[株式会社パシフィックネット]

株式会社パシフィックネット(本社:東京都港区、代表取締役社長:上田 雄太、以下 当社)は、認定NPO法人CLACK(本社:大阪府大阪市、理事長:平井 大輝、以下 CLACK)が主導している使用済みPCの寄贈プロジェクト「Pass the Baton」のパートナー企業として、活動に取り組んでいます。この度、「Pass the Baton」の取組みに賛同いただいた株式会社チームスピリット(本社:東京都千代田区、代表取締役:荻島 浩司)よりPC15台を寄贈いただきました。

チームスピリット様は、2022年にも寄贈いただいており、2回目の寄贈となります。







1.Pass the Batonとは

企業から使用済PCを譲り受け、経済的事情を抱える高校生に再生PCを届けてITを学んでもらうプロジェクトです。当社にて情報漏えいを防ぐデータ消去、クリーニング、OS等の再インストールを行って再生PCとして製品化し、これをCLACKが対象の高校生に無償でお届けしています。

(参考URL:https://passthebaton.clack.ne.jp/)







2.寄贈 PCの条件について

データ消去作業の効率や送料の観点から、寄贈元1社につき、10台以上からお願いをしております。

(10台未満のPC寄贈に関しては、CLACK事務局へご相談ください。)

また、プログラミングを学習する上で、必要なPCのスペックとして下記を条件とさせていただいております。





【PCスペック】

・ノートPCもしくはデスクトップPC

・OS:Windows or MacOSのどちらでも可能

・CPU:Core i3 第8世代以上

※Macの場合、2017年以降の発売モデル





3.今後について

当社は、今後も「Pass the Baton」に積極的に取り組んでいき、経済的困難を抱える高校生を支援していくとともに、寄贈元企業のSDGsの推進に貢献していきます。





以上





【PCの寄贈に関する問合せ先】

■株式会社パシフィックネット

担当 杉

TEL:03-5764-1441

MAIL:u-biz@prins.co.jp





■認定NPO法人CLACK事務局

MAIL:info@clack.ne.jp





【株式会社チームスピリットについて】

株式会社チームスピリットは、「チムスピシリーズ」を提供するSaaS企業です。「すべての人を、創造する人に。」というミッションのもと、お客様の「イノベーションを創造する働き方改革」に貢献します。一人ひとりのプロフェッショナルな力を引き出すことで、あらゆる人が変化を巻き起こす世界を目指します。

会社ホームページ:https://corp.teamspirit.com/ja-jp/



【株式会社パシフィックネットについて】

当社は、『企業のIT支援を通し、「人々」「社会」を幸せにしたい』という経営理念のもと、

各企業の多様なIT環境や要望に応じて、柔軟なカスタマイズを強みとした独自のサービスでDXを支援しています。IT機器のライフサイクルに沿った各種サービスの他、企業の様々な業務課題に対して、一緒に向き合い、寄り添った最適解を提供いたします。

会社ホームページ:https://www.prins.co.jp/company/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/12-15:16)