[Braze株式会社]

~外食&ファーストフード業界向けマーケ施策30選から順次、提供開始~



カスタマエンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:菊地 真之、以下 Braze)は、マーケティング施策アイデア集「ひらめきアイデア大全」の刊行を開始しました。





顧客のブランドに対するファン化を推し進めるためには、変わり続けるニーズをリアルタイムに把握し、ウェブ、店舗、アプリといったマルチチャネルに一貫したメッセージと顧客体験を提供できる次世代型カスタマーエンゲージメントプラットフォームが必要不可欠です。



また、インフラ整備を進めると共に、マーケティング施策アイデアに枯渇するマーケターも少なくありません。マーケターの創造力を補完し、最新テクノロジーでできる施策アイデアを「ひらめきアイデア大全」として公開することで、より迅速に効果的で、革新的なキャンペーンの早期実施を後押しします。



「ひらめきアイデア大全」第一弾として、外食・ファーストフード業界のブランドが成功するための具体的で効果的な30以上のマーケティング施策アイデアを収録した「ひらめきアイデア大全 ~ 外食&ファーストフード業界向け マーケティング施策30選 ~」を公開しました。



コンビニやスーパーなどの中食拡大、食材の価格上昇、人手不足など、昨今の外食やファーストフード業界をを取り巻く環境は依然、厳しい状況です。さらに消費者の選択肢が多岐に渡る中、新規顧客獲得からリピーター化、固定客化し、ビジネスを成功させるには、正しいデータに基づいた顧客情報や行動に合わせた適切なコミュニケーション戦略が必要です。



今回の外食&ファーストフード業界向けのひらめきアイデア大全では、モバイルアプリやメール、ウェブを活用して、それぞれの顧客のステージごとに応じた具体的な施策からマーケターが、自社仕様にカスタマイズしすぐに活用することができます。



それぞれの顧客ステージに応じ、以下の3カテゴリーに分けて施策を収録しています。



1.アクティベーションキャンペーン

ユーザー登録をしたばかり顧客に対して、ウェルカムメッセージや、趣味嗜好を探るシンプルなアンケート施策、アプリのダウンロードを促すといった各種アクティベーション施策



2.収益化キャンペーン

割引セールや期間限定オファー、クロスセルやアップセルなど購買行動に促す各種施策



3.リテンションキャンペーン

新規商品のPRやニュースレター、ロイヤルティプログラムの登録促進など、定期的かつ継続的に顧客と接点をもちリピーターになってもらうための各種施策



詳細は「ひらめきアイデア大全 ~外食&ファーストフード業界向け マーケティング施策30選 ~」( https://www.braze.co.jp/resources/reports-and-guides/30-marketing-ideas-for-the-qsr )をダウンロードしてご参照ください。



Brazeについて

https://www.braze.co.jp/

「Human Connection」をミッションに掲げるBrazeは、消費者とブランドとの間のインタラクションを強化する、統合型カスタマーエンゲージメントプラットフォームのリーディングカンパニーです。Brazeを利用することで、グローバルブランドは顧客データをリアルタイムで取り込み、処理し、文脈に応じたクロスチャネルマーケティングキャンペーンを編成・最適化し、顧客エンゲージメント戦略を継続的に進化させることができます。Brazeは、Great Place to Work誌の「Fortune's 2022 Best Workplaces in New York」「Fortune's 2022 Best Workplace for Millennials」「2021 UK Best Workplaces for Women」に認定されています。ニューヨークに本社を置き、オースティン、ベルリン、シカゴ、ロンドン、パリ、サンフランシスコ、シンガポール、東京、トロントにオフィスを構えています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/18-11:46)