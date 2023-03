[ラッセル・マインドフルネス・エンターテインメント]



ヨガ、瞑想、音楽&ダンスで心と身体を整え解放する新しいスタイルのウェルネス・イベント「AWAKEME(アウェイクミー)」が、3月31日(金)の夜と4月1日(土)の昼に、BMW XM ポップアップ・エキシビジョン「FREUDE by BMW -CONNECTED THROUGH TIME-」2階ギャラリースペースで開催。



「AWAKEME THE WORKSHOP ~Weekend Healing~」と題してお送りする本イベント。3月31日(金)は、水晶から作られた楽器「クリスタルボウル」の奏者Magali Luhanさんによるサウンドバス、4月1日(土)は、酒見駿介さんのヨガ、CHIEKOさんによるサウンドバスに加え、元プロサッカー選手の鈴木啓太さんによるトークセッションを実施。



トークセッションでは、「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、科学的根拠に基づいた腸ケア商品を販売するフードテック企業、AuB株式会社の創業者の鈴木啓太さんに、現在注目が集まっている「腸活」についてお話いただきます。

会場から見える明治神宮の杜の凛とした空気とギャラリー内の現代アートのエネルギーに包まれながら、スペシャルなヒーリング体験で心と身体を整える週末をお過ごしください。





【開催概要】

<3月31日(金)詳細>

■日時:2023年3月31日(金)開場19:00 開演19:30-20:30

■出演者:Magali Luhan

■チケット購入:https://awakeme0331.peatix.com/

<4月1日(土)詳細>

■日時:2023年4月1日(土) 開場11:00 開演11:30-13:30

■出演者:酒見駿介、CHIEKO、鈴木啓太(AuB inc.)

■チケット購入:https://awakeme0401.peatix.com/

■場所:ヨドバシJ6ビル(旧 jing)(東京都渋谷区神宮前6丁目35番6号)

■チケット料金:3,500円(税込)

■タイムテーブル(予定):

<3/31(金)>

19:00 Door Opens

19:30-20:30 Crystal Bowl by Magali Luhan

<4/1(土)>

11:00 Door Opens

11:30-12:20 Yoga by SHUNSUKE SAKAMI

12:20-12:50 Crystal Bowl by CHIEKO

12:50-13:30 Special Talk Session with KEITA SUZUKI(AuB inc.)



主催:ラッセル・マインドフルネス・エンターテインメント株式会社

協賛:AuB 株式会社

インスタグラム:https://www.instagram.com/awakeme_mindfulness/

お問合せ:info@russellme.com

備考:

・お着替えの場所がございません。あらかじめウェアや動きやすい服装でご来場下さい

・マットの持参は不要です



<出演者プロフィール>

Magali Luhan(マガリ・ルーハン)

水晶から作られた楽器「クリスタルボウル」の奏者。その音色に心身を委ねて過ごす「サウンド・バス」は心地よい和らぎの意識へと誘います。日本最大級のヨガイベント「YOGA JAPAN」出演、都会のリトリートサロン「UNBORN」やアメリカ最大級の瞑想アプリ「InsightTimer」への楽曲提供、YouTubeライブ配信など、多岐に活動中。東京・浅草橋「studio PLAYA」運営、Crystal Sound Laboratory代表。

Instagram:https://www.instagram.com/crystal_soundbath/





酒見駿介

ヨガ講師/RYT500/日本人男性初Odaka Yoga(R)アドバンスドティーチャー、Education Teamとして指導者養成講座を担当。

幼少の頃はドイツで育つ。帰国後は水泳、野球、武道と身体を鍛えることに情熱をそそぐ。芸術、表現の世界を経験し、自身の内側への関心が芽生え始める。心身のバランスをとるメディテーションをきっかけにヨガと出会い、その奥深さに魅了される。ヨガの可能性、間口を広げるため数多くのヨガイベントへ登壇。全国各地でWS開催、フィットネスからオンラインまで、メディア出演等、幅広い層の方へヨガの素晴らしさを伝えるため活動中。

