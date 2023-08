[株式会社三養ジャパン]

ブルダックブランドの累計販売数が50億個を突破しました。ブルダックブランドのグローバル展開を加速し続けるために、株式会社三養ジャパン(東京都新宿区 代表取締役:洪 範準)は、ブルダックグローバルキャンペーンの「PLAY BULDAK」ダンスチャレンジをスタートしました。





【三養食品ブルダックブランド累計販売50億個を突破】





三養食品は、ブルダックブランド(麺製品)の累積販売数が7月中旬に50億個を突破しました。 累積売上は3兆ウォンに達します。2012年に発売されたブルダックブランドは、2017年に累計販売数が10億個を突破して以来、毎年10億個以上販売され、世界的人気を維持しています。この持続的な成長は、多様なフレーバー展開や「Fire Noodle Challenge」のようなコンテンツの影響力が後押ししています。



特に最近では、韓国以外の国のみで販売されているフレーバーを韓国へ逆輸入する傾向もあり、韓国の消費者からも熱い反応を得ています。韓国人観光客の間で日本旅行のお土産必須アイテムとして浮上した「焼きそばブルダック炒め麺」と逆輸入商品として韓国内で代表的だった「ブルダックラーメン」は消費者の熱い要望に応え、6月より韓国内での発売が決定しました。両製品は発売から2カ月も経たないうちに600万個以上を売り上げ、人気を立証しています。



三養食品は今後も海外の独特な味を取り入れたフレーバーを展開し、製品ラインナップを強化する方針です。

また、今回のダンスチャレンジを皮切りに、ブルダックブランドを様々な視点から楽しむことが出来るブルダックブランドならではの楽しみどころを作り、差別化されたブランド価値を提供してまいります。









ブルダックグローバルキャンペーンの「PLAY BULDAK」がスタート!





ブルダックブランド販売食数50億個突破を記念して…ブルダックグローバルキャンペーンの「PLAY BULDAK」がスタート!!



ブルダックブランドが世界的な注目を集めるきっかけとなった、ブルダックモッパン(*¹)チャレンジ「Fire Noodle Challende」に続く、新しいブルダックグローバルキャンペーンである「PLAY BULDAK」を開始し、グローバルマーケティングの勢いを拡大していく方針です。





「PLAY BULDAK」は今年より本格的に実施されているグローバルキャンペーンであり、7/28‐8/28の1カ月間、ダンスチャレンジ「ME WE PLAY」を実施しています!

TikTokを中心に日本や、韓国、タイ、中国、マレーシア、ベトナム、台湾などの東アジア9カ国で実施中です。

「ME WE PLAY」は三養食品が製作した「PLAY BULDAK」の音楽に合わせ振付を真似し、SNSにアップロードするというダンスチャレンジです。





「ME WE PLAY」の楽曲は、有名な韓国のダンスミュージックプロデューサーである250がプロデュースし、有名なダンスクルーのラチカが参加して中毒性のある振付となっています。

また、韓国の人気アイドル(G)I-DLEがメインモデルとして参加しています。



チャレンジ音源とMVはブルダックの公式YouTubeチャンネルにて確認できます。

公式チャンネル:https://www.youtube.com/@samyangfoods_jp





会社情報





【株式会社三養ジャパン(サムヤンジャパン)】

・代表者 : 洪 範準

・所在地 : 東京都新宿区愛住町23-1 Woody21 2階

・事業内容: 即席麺 輸入・販売

・会社HP: https://samyangfoods.co.jp

・SNS:instagram https://www.instagram.com/samyangfoods_jp/

twitter https://twitter.com/samyangfoods_jp

tiktok https://www.tiktok.com/@samyangfoods_jp?lang=ja-JP

ブルダック公式LINE ID: @ilovebuldak URL: https://lin.ee/9M9AmOW



