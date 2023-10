[一般社団法人Miss SAKE]

業界が大注目!女性が選ぶ日本酒のコンクールである「Japan Women’s SAKE award」 10月27日に表彰式開催決定









このたび2023年10月27日に開催される「第1回Japan Wowen’s SAKE Award ~美酒コンクール2023 ~」(主催:一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会、代表理事 友田晶子)に、一般社団法人 Miss SAKE (〒108-0075東京都港区港南一丁目9番36号、代表理事 大西美香)は全面的に協力し、日本酒のアンバサダーであるMiss SAKEが応援出演いたします。



10月27日(金)のイベントでは、すでに発表された金銀賞の表彰式のほか、金銀受賞酒の中から、各6部門の「Top of the Best」、「CA賞」「ソムリエ賞」「Z世代賞」などの特別賞、WEB投票で決まる「ラベルコンテストのランキング結果」、そして、今年の最高日本酒という栄えある称号である「美酒 of the Year 2023」が当日サプライズ発表されます。会場では第1回美酒コンクール2023入賞酒の試飲が可能で、30社によるブースでの日本酒提供も予定しております。



■表彰式、各部門当日サプライズ発表、入賞酒大試飲会概要

▼日時

2023年10月27日(金) 17時00分~20時00分 (表彰式は18時00分~19時00分)

▼会場

PASONA SQUARE (東京都港区南青山3-1-30 17階)

▼スケジュール

17:00 入賞酒大試飲会開場(ブース予定20社)

18:00 記念式典

金銀賞の表彰と各賞の発表(野田聖子名誉会長祝辞)

【金銀入賞社】表彰

【各特別賞(ソムリエ賞/CA賞/Z世代賞】発表

【各6部門 Top of the Best】発表

【ラベル投票結果発表】発表

【美酒 of the Year 2023】発表 トークショー

▼参加申込

お申込みサイトより受付けています。どなたでもご参加可能です。男性も歓迎! チケット購入はSAKE女ストアから

↓

https://sakejostore.stores.jp



◆美酒コンクールとは

Japan Women’s SAKE Award~美酒コンクール~(通称:美酒コン)とは「日本の伝統文化の継承」「地域 経済の活性化」「女性が活躍する社会の実現」を基本理念とし、日本の國酒である日本酒を、酒類資格を保有する十分にテイスティング能力のある女性が厳正に審査を行う、日本国内初のコンクールです。

美酒コンクールHP

https://bishucon.com



◆主催:

一般社団法人日本のSAKEとWINEを愛する女性の会

https://omotenashi-sakejo.com/

会員数2,000人、友好団体を含めると約12,000人のネットワークを持つ女性を中心とした日本産酒類の普及団体。代表理事は友田晶子で、国際的なワインコンクールであるフェミナリーズ世界ワインコンクールの日本広報大使・名誉会長として8年以上同コンクールの運営を務める。その他日本酒のセミナーやイベント、SAKE女検定の運営など活動は多岐にわたる。



◆総合コーディネーター・友田晶子

(一社)SAKE女の会代表理事。2007年よりフランスで行われている、女性ワイン専門家による国際酒類コンペ「フェミナリーズ世界ワインコンクール」の日本広報大使、東京ウイスキー&スピリッツコンペティション実行委員を務める。その他、様々な酒類コンペの審査、出品募集、審査員派遣などの運営経験豊富。



◆アドバイザー・平出淑恵

世界最大のワインコンペティション“International Wine Challenge(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)” のSAKE部門の誕生に関わり、世界最大のワインとスピリッツの教育機関“WSET”にSAKEの資格講座を開設するなど、国内だけに留まらず海外に向けた日本酒PRに尽力してきた。



「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒(2014 Miss SAKE)」が誕生。それより10年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間400件以上行っております。 2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出され、その後台湾、上海、オーストラリア、インドなどでも大会を開催いたしました。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。2023年 は香港、ベトナムでのMiss SAKE コンテストを開催し、10年目となる2023 Miss SAKE では、国内の各地方大会、海外大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます。

https://www.misssake.org/blog/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-18:16)