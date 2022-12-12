［株式会社天地人］

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都港区 代表取締役 櫻庭康人)は、2022年12月12日（月）～16日（金）に開催されるX-NIHONBASHI / 三井不動産株式会社が主催する「NIHONBASHI SPACE WEEK 2022」に出展することをお知らせいたします。









天地人は、NIHONBASHI SPACE WEEK 2022の中の主要イベントである「TOKYO SPACE BUSINESS EXHIBITION 2022」（日程2022年12月12日～12月14日）と、「Mynavi Space Job Fair 2022」（日程2022年12月13日）の二つのイベントに出展します。





NIHONBASHI SPACE WEEK 2022の概要



産・学・官の宇宙関係者の集積が進む日本橋エリアで開催されるアジア最大級の宇宙ビジネスイベントです。開催期間中は、日本橋エリアの各所で、国内外の宇宙関連団体が主催する多数のイベントが開催。宇宙プレイヤーが一堂に会します。



日程 ：2022年12月12日（月）～16日（金）

会場 ：日本橋三井ホール、室町三井ホール＆カンファレンス、X-NIHONBASHI TOWER、宇宙ビジネス拠点X-NIHONBASHIほか

主催 ：三井不動産株式会社、X-NIHONBASHI

■オフィシャルサイト：https://www.x-nihonbashi.com/spaceweek2022/





TOKYO SPACE BUSINESS EXHIBITION 2022と天地人の出展内容



「TOKYO SPACE BUSINESS EXHIBITION 2022」は、国内のスタートアップ企業を中心に宇宙ビジネスの最前線に立つ企業・団体が一堂に会する国内最大級の宇宙ビジネス展示会です。

天地人は、地球を分析できる『天地人コンパス』や月面の実写データに触れられる

『天地人コンパス MOON』、衛星データから空想の花の適地を探すゲーム『Tenchijin BLOOM』を特別展示します。ぜひご体験ください。



日程 ：2022年12月12日~12月14日

会場 ：室町三井ホール&カンファレンス、日本橋三井ホール

入場料 ：無料（※事前登録必須）

詳細 ：https://www.x-nihonbashi.com/spaceweek2022/exhibition/





Mynavi Space Job Fair 2022



「Mynavi Space Job Fair 2022」は、宇宙業界で働きたい社会人、業界研究を行いたい学生を対象にした、就職・転職イベントです。



天地人は、12月13日（火）17:30～17:50に会社説明を行います。



日程 ：2022年12月13日 17時30分～17時50分

会場 ：X-NIHONBASHI TOWER

入場料 ：無料（※事前登録必須）

詳細 ：https://tenshoku.mynavi.jp/opt/spacejobfair/20221213A/





昨年のイベントの様子











■株式会社 天地人 会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー9F

代表者：代表取締役 櫻庭康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

サイトURL：https://tenchijin.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/12-18:46）