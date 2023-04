[メゾン・ド・サブレ株式会社]

最高級のレザー小物を無料でパーソナライズできるブランド「MAISON de SABRE(メゾン・ ド・サブレ)」(MAISON DE SABRE PTY LTD 本社:オーストラリア・シドニー、代表:オマー・サブレ)では、2023年4月18日(火)より全ストアにて『三つ折りウォレット 』を発売開始しました。【コレクションページ】: https://jp.maisondesabre.com/collections/the-trifold-wallet











2023年4月18日(火)、MAISON de SABRÉから最新作「三つ折りウォレット」が発売になりました。今回新登場したお財布は、MAISON de SABRÉ初となるカードや現金をまとめて持ち歩ける三つ折りタイプ。現金を使う機会が少なくなった現代ですが、自動販売機やちょっとした時に小銭があると便利な日本。そんなニーズに応えて日本人ユーザー向けに作られた新作ウォレット。お札を折らずにしまえる札入れ、小銭用のジップポケット、7枚のカードスロットが備わり日本人のライフスタイルに合った実用性を意識しています。



デザインはポケットや鞄からさっと取り出しやすいサイズ感をとことん追求し、手の平にフィットする丁度良いコンパクトな仕上がりに。外側に付いたアウトポケットに頻繁に使うカードを入れておけば、さっと取り出せるのはもちろん収納したままピッとタッチするだけでお買い物が完了。大容量にも関わらず、すっきりとしたデザインなので、あたふたすることなくお会計を済ませられるスマートなウォレットです。











高級感溢れる滑らかなペブルレザーを使用しているので、感触だけでなく見た目もシームレスでエレガントなシルエット。外観は鮮やかな色合いが印象的なワントーンでシックな大人っぽさを醸し出しています。内面には相性の良い対照的なカラーを取り入れ、遊び心たっぷりなツートンのコントラストが楽しめるデザイン。「毎日使うお財布だからこそ、開け閉めする際には心がぱっと華やぐものを」というデザイナーの想いが込められています。



飽きのこないデザインに加え、日常生活がさらにスマートになる便利さにもこだわった今新作は、機能性とファッション性を兼ね備えた今までにないタイプのお財布になっています。



色味がマッチするスモールソフトトートやスマホカードケースとお揃いで持つのもおすすめ。気分が上がる暖かな春にあなたらしさがつまったレザーコレクションをパーソナライズしてみてください。













ラグジュアリーな使い心地









手のひらに収まるコンパクトサイズのお財布は、小さめのバッグや大型バックの内ポケットにも収納できるミニマルなデザイン。開閉時による型崩れを防ぐよう工夫を施し、角を無くしたフラップ部はしっかり閉まるスナップボタンで安全面も考慮。



高級感が引き立つ艶やかな金具など、細部にまでこだわった優秀ウォレットならカードもコインも紙幣もすっきり収納可能。







隠れた個性をプレイフルにアピール









シックでクールな外見と、明るく愛らしい内側とのコントラストが遊び心をくすぐるツートンカラー。あえて対照的なカラーを組み合わせることでより遊び心を加えました。



開けるたびにちらっと覗くプレイフルなカラーは、目にするたびぱっと気分が華やぐこと間違いなし。先日発売となったスモールソフトトートと色味を合わせられる全8種類展開。



あなたの隠れた個性を引き立てくれる他にはないカラーラインナップです。







地球に優しいサステナブルなお財布









MAISON de SABRÉが取り入れているサステナブルなDriTan™レザーを今回の新作ウォレットにも使用。持つ手に馴染みやすく、質感が良い上に、丈夫で長く使えるレザーを用いることでより持続可能なもの作りを可能にしていきます。



革新的なテクノロジーを使用し、皮なめし時に大幅な節水を可能とするDriTan™レザー。サステナブルアイテムを日常に取り入れて共に共に持続可能な未来を創っていきませんか。





商品:

三つ折りウォレット



価格:

17,900円(税込)



カラーラインナップ:

ルージュノワール / グラファイトスカイ/ フューシャラベンダー/ エメラルドリリー/リリーフューシャ/サハランブラウン/ボンダイサンドストーン/ブラックキャビア



特徴:

• サステナブルなDriTan™フルグレインレザーを使用

• 安全面を考慮したボタン式フラップは型崩れしにくいカーブのあるデザイン

• 外側と内側でコントラストのあるツートンカラー使用

• 【外部】背面にカードスロット付き

• 【内部】7つのカードスロット、札入れ(紙幣を折らず収納可能)、小銭入れ(ジップ式)

• 最大4文字まで刻印可能

• 光沢感のある金具と手作業で磨き上げられたジッパー

• 縦8cm × 横幅10.5cm × マチ幅2cm

• サブレブルーのギフトボックスでお届け





【 MAISON de SABRÉについて 】





2017年の創設以来、その事業の功績が称えられ、Forbes Asia 30 Under 30 のRetail & Ecommerce 2020にも選出されたニュージーランド出身の兄弟オマー・サブレとゼイン・サブレが立ち上げたプレミアムレザーアクセサリーブランド。オーストラリア・シドニーを拠点に、世界131ヶ国にオンライン販売を展開。2018年より日本での事業を拡大。ブランドコンセプトは「Make Your Mark」、自分らしいイニシャルを身近なものに反映することで、自分を知るきっかけになってほしいという思いが込められている。市場のニーズに合った最高品質の牛革に高級感のあるモノグラムを選べるパーソナライズ感で人気を博している。





【 MAISON de SABRÉのこだわり 】



・自然から着想を得た色鮮やかかつ豊富なカラーバリエーション

・すべての商品にイニシャル刻印サービス無料

・手作業にて一つ一つ丁寧にパーソナライズ

・高級感のあるロイヤルブルーのギフトボックスに梱包

・通常、午前8時までのご注文は即日出荷





【 取扱商品 】



スマホケースシリーズ

iPhone スマホケース、スリングスマホケース、Jelligrain™スマホケース、スマホポーチ、スマホカードケース、スマホポーチ



テックシリーズ

AirPodsケース、AirPods Proケース、AirPods 3ケース、Apple Watch Band、ラップトップスリーブ



ウォレット

カードケース、名刺入れ、ジップウォレット、コインケース、三つ折りウォレット



スタイル小物シリーズ

ノートブック、キーチェーン



バックシリーズ

ミニトート、バックパック、ミニバックパック、カメラバッグ、バニティバッグ、スリングバッグ、ソフトトートバッグ、スモールソフトトート、ミニホーボーバッグ、ラップトップバッグ



トラベルアクセサリーシリーズ

パスポートホルダー、ラゲッジタグ、ショルダーベルト、ショルダーストラップ





最新情報は日本公式ストア、Instagram、LINEアカウントにて更新しています。

■日本公式ストア : https://bit.ly/3XoM03M

■公式Instagram : https://www.instagram.com/maisondesabre/

■LINE : http://nav.cx



