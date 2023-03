[株式会社heart relation]

発売前からメディアで話題!グロウな「ツヤ」と毛穴隠しの「マット」ふたつの肌を同時に手にいれる"UVスティック"「MIRACLE SUN BALM DUO」も新発売。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、2023年3月22日(水)から3月28日(火)まで@cosme TOKYO 1階イベントスペースにて期間限定ポップアップショップを開催いたします。









今回のPOP UP SHOPは、新商品「MIRACLE SUN BALM DUO」をイメージした春の訪れを感じられる空間をお楽しみいただけます。

新商品を実際にお試しいただける他、表参道に構えるコンセプトストア「House of Herme」と連動したオリジナルドリンクプレゼント・SNSフォローキャンペーンなどもご用意しております。





■新商品「MIRACLE SUN BALM DUO(ミラクル サンバーム デュオ)」が

POP UP SHOP開催と同時に発売開始いたします。







グロウ&マット。ふたつの質感で洗練の肌へ。

グロウな輝きで洗練の立体感をもたらす「ツヤ」、毛穴やシワなどの肌悩みをソフトフォーカスでカバーする「マット」。相反するふたつの質感で肌の仕上がりを格段にレベルアップさせる、デュアルタイプのバームスティックです。いずれもSPF35、PA++。朝のベースメイクはもちろん、メイク直しやUVのリタッチにも幅広く活躍します。



商品名:MIRACLE SUN BALM DUO(ミラクル サンバーム デュオ)

価格:3,300円(税込)

購入サイト:https://herlipto.jp/products/beauty-2220023027





<ポップアップショップ 取り扱い予定アイテム>





商品名: SENSUAL RICH BODY CREAM(画像左)

SENSUAL RICH BODY BALM(画像右)





商品名:Room Diffuser 5種





商品名:SELF LOVE CRYSTAL CANDLE 5種







商品名:Perfume Oil 5種





商品名:Roll-on Perfume Oil 5種





商品名:Her lip to Nail Polish 8種





商品名:RICH HAND CREAM - NUDE PEARL -





商品名:GLOW SUNSCREEN SERUM





その他、発売アイテムの詳細に関しましては、

Her lip to BEAUTY公式インスタグラムや

Her lip to公式Twitter等にて随時公開を予定しております。





<イベント概要>

期間:2023年3月22日(水)~2023年3月28日(火)

場所:@cosme TOKYO 1階イベントスペース

営業時間:午前11時~午後9時

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-27





<Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)とは>

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。



Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。



肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。



自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。



外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。





公式サイト: https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram: https://www.instagram.com/herliptobeauty/





<代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール>

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)





AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数966万人を超えるSNS( Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



