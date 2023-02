[株式会社エルティーアール]

東京・大阪・愛知・神奈川・宮城全国5都市5会場で開催決定!



「すみっコぐらしカフェ~ ようこそ!たべもの王国~」を2023年2月23日(木)から東京、3月9日(木)から宮城、3月17日(金)から大阪、3月23日(木)から愛知と神奈川にて、期間限定でオープンします。たべもの王国をイメージした可愛く工夫を凝らしたメニューの数々やオリジナルグッズなどすみからすみまで楽しみ尽くしてください♪





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「すみっコぐらしカフェ~ ようこそ!たべもの王国~」を2023年2月23日(木)から東京、3月9日(木)から宮城、3月17日(金)から大阪、3月23日(木)から愛知と神奈川にて、期間限定でオープンいたします。

■「すみっコぐらしカフェ ~ようこそ!たべもの王国~」:

https://sumikkogurashi-tabemono-cafe.jp/



「すみっコぐらし」(※)は、「すみっこが好き」という個性的な設定と、優しいタッチとトーンが幅広い層に支持され、子どもから大人まで大人気のキャラクターです。2019年、2021年に公開された映画は共に大ヒットし、大きな反響を呼び、すみっコたちの優しい物語に日本中が癒されました。そして、2023年に『映画すみっコぐらし』第3弾の全国ロードショーが決定しました。



このたび、エルティーアールは、「ようこそ!たべもの王国」をテーマ(※2)にした、すみからすみまで楽しみたくなるようなテーマカフェを企画しました。



フードメニューは、たべもの王国観光名物「サンドイッチの馬車」を再現したもの、たべもの王国をイメージしたオムライス、たべもの王国のサラダの噴水をイメージしたパスタサラダ。デザートは、たべもの王国をイメージしたケーキ、ソーダの湖をイメージしたプリンアラモード、人気アクティビティのすしパラシュートをイメージしたパフェなどの他、野菜のかぶりものをしたすみっコたちをフロートで表現したドリンクなど可愛く工夫を凝らしたメニューの数々をご用意いたしました。



その他、カフェオリジナルグッズや特典なども登場します。



思わず撮影したくなるような可愛い世界観の中で、SNS映えするメニューやグッズを楽しみながら癒しの時間をお過ごしください。





(※1)「すみっコぐらし」について

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。

かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。

電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。

日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/



【NEWS!】

この度『映画すみっコぐらし』第3弾の制作が決定しました。

映画は2023年に全国ロードショー予定です。



■『映画すみっコぐらし』公式サイト:https://sumikkogurashi-movie.com/

■すみっコぐらし通信(San-X ネット) https://www.san-x.co.jp/sumikko/

■すみっコぐらし公式Twitter https://twitter.com/sumikko_335





(※2)『ようこそ!たべもの王国』テーマについて

ある日、馬車がとんかつをむかえにやってきました。すみっコたちがたどり着いたのは、

のこりものたちがいつかたべてもらえることを夢みてあつまる「たべもの王国」!

このまま、のこりものどうしでくらすのもいいかも…。

でも、これからもすみっこでくらしたいと決めたとんかつはいつものすみっこへ帰りました。



すみっコぐらし『ようこそ!たべもの王国』についてはこちらのサイトからご覧いただけます。

▽すみっコぐらし通信(オフィシャルサイト)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/



▽サンエックスネットショップはこちら

https://shop.san-x.co.jp/?netfooter





<開催概要>

【日程/店舗】

■東京・押上:BOX cafe&space 東京ソラマチ店/2023年2月23日(木)~4月16日(日)

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1階



■大阪・阿倍野:あべのcontact(コンタクト)/2023年3月17日(金)~4月16日(日)

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール内 4階



■愛知・名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/2023年3月23日(木)~4月23日(日)

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階



■神奈川・横浜:Collabo_Indexルミネ横浜/2023年3月23日(木)~4月23日(日)

