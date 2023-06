[TTG]

~無人決済システムで商業施設の福利厚生の充実を実現~



株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介)は、株式会社TOUCH TO GO(本社:東京都港区、代表取締役社長:阿久津智紀)が開発した無人決済システムを導入した店舗として、株式会社ルミネが運営する商業施設である「ニュウマン横浜」の従業員休憩室に「ファミリーマートニュウマン横浜/S店」(住所:神奈川県横浜市西区南幸1-1-1)を2023年6月28日(水)にオープンいたします。

このたび開店する「ファミリーマートニュウマン横浜/S店」は、無人決済システムを導入した店舗として、神奈川県に初出店となります。また、株式会社ルミネが運営する商業施設の従業員休憩室への出店は4店舗目となります。







このたび導入する無人決済システムは、通常の有人レジ店舗に比べ、時間節約ニーズの高い朝や移動の合間など、短時間で手軽にお買い物ができるようになり、施設内で働く従業員の皆さまが休憩時間に短時間で食事を購入できることや、飲料、スイーツ等でリフレッシュできるなど、福利厚生の充実に繋げてまいります。また、省人化・省力化が可能となるため、店舗のオペレーションコストを低減させ、人材不足の解消を目指します。

仕組みは、天井に設置されたカメラなどの情報から入店したお客さまと手に取った商品をリアルタイムに認識します。出口付近に設置された決済端末のディスプレイに購入商品と合計金額が自動で表示され、ファミペイを含むバーコード決済、交通系電子マネー、クレジット、現金で支払いが可能であり、スピーディにお買い物ができます。



■利用方法

商品を手に取り、出口でディスプレイの表示内容を確認し、支払いするだけでお買い物が完了します。







■店舗概要

店舗名称 : ファミリーマートニュウマン横浜/S店

住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

オープン日: 2023年6月28日(水)

営業時間 : 9:00~21:00

支払方法 : バーコード決済、交通系電子マネー、クレジットカード、現金

店舗面積 : 約22平方メートル

取扱品目 : 約450種類



■株式会社TOUCH TO GOについて

所在地 : 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

代表者 : 代表取締役社長 阿久津 智紀

設立年月日: 2019年7月1日

事業内容 : 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

無人決済システムに関するお問合せ先

株式会社TOUCH TO GO https://ttg.co.jp/



