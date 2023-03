[株式会社LUSH]

株式会社LUSH(本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:原田萌子)が運営する音楽レーベルLush Music所属の女性2人組アーティスト<もにゅそで>。2023年3月26日(日)0時より最新EP『コラボしまーす。』の配信リリースが、Apple Music、Spotify他、各種音楽配信サイトより開始される運びとなりました。





TikTokやYouTube、インスタグラムなど、各種SNSで話題の韻踏むエンサー<もにゅそで>。今年3月4日(土)に京セラドームにて開催された「KANSAI COLLECTION 2023 SPRING&SUMMER」においても、同レーベル所属の博多4Kとともに連続出演。もにゅそでの代名詞とも言える韻踏み紹介ラップでステージを大いに盛り上げ、昨年に引き続き、その存在を強烈に印象づけました。

また、4月よりスタート予定のラジオ(Tokyo FM、JFN全国38局ネット)、テレビ(テレビ静岡)など、同時期に2つの冠番組がスタートするなど、2023年は今まで以上にもにゅそでへの期待と注目が集まっています。



今回配信リリースされる2人の最新EP『コラボしまーす。』では、同レーベル所属のアーティストたちとのコラボ楽曲満載。もにゅそでの魅力的な新しい一面が十二分に表現された作品となっております。もちろん参加したアーティストたちも、それぞれ個性豊かな方々ばかり。ぜひもにゅそで最新EP『コラボしまーす。』をお楽しみください。







タイトル『コラボしまーす。』収録曲

配信先リンク:https://linkco.re/7mQzuY2M





地球人だよ (feat. 地球人ベイちゃん) 作詞:もにゅそで / 作曲:もにゅそで・chelkyo

kick in the dream (feat. 小川大地) 作詞:もにゅそで・小川大地 / 作曲:もにゅそで・小川大地・chelkyo

Botch (feat. 冬姫) 作詞:もにゅそで・冬姫 / 作曲:もにゅそで・冬姫・chelkyo

Call My Name (feat. Rimoママ) 作詞:もにゅそで・Rimoママ / 作曲:もにゅそで・Rimoママ・chelkyo

party party (feat. Ape's) 作詞:もにゅそで・Ape's / 作曲:もにゅそで・Ape's・chelkyo

Not alone (feat. SING ARTHUR) 作詞:もにゅそで・SING ARTHUR / 作曲:もにゅそで・SING ARTHUR・Hi-G





もにゅそでプロフィール







Lush Musicを運営する株式会社LUSHの代表取締役社長もにゅこ(左)、取締役ミナミムラソデコ(右)による女性デュオ。2020年12月結成。テレビ、ラジオ、TikTok、YouTubeなどで積極的に活動中。

SNSを中心に話題の『韻踏みます』ラップシリーズ、 昨年末グランドオープンのLush Musicプロデュース「LIVEHOUSE LUSH」での定期的なライブ開催など、アーティスト活動にも積極的に取り組む他、自身のアパレルブランド「NyucoDeco」のリアル店舗をオープン。テレビ、ラジオ、SNSからリアル店舗のプロデュースなど、さまざまな展開の中心を担っております。



公式SNS 総フォロワー数:63万超

▷もにゅそで公式HP

LushMusic:https://lush-music.jp/artist/monyusode/

▷公式SNSアカウント

TikTok:https://www.tiktok.com/@monyusode

YouTube:https://bit.ly/3x7vud5

Twitter:https://twitter.com/monyusode

Instagram:https://www.instagram.com/monyusode



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/26-10:16)