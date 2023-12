[BRUNO株式会社]

インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画/開発/販売を行うBRUNO株式会社(本社:東京都新宿区、代表:森正人)は、“毎日を旅するように暮らす”大人のためのトラベルブランド「MILESTO(ミレスト)」より、素材とディテールにこだわったMILESTO UTILITYシリーズから、洗練された雰囲気漂うキャビンサイズのフロントオープン式ハードキャリー1型を12月22日(金)に発売いたします。









MILESTO UTILITY シリーズ フレンチシックキャリー





フレンチシックな旅の相棒

キャスターロック付きのハードキャリー





アンティークなカラーリングと細やかなあしらい、ヨーロッパ調の壁紙を思わせる内装に旅の気分が高まるフレンチシックなハードキャリー。オトナ女子に人気の同ラインナップに、フロントオープン式が新たに加わりました。





POINT





メインルームまで直接アクセスできる

フロントオープン構造が使い勝手抜群のハードキャリー



1.機内持ち込みサイズ&荷物の出し入れをスマートにする角度調節が可能なフロントポケットを採用。



2~3泊の旅行に便利な容量34Lで、機内持ち込みが可能。角度調節ができるベルト付きのフロントポケットを採用 し、空港やホテルなどの狭い場所でもキャリーを立てたまま荷物を出し入れできます。充実した小分けポケットには15インチまでのノートPCや書類などもすっきり収納可能。

※機内持ち込み手荷物のサイズ規定に関してはご使用の航空会社などにより異なる場合がございます。詳しくはご利用の航空会社におたずねください。

※収納寸法は参考値です。PCの機種によって対応しない場合がございます。



2.移動時に安心なキャスターストッパー&TSロックシステムを搭載。



揺れる車内や坂道での不意な走行を防ぐ、キャスターストッパー付き。米国領土への旅でも施錠したまま荷物を預けられるダイヤル式TSロックを採用。貴重品を入れて持ち運ぶ際も安心です。



3.ディテールにこだわり、フレンチシックに仕上げたデザイン。



ホテルの扉をイメージしたロゴプレートやヨーロッパ調の壁紙をイメージした内装のプリント生地など、アンティークな色合いと細やかなあしらいがエレガントさを引き立てます。





LINE UP





MILESTO ハードキャリーフロントポケット ストッパー付キャビンサイズ



発売日 2023年12月22日(金)※直営店、直営ECサイト先行にて順次発売予定

商品名 MILESTO ハードキャリーフロントポケット ストッパー付キャビンサイズ

価 格 ¥38,500(税込)

カラー サンドベージュ/ペールグリーン/ストーンブルー/ネイビーブルー

サイズ W370×H540×D240mm

材 質 本体:ポリカーボネート、本革、内装:ポリエステル

容 量 34L

重 量 3.6kg



※商品ごとに柄の見え方が異なります。

※商品が梱包されている箱は輸送時に製品を守るためのものです。輸送の際に多少のスレや汚れが付くことがありますが、製品自体の品質には問題はございません。





MILESTO(ミレスト)について





MILESTO(ミレスト)



”毎日を旅するように暮らす”大人たちへ心地良い旅支度を提案します。

旅するように、暮らしたい。ミレストと。

はじめて訪れる街 ビジネストリップ お気に入りのカフェへの道のり

旅は私たちの日常の中にいつも在る。

ON も OFF も、どんな瞬間も寄り添う

機能性と普遍的なデザインで、自分らしくいられる心地良さ

"Standard" "Relax" "Borderless"

こころ躍る、旅へ出よう。



【MILESTO オンラインショップ】https://bruno-onlineshop.com/MILESTO/

【MILESTO Instagram】@milesto.jp(https://www.instagram.com/milesto.jp/)

【MILESTO X】@MILESTOjp(https://twitter.com/MILESTOjp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-16:17)