[株式会社KOMODO]

2023年5月19日 - 国際的なゲームパブリッシャーで、日本、韓国、香港、台湾における Steam Deck の正規販売代理店株式会社KOMODO は、皆に愛されるゴシックホラーゲーム「ポケットミラー~黄金の夢」、を5月19日(金)よりSteamで世界同時発売したことをお知らせいたします。





「ポケットミラー~黄金の夢」の決定版は、5月27日10時までは25%オフで購入できるだけでなく、無料サウンドトラックもプレゼント中です。



オリジナル版のリリースから7年、好評を博していた「ポケットミラー」が、グラフィックの刷新、新規エンディングの追加などの改善と共にリマスターされました。







新機能



「ポケットミラー~黄金の夢」は、オリジナル版の思い出はそのままに、新しいビジュアルや追加機能、新規エンディングと2Dアニメーション、追加コンテンツなど、全く新しい体験をご提供します。



また、プレイヤーは新・旧のキャラの立ち絵を切り替え、オリジナル版の立ち絵でお楽しみいただくことも可能です。



✦新機能

・新オープニング、エンディングムービー

・ 撮り下ろし楽曲

・ マップグラフィックの刷新

・ 全キャラクターのポートレートとドット絵の変更

・ 新規エンディング

・ ニューゲームプラス

・ QOLの向上

・ Steam実績とコミュニティアイテムの実装









「ポケットミラー ~黄金の夢」について



「ポケットミラー~黄金の夢」は、奇妙で不思議な世界を舞台に、過去の記憶を奪われた少女が本当の自分を探し求めるミステリーホラーRPGです。ここではあなたの常識は通用しない。すべての謎をつなぎ合わせた時、はじめて世界を知ることができるでしょう。



多くのファンに愛される「ポケットミラー」のリマスター版である本作は、新規エンディングの追加だけでなく、キャラクターの立ち絵やドット絵、全てのマップも刷新しました。また、ニューゲームプラスや撮り下ろしの楽曲などが加わり、深い没入感や新たな発見を提供してくれるでしょう。



巧みにリメイクされたマップを楽しみながら、屋敷の仕掛けを読み解き、そして個性的なキャラクターと出会うことで、少女は次第に記憶を取り戻していく。少女の秘密、そしてそこに隠れる不吉な真実とは?少女の過去の秘密に光を当てていきましょう。











商品情報



■タイトル: ポケットミラー~黄金の夢

■ジャンル: ホラー、パズル、アドベンチャー

■プレイヤー: 1

■希望小売価格: 1,980円(税込)

■プラットフォーム: Steam/PC、Steam Deck

■リリース日: 2023年5月19日(金)10時



✦Steamストアページ:

https://store.steampowered.com/app/1899060/



✦トレーラー:

https://youtu.be/dYdk0cGnHhU



✦プレスキット:

https://go.komodo.jp/3LBDewC



(C) KOMODO

(C) AstralShiftPro

(C) Visustella



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-15:46)