な未来の到来を見据えた製品ラインアップを強化するとともに、現実のモビリティ課題に対する革新的なソリューションを展開しています。Hyundaiは、このプロセスを通じて人と人とのつながりを活性化し「Progress for Humanity(プログレスフォーヒューマニティ)」を掲げ、人類のための進歩に貢献することにより、お客様に質の高い時間を提供するスマートモビリティソリューションプロバイダーを目指しています。



日本法人名 :Hyundai Mobility Japan株式会社

設立 :2000年1月7日

本社 :神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル16階

代表者名 :代表取締役社長 趙 源祥



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-11:46)