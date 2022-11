[株式会社Sweets HD]

カッサータ専門店の定番カッサータや限定の焼き菓子を詰め合わせた特別商品です。



イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店「This is CASSATA.」から11月25日(金)、「クリスマス 特別カッサータセット」が発売されました。こちらは50セット限定、価格は送料込みで7,777円(税込)となっております。12月2日(金)より順次発送予定です。









いつもThis is CASSATA.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。



本日11/25(金)、「クリスマス 特別カッサータセット」を発売いたしました。



セットにはThis is CASSATA.定番のプレーンカッサータやラムレーズンのカッサータ、そして今回のセットのために特別にご用意した焼き菓子など、クリスマスシーズンをより一層お楽しみいただけるスイーツを詰め合わせました。



クリスマスの贈り物や冬ギフトにいかがですか?



※12月2日(金)より順次発送予定



[セット内容]







「The CASSATA」(1台)

This is CASSATA.定番のカッサータ。

国産レモンピールやラズベリー、ピスタチオなどの厳選素材を北海道産クリームチーズと九州産生クリームで包み込みました。

ラズベリーの赤、ピスタチオの緑がクリスマスの時期に映えるチーズケーキです。









「The RAISIN」(1台)

最高級ラムを贅沢に混ぜ込んだラムレーズンカッサータ。

ラムレーズン、カシューナッツ、マカダミアナッツの3種の具材が織りなす素材のマリアージュ、味わいのバランスを最大限に引き立たせた逸品です。

ホリデーシーズンの夜のデザートにおすすめです。









「カッサータパウンド」(ベリー、レモン 各2個)

普段ストアでは販売していない今回だけの特別なパウンドケーキ。

チーズ風味の生地にカッサータに使用している具材を混ぜ込みました。

ベリー、レモンの2種類のフレーバーをご用意。





<商品情報>

This is CASSATA.「クリスマス 特別カッサータセット」

※冷凍状態でお届けします。

発売日:2022年11月25日(金)

発送開始日:2022年12月2日(金)から順次発送

販売価格:送料込み ¥7,777(税込)

内容量:[The CASSATA]長さ17cm・高さ6cm・幅6.5cm・約320g

[The RAISIN]長さ17cm・高さ6cm・幅6.5cm・約320g

[カッサータパウンド]ベリー、レモン 各2個 約52g/1個

賞味期限:冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法:公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ:https://bit.ly/3u3tp0w







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



