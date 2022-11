[バレットグループ株式会社]

システム開発で新しい価値を創造する企業 ブルベース株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:後藤 衛)は、LINEを利用して気軽に予約ができるサービスLINEミニアプリ用「オンライン予約管理システム」を今冬リリース致します。

また、サービスリリース前には「無料でお試しすることができる事前募集キャンペーン」も実施予定です。









■「オンライン予約管理システムfor LINEミニアプリ」概要

今回リリース予定の「オンライン予約管理システム for LINEミニアプリ」は、クリニックを始めとした様々な業種の店舗様でご利用いただけます。

アクティブユーザー9,200万人を誇るLINEを活用して、普段から利用しているLINEを通してお客様が気軽に予約をすることができ、ご予約されたお客様と店舗のご担当者様がシームレスにコミュニケーションを取ることも可能です。

お客様と店舗様をもっと簡単に、もっとシームレスに繋ぐことを実現します。









個別開発では、店舗様のご要望に合わせて機能やデザインをカスタマイズすることができ、パッケージサービスでは、一通りの機能を安価で素早く導入することができます。

サービスリリース前には、無料でお試しすることができる事前募集キャンペーンの実施も予定しております。



▼お問い合わせフォームはこちら

https://bit.ly/3WY3jJX











■ブルベースの提供する「LINEミニアプリ」開発の特徴

1)あらゆる業態に個別開発にて提供

機能をカスタマイズして実装できるため、様々なサービスに最適化した内容で開発することができます。

2)RFPのコンサルティング支援からプロジェクトマネジメントまで一貫対応

システム開発に不慣れなご担当者様でもしっかりサポートします。開発だけでなくプロジェクトを成功に導くためのマネジメントまで対応いたします。

3)クライアント企業様専門の開発ラボを組成

「LINEミニアプリ」だけでなく、その他あらゆる受託開発も並行して行うことが可能です。



■「LINEミニアプリ」とは

「LINEミニアプリ」は、ライフスタイルにおけるさまざまなニーズに応えるサービスを、LINE上で提供できるウェブアプリケーションです。

「LINEミニアプリ」を活用することで、企業はユーザーに“快適なサービス体験”を無償で提供できると同時に、オフラインとオンラインを横断したユーザーデータの取得が可能になります。

※LINE for Business のサイト(https://www.linebiz.com/jp/service/line-mini-app/)より抜粋



■ブルベース会社概要

ブルベース株式会社は『人とテクノロジーで可能性へのベースを築き、新たな価値を創造する』を標榜し、人材ソリューション及び開発ソリューションを提供する企業です。

社名:ブルベース株式会社(英語表記:BULLBASE Inc.)

本社所在地:東京都新宿区新宿5丁目15-14

代表:代表取締役 後藤 衛

設立:2020年3月

コーポレート:https://bullbase.co.jp/

採用ページ:https://bullbase.co.jp/recruit/



■バレットグループ会社概要

MISSION「人とテクノロジーで世界をつなぐ」

VISION「新たな価値を創造する」

VALUE「人を育てられる人を育てる」

社名:バレットグループ株式会社

本社所在地:東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル 4F

代表:代表取締役 小方 厚

設立:2013年1月

コーポレートサイト:https://bltinc.co.jp/

リクルートサイト:https://bltinc.co.jp/recruit/



<受賞歴>

WOMAN’s VALUE AWARD 2018/2019/2020

2020年度日本版「働きがいのある会社」ベストカンパニー

ベストベンチャー100



