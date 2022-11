[株式会社ソーシャルPLUS]

iPhone14シリーズの予約販売開始に合わせたLINE活用をスピーディーに実現



Shopify(ショッピファイ)アプリ「CRM PLUS on LINE」(株式会社ソーシャルPLUS、所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)を、ミニマリストスマホケースブランド「CASEFINITE(ケースフィニット)」のオンラインストアに導入いただきました。



CASEFINITEでは、2022年9月8日のiPhone14シリーズ予約販売開始に先立って、LINE公式アカウントでの各種通知機能をリリースしました。予約受付から発送まで1週間ほど空く中でも、お客様に安心して到着をお待ちいただけるよう、LINEで注文完了・発送完了をお知らせしています。



また、商品の品切れ時には再入荷通知をLINEで受け取れるようになりました。LINEで再入荷通知を受け取ったお客様の4人に1人が実際に購入しており、急激なニーズ増加時の機会損失の削減にもつながっています。(2022年10月 ソーシャルPLUS社調べ)







CASEFINITE オンラインストア:https://casefinite.jp/

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」:https://apps.shopify.com/socialplus?locale=ja



CRM PLUS on LINE 導入コメント(ケースフィニット:チェン様)



CASEFINITEは、余計な要素を削ぎ落とし、スマホ本体と調和するシンプルなデザインを追求したミニマリストスマホケースブランドです。購入頻度がそう高い商材ではないものの、軽さや持ち心地などさまざまなニーズを満たすデザインを追求しており、リピート購入やプレゼントなどにもお選びいただいています。



以前からShopifyのメールマガジンアプリを使ったメールマーケティングには取り組んでおり、効果がよかったため、さらにLINEという接点を増やしてより密にユーザー様と繋がれればと思い「CRM PLUS on LINE」を導入しました。1ヶ月ほどでLINE通知メッセージの導入も完了し、9月のiPhone14シリーズ発売に向けた土台作りができてよかったです。



アプリ導入後、8月から10月にかけての約2ヶ月で友だち数が約8倍に伸びつつも、ブロック率は約5%にとどまっています。LINEのID連携数もiPhone14シリーズ発売後の1ヶ月間で約2倍に伸びており、LINEを活用した利便性と売上向上につながっていると感じています。(2022年10月 ケースフィニット社・ソーシャルPLUS社調べ)



CRM PLUS on LINEはワークフローの自動化アプリ「Shopify Flow」とも連携できるので、今後は最終購入日に合わせたメッセージの出しわけなどにも取り組んでいく予定です。



LINE通知メッセージを活用し、友だち追加前のお客様にも購入・発送完了通知をお届け



CASEFINITEでは、電話番号ベースでマッチングし、LINEの友だち追加やID連携がされていないお客様にも利便性の高いメッセージを送れる「LINE通知メッセージ」を活用しています。※1







身近なLINEで注文完了・発送完了を確認できる利便性向上効果はもちろん、実際に購入いただいたお客様にCASEFINITEのLINE公式アカウントを知っていただき、友だち追加いただくきっかけにもなっています。



再入荷通知で、在庫復活をスピーディーにお知らせ



急激なニーズ増加による商品の品切れ時には、再入荷通知をLINEで受け取れるようにしています。商品ビジュアルと共に在庫復活をお知らせすることで、LINEで再入荷通知が届いた4人に1人のお客様の購買に繋がるなどの成果につながっています。(2022年9月実績)



注釈

※1「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。





「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011417 )をご参照ください。

「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011418 )をご参照ください。







Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について







ほぼ全ての機能が無料プランから利用可能

LINEのWebhook URLを利用しないため、LINEを活用する他社の配信・チャットサービスとの併用も可能

メッセージ配信だけでなく、配信基盤となる友だち数・ID連携数の増加に貢献する機能も充実

エンタープライズ企業を中心に350社以上のLINE公式アカウント支援実績

LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz PartnerProgram」のTechnology PartnerおよびSales Partnerに認定されており、代理店限定機能の導入サポートも可能





ケースフィニット株式会社 会社概要



CASEFINITEは、余計な要素を削ぎ落とし、スマホ本体と調和するシンプルなデザインを追求したミニマリストスマホケースブランドです。薄さや軽さを追求したシリーズから、耐衝撃性能にこだわったシリーズまで、シンプルでありながらもさまざまなニーズに対応する幅広いラインナップを取り揃えています。



社名:ケースフィニット株式会社

代表取締役社長:CHINYI CHEN

本社:東京都豊島区南大塚3-24-4

事業内容:コンピューター周辺機器アクセサリーの開発・製造・販売等

URL:https://casefinite.jp/





株式会社ソーシャルPLUS 企業概要



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。ID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しており、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。



会社名:株式会社ソーシャルPLUS

所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F

代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)

事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業

URL:https://socialplus.jp/corporate/company/





< 本件に関するお問い合わせ先 >



株式会社ソーシャルPLUS

担当:大西

メール:pr@socialplus.jp



