[ホシヤマインターナショナル株式会社]

ホシヤマインターナショナル株式会社(本社:宮城県仙台市、代表取締役:星山弘子)が運営するNYダイニングカフェ《 THE MOST COFFEE 》 から春限定のパンケーキとドリンクが新登場です。

春にぴったりな限定メニューは3月1日より販売スタートです。









◇季節限定メニュー◇



●サクラストロベリーパンケーキ 1500円(税込)



ラズベリーとホワイトチョコレートを合わせたコクのあるソースに苺とアイスクリームが乗ったこの時期限定のパンケーキです。抹茶のチョコレートと桜で春を感じられる一皿です。ナッツの食感、冷たいアイスクリーム、苺の酸味、のバランスのとれたこだわりの詰まったおすすめパンケーキです。









●サクラゼリーソーダ 715円(税込) テイクアウト 702円(税込)



桜がほんのり香る自家製ベリーゼリーが入った食感も楽しめるソーダ。

パンケーキと合わせてより春を感じていただける爽やかなソーダです。





★新登場!『ゼリーシェイク』



『ゼリーシェイク』とは・・・

THE MOST COFFEEで人気の北海道生乳使用のなめらかで柔らかいソフトクリームを使用したオリジナルシェイク。素材の風味を存分に生かし吟味された生乳のコクと控えめな甘さが特徴で、ナチュラルな味覚をお届けするため乳脂肪以外の油脂と香料をいっさい使用せず仕上げられたソフトクリームにゼリーが入った新感覚のシェイクです。自社焙煎コーヒーを使用した、コーヒーの香りが楽しめるコーヒーゼリーとベリーの甘酸っぱさが特徴のベリーゼリーの2種類をご用意しました。







●コーヒーゼリーシェイク 600円(税込)

●ベリーゼリーシェイク 600円(税込)

※Jelly Shakeはテイクアウト限定の商品です



PARCO2でのお買い物の休憩やお散歩にも便利な持ち運びいただけるパッケージです。





〈THE MOST COFFEEについて〉



THE MOST COFFEEでは自家製パティのハンバーガーやパンケーキ、パワーサラダ、ホームメイドケーキなどNYスタイルのフードとこだわりの自社焙煎コーヒーをご用意し最高の時間と空間を提供しています。

プラントベースメニューもご用意し様々な国、世代の方にTHE MOST COFFEEで過ごす時間をお楽しみいただいています。





【店舗概要】

■店名: THE MOST COFFEE (ザ モスト コーヒー)

■所在地: 宮城県仙台市青葉区3-7-5 PARCO2 3F 仙台駅徒歩2分

■TEL: 022-796-9360

■営業時間: 10:00~21:00 (L.O.20:00)

※3月1日~10:00~20:30 (L.O.19:30)

■定休日: なし(PARCO2に準ずる)

■ホームページ: https://tmc.hoshiyama.info/

■Instagram: @themostcoffee

※ご予約は平日のみ食べログにて承っております。



https://tabelog.com/miyagi/A0401/A040101/4017785/









【会社概要】

会社名:ホシヤマインターナショナル株式会社

所在地:宮城県仙台市青葉区一番町4-9-1

代表者:星山弘子

設立:1989年

URL:http://hoshiyama.co.jp/





【お客様からのお問い合わせ先】

《THE MOST COFFEE》

TEL:022-796-9360

e-mail: themostcoffee@hoshiyama.co.jp





【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

ホシヤマインターナショナル(株)

THE MOST COFFEE 小林梨沙

TEL:022-796-9360

e-mail: themostcoffee@hoshiyama.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/18-13:16)