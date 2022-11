[パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社]

取引先からの問い合わせ対応を代行する新AIチャットボット『WisTalk for 営業DX』の機能や効果を解説



パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:香田 敏行)は、2022年11月25日(金)に、無料Webセミナー「AIチャットボット『WisTalk for 営業DX』ご紹介セミナー~取引先からの問い合わせ対応を代行するAIチャットボット~」を開催します。



『WisTalk(ウィズトーク) for 営業DX』は、カスタマーサポート/DX推進/営業部門のお客様の実際の声から生まれた新たなチャットボットサービスです。

本セミナーでは、その機能や効果についてデモを交えつつ解説いたします。



取引先からの問い合わせ対応効率化に課題をお持ちの方は、ぜひご参加ください。



▼取引先からの問い合わせ対応を代行するAIチャットボット『WisTalk for 営業DX』ご紹介セミナーお申し込みサイト

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/8776











<セミナー概要>

カスタマーサポート/DX推進/営業部門の皆様におかれましては、「取引先から電話での問い合わせが多くて、本来の業務に集中できない」といったお困り事はございませんか。



本セミナーでは、そのようなお困り事を解決するサービスとしてリリースした、取引先からの問い合わせ向けAIチャットボット『WisTalk for 営業DX』について、デモを交えつつ、その機能や効果について解説いたします。



取引先からの問い合わせ対応効率化にお役立ちできるサービスですので、ご興味がある方はぜひご参加ください。



▼取引先からの問い合わせ対応を代行するAIチャットボット『WisTalk for 営業DX』ご紹介セミナーお申し込みサイト

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/8776



<このような方におすすめ>

●取引先からの納期、在庫、製品仕様などの問い合わせ対応に課題をお持ちの方

●取引先からの問い合わせに少しでも早く回答し、取引先との関係を強固にしたい方

●取引先からの担当外の問い合わせにより、本来業務に時間が取れない方



<このセミナーで学べること>

●取引先からの問い合わせ対応を効率化する方法

●取引先からの問い合わせ対応を効率化することで得られる効果



<開催概要>

●セミナータイトル

AIチャットボット『WisTalk for 営業DX』ご紹介セミナー

~取引先からの問い合わせ対応を代行するAIチャットボット~

●開催日時

2022年11月25日(金)14時00分~14時30分

※後日アーカイブ配信も予定しております。

●参加方法

Microsoft Teams(オンライン)

●参加費

無料(事前登録制)

●申し込み方法

下記のサイトよりお申し込みください。

▼取引先からの問い合わせ対応を代行するAIチャットボット『WisTalk for 営業DX』ご紹介セミナーお申し込みサイト

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/seminar/view/8776





<WisTalk for 営業DXについて>





『WisTalk for 営業DX』は営業担当者に代わり、取引先からの問い合わせに回答することが可能なAIチャットボットです。



販売管理システムなどのお客様のシステムにAPI連携することで、取引先からの納期、在庫、製品仕様、窓口情報などのさまざまな問い合わせに自動回答することができます。



『WisTalk for 営業DX』が問い合わせ対応を代行することで、業務を効率化。

空いた時間は、より付加価値の高い受注活動へ充てることができるようになります。







『WisTalk for 営業DX』の詳細は下記よりご確認いただけます。

▼『WisTalk for 営業DX』製品サイト

https://www.panasonic.com/jp/business/its/wistalk/sales-dx.html





<お問い合わせ先>

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社

お問い合わせ受付窓口

電話番号:0570-087870

受付時間:9時~12時、13時~17時30分(土・日・祝・当社指定休業日を除く)

Webサイト:https://www.panasonic.com/jp/company/pstc.html



▼『WisTalk for 営業DX』についてのお問い合わせはこちらから(お問い合わせフォーム)

https://it-sol.jpn.panasonic.com/public/application/add/9503



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-12:46)