Instagram:https://www.instagram.com/shun_zphenix/





CHIEKO

自身の体調不良や腰痛をきっかけにヨガに出会い、心身のバランスの大切さに改めて気づく。米国本部のクリパルセンターや毎年インドでの学びや体験を元に研究を重ねているほか、アロマセラピーやマクロビオティック料理の資格も持ち、近年はクリスタルボウルの音の癒しを実感し、主に都内ヨガスタジオやワークショップでストレス社会で生きる現代人をエンパワーする活動と共に幅広いナチュラルライフの実践を通してヨガの教えに生かしている。

米国クリパルセンター公認ヨガ講師

クリスタルボウル・アカデミー・ジャパン認定クリスタリスト

Instagram:https://www.instagram.com/chieko_nakamura_kripaluyoga/





鈴木啓太

元プロサッカー選手。東海大翔洋高校卒業と同時に、J リーグ浦和レッズに加入。レギュラーを勝ち取ると、2015 シーズンで引退するまで浦和レッズにとって欠かせない選手として活躍。 2006 年にオシム監督が日本代表に就任すると日本代表に選出され、初戦でスタメン出場。以後、オシムジャパンとし ては、唯一全試合先発出場を果たす。現在は、自身の幼少期、そしてアスリート時代コンディショニングの経験から腸内細菌の可能性に着目し、AuB 株式会社を設立。「すべての人を、ベストコンディションに。」を目標に掲げ、アスリートの腸内細菌の研究成果より、フードテック事業を行っている。現在までにaub BASEやGROWといった腸ケア商品の販売を行っていましたが、2023年2月より子どものおなかケアに特化したブランドを新たに立ち上げ、子ども用の食品分野にも力を入れている。いずれもaub sotre(https://aubstore.com/)にて販売中。

Instagram:https://www.instagram.com/keita.suzuki.official/





<FREUDE by BMWについて>

センセーショナルなデビューを遂げたニューBMW XM。その実際のマシンをいち早く展示するとともに、建物全体を“THE XM”のカラーで染め上げたポップアップ・エキシビション「FREUDE by BMW – CONNECTED THROUGH TIME」が、東京・原宿に出現します。

エキシビション内にはその唯一無二の世界観に浸れるカフェや、エキシビションのためにセレクトされたアイテムが並ぶショップも併設。Mのルーツから、内なる昂奮の根源までも遡る、時空を超えるニューBMW XMの旅。ぜひ原宿でご体感ください。





<AuB 株式会社について>

AuBは、科学的根拠に基づいた腸ケア商品を販売するフードテック企業です。元プロサッカー選手の鈴木啓太が創業し、「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、現在注目が集まっている”腸活”に関わる腸内細菌の研究を創業以降継続して行っています。体調管理のプロフェッショナルであり、理想的な腸内環境を持っているトップアスリートの腸内細菌の保有数が世界トップクラスであるなど、確かな裏付けをもとにした商品開発を強みとしています。商品は自社ECサイトaub store(https://aubstore.com/)にて販売しています。

Instagram:https://www.instagram.com/aubinc_official/





<AWAKEMEについて>

2022年1月にスタートしたヨガ、瞑想、音楽&ダンスで心と身体を整え解放するウェルネス・パーティです。これまで、O-EAST SHIBUYA、CE LA VI TOKYO、TRUNK HOTEL、W OSAKAなどでイベントを開催。イベントを通して固定観念や思い込みを手放して、ありのままの自分を受け入れることの大切さをメッセージとして発信してきました。メンタルヘルス(心の健康状態)の重要性がより一層高まっている今、AWAKEMEではヨガ、そして心と脳の筋トレと呼ばれるマインドフルネス瞑想を誰もが楽しく実践できる場を広げる活動を行なっています。

Instagram:https://www.instagram.com/awakeme_mindfulness/







<ラッセル・マインドフルネス・エンターテインメント株式会社について>

ウェルネス・パーティ「AWAKEME」、オンラインライブサービス「JIBUN-TABI」、リトリートチェアやメディテーションポッドなどのプロダクト、企業官公庁向けセミナーを提供。エンターテインメントを掛け合わせることで、マインドフルネスをより身近で楽しめるものにしていきます。

ホームページ:https://www.russellme.com/





