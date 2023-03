[株式会社グルッポタナカ]





パリ発の「デストレー(DESTREE)」は3月29日(火)~4月25日(火)、ポップアップストアをGINZA SIX 3階THE POP UP 3rdにオープンしました。



今春、日本に本格上陸した「デストレー」は、チーフ ブランド オフィサーのジェラルディーヌ・ギヨ(Geraldine Guyot)とCEOのラティシア・ロンブローゾ(Laetitia Lumbroso)の2人の女性が手掛けるファッションブランド。ジェラルディーヌは、英国の名門芸術大学であるセントラル・セント・マーチンズで美術史を学び、現代アートにインスピレーションを得たコレクションを発表しています。



GINZA SIXのポップアップストアでは、現代アートから着想したブランドを代表するバッグやハット、ジュエリーをラインアップ。カラフルで都会的、ユニークで洗練された「デストレー」のアイテムは、上質な素材と西洋のクラフツマンシップを掛け合わせて生み出されています。







ポップアップストアは、ブランドのコンセプトカラーであるグリーンの壁が目印。ガラスドームを使ったディスプレーは、美術館のような高貴な雰囲気を醸し出します。皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。





<DESTREE POP-UP STORE AT GINZA SIX>



会期:3月29日(火)~4月25日(火)

住所:東京都中央区銀座6-10-1

場所:GINZA SIX 3階THE POP UP 3rd

https://ginza6.tokyo/news/155022





■デストレーについて



「デストレー(DESTREE)」は2016年にパリで誕生したファッションブランド。チーフ ブランド オフィサーのジェラルディーヌ・ギヨ(Geraldine Guyot)とCEOのラティシア・ロンブローゾ(Laetitia Lumbroso)の2人の女性が手掛けています。英国の名門芸術大学セントラル・セント・マーチンズで美術史を学んだジェラルディーヌは、現代アートにインスピレーションを得ています。視覚的な不協和音から美しさを引き出しながら、カラフルで情熱的、ユニークで都会的なパリジャンスタイルを表現。デザインやパターン、ネーミングに至るまで、デザイナーが敬愛する現代アーティストへのオマージュが込められています。上質な素材と西洋のクラフツマンシップを掛け合わせ、強いアイデンティティを生み出し、現代女性に向けたワードローブを提案します。





問い合わせ先 >I Z A カスタマーサービス0120-135-015