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜6階



■宮城・仙台:BALLER:S イオンモール新利府店/2023年3月9日(木)~4月9日(日)

宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階



・カフェサイトオープン:2023年2月9日(木)12:00 予約スタート:18:00~

・予約金:650円(税込715円)※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。



◇オンラインショップ:2023年2月23日(木)12:00~4月23日(日)23:59



■「すみっコぐらしカフェ ~ようこそ!たべもの王国~」:https://sumikkogurashi-tabemono-cafe.jp/

■「すみっコぐらしカフェ」公式Twitter:@cafe_sumikko

■「すみっコぐらしカフェ」オンラインショップ:

https://sumikkogurashi-tabemono-cafe.jp/online_store/



※当カフェでは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底し、お客様及び従業員の様々な安全対策を実施いたします。

詳細は当カフェ公式HPにて記載しておりますので、アクセスいただき、ご確認をお願いいたします。







特典



※画像はイメージです。



■事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「オリジナルぬりえ(全2種)」から1枚をランダムでプレゼント。



■物販購入特典:カフェのグッズを3,000円(税込)以上ご購入いただいた方に1会計につき1枚「オリジナルショッパー(全1種)」をプレゼント。※無くなり次第終了。











メニュー



※画像はイメージです。



<フード>

●「たべもの王国の馬車」サンドイッチ 1,500円(税込1,650円)

たべもの王国観光名物「サンドイッチの馬車」を再現♪

サンドイッチとおにぎり、サラダのプレートです。



●「たべもの王国のオムライスやま」プレート 1,500円(税込1,650円)

たべもの王国のオムライスやまのふもとにカレーを添えたプレート。

頂上ではしろくまが「ヤッホー」ときもちよさそう。



●「たべもの王国のサラダの噴水」パスタサラダ 1,000円(税込1,100円)

「たべもの王国のサラダの噴水」がパスタサラダに♪

ぺんぎん?の好きなきゅうり入りです。



<デザート>

●「たべもの王国のあげもの城」ケーキ 1,500円(税込1,650円)

あげものかと思いきや・・・・甘い?!

チョコケーキやクランチをまとわせたバナナで、たべもの王国のあげもの城を再現。



●「たべもの王国のソーダの湖」プリンアラモード 1,400円(税込1,540円)

たべもの王国のソーダの湖をイメージしゼリーの湖にはプリンアラモードの船で楽しむとかげを表現。



●「たべもの王国のすしパラシュート」パフェ 1,400円(税込1,540円)

たべもの王国の人気アクティビティ・すしパラシュートをパフェで再現♪

大きなお寿司かと思いきや・・フルーツやアイスの入ったパフェです。



●すみっコアイス 600円(税込660円)

セットで注文のしやすい価格のメニュー。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの中からお好きなアイスをお選び頂けます。



<ドリンク>

●やさいみたいなすみっコドリンク 900円(税込990円)

野菜のかぶりものをしたすみっコたちをフロートで表現。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの中からお好きなドリンクをお選び頂けます。



●ほっとカフェラテ 800円(税込880円)

ほっと一息、ホットカフェラテはいかが?

ラテコッタを乗せてご提供いたします。

集合、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの中からお選び頂けます。



●オリジナルボトルドリンク 1,700円(税込1,870円)

テイクアウトオリジナルボトル。

とんかつ王の王冠のような黄色いレモネード。









オリジナルグッズ



※画像はイメージです。



●アクリルキーホルダー(ランダム6種) 600円(税込660円)



●アクリルマグネット(ランダム6種) 550円(税込605円)





●アクリルスタンドコースター(全6種) 各900円(税込各990円)





●巾着 1,200円(税込1,320円)





●A5クリアファイル2枚セット 700円(税込770円)





●ハンドタオル 1,000円(税込1,100円)





●湯呑 1,300円(税込1,430円)





●おにぎりケース 500円(税込550円)





【コピーライト表記】

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/09-16:46)