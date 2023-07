[Qookka Entertainment Limited]

信符の力を活かし、乱世を平定せよ!



Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。シーズン制で展開される本作は、常に安定したクオリティーで新たな楽しみ方を提供いたします。同ゲームは、2023年7月1日(土)より、PKシーズン「王師の証」を開始することをお知らせいたします。





今シーズンでは一体どのような新要素が追加されるのか、一緒に最新情報をチェックしていきましょう。







今シーズンの目玉要素:信符システム





「信符」とは、古代中国において、信任状として将軍・太守などに与える、軍兵・駅馬徴発の権限を付与する証票としたものであり、符節とも呼ばれています。今回のPKシーズン「王師の証」では、部隊に信符をつけることで、その部隊の戦闘力を上げることができます。





主城がLv.8に達すると、建築「符節台」を建造し、信符システムを開放することができます。信符システムでは、信符を購入したり装備したり、信符のレベルを上げたりすることができます。



信符は6つの種類(風、林、火、山、陰、雷)があり、特定の種類の信符は、特定の信符スロットにしか装備できません。同じセットの信符を2セット、若しくは4セット装備した場合、相応のセット効果が開放され、部隊の戦闘力は更に上がります。



新しい信符は符節台で購入できます。信符商店は個人符節台と同盟符節台に分けられており、新ポイントである「威名」を消費して符節台在庫の更新や購入することができます。威名は時間と共に獲得できるほか、活躍行為(攻城、戦功獲得、土地占領など)でも入手できます。



「王師の証」の戦場に参加する前に、自身の主力部隊を決め、その編制と相性の良い信符を選ぶことをお勧めします。符節台が開放されたら、直ちに商店を利用して信符の収集を始め、最も効率的な方法で信符の収集を完了し、一刻も早く2点セットや4点セットの効果を開放しましょう。



PKシーズン「王師の証」では、15種類の通常セット、6種類の極セット、そして1種類の玉璽極セットが登場します。使いたい編制を決め、その編制に最もふさわしい信符セットを見つけることが、「王師の証」シーズンをうまく進める秘訣です。



途中で信符セットを変えたい場合、大量の労力を費やして商店で収集しなければならないので、前もって計画を立てることをお勧めします。



そのほか要素について





信符システムのほか、新しいPKシーズン「王師の証」では様々なアップデートがあり、計略のぶつかり合いが更に進化しました。それでは、一緒に見ていきましょう!



・シーズン1地図再登場



今シーズンの地図は、シーズン1の地図をベースにアップグレードされたものです。六大出生州や二大資源州、司隷なども様々な変化を遂げており、各関の距離もバランス良く調整されました。



・同盟計略再登場



同盟計略もアップグレードされました。本シーズンでは、丞相府を建造する必要がなく、建国後に盟主或いは副盟主は計略を使用することができます。同盟計略には、直接部隊に発動する効果があり、72時間毎に発動できる計略(3つ)が変わります。盟主或いは副盟主は、その中から1つ選んで発動できます。



同時に、信符と国土効果に関する計略が2つ追加され、信符を使って先手を打つこともできるでしょう!



・国土効果の強化



本シーズンでは、司隷、資源州、出生州はそれぞれの国土効果を持っています。出生州に近ければ近いほど、国土効果の種類も増えて、効果も強くなります。一方、司隷に近ければ近いほど、国土効果も弱くなります。国土効果を利用して地歩を固めながら進める方が、効率的かもしれません。



・西涼軍団再登場



資源州内には西涼軍団が出現し、警戒範囲内の敵軍を攻撃します。西涼軍団は所属する拠点でしか兵力を補充できないため、拠点を取り除くと、西涼軍団の戦闘力が下がります。他の勢力と作戦を実行する時も、西涼軍団に邪魔されないように注意してください。



今シーズンの新武将について





今シーズンでは、新武将「潁川の鬼才」郭嘉、「王佐之才」荀彧、「十常侍の首魁」張譲、「乱世の美姫」鄒氏が登場します。そのうち、郭嘉と荀彧はSP武将として登場するので、在来の使い方との違いは要注目です。







新武将を使おう!イベント「謀臣騎 編制挑戦会」が開催!





新シーズン「王師の証」の開幕を記念し、SP郭嘉、SP荀彧で組まれた新編制「謀臣騎」が、君主の皆様の挑戦を待っています!



守備軍:謀臣騎

本イベントは、2023年6月25日から参加募集を開始します。ぜひ「王師の証」の信符セットを装備した編制で、謀臣騎に挑みましょう!



・参加方法

1、プレイヤーはルールに従って自身の編制を組み、本イベント専用の申し込みフォームにご記入いただくと申し込みができます。

2、守備軍とプレイヤーの武将はすべて2凸、レベルMaxです。

3、運営チームは投稿編制の強さ、合理性、革新性などによって、合計10個の編制を選出し、守備軍との対戦を実施します。対戦結果に応じて報酬が配布されます。



・イベント報酬





『三國志 真戦』とは





『三國志 真戦』は、Qookka Entertainment Limitedがコーエーテクモゲームスの監修の下で開発した本格三国志SLGです。



戦略要素が基盤の「三國志」シリーズに、究極の戦略性と公平性を盛り込んだ革新作『三國志 真戦』では、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことができます。プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣が、如実に戦闘結果に反映されるため、臨機応変な頭脳が何よりも重要とされています。さあ、三国乱世を生き残り、己の知略で頭角を現せ!



今ここに、本格三国志SLGの醍醐味を満喫せよ。



