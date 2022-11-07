オープン部門はRascals、ウィメン部門はSWAMPYBA…
［一般社団法人日本フライングディスク協会］
2022年10月29日(土)に大和なでしこスタジアム（神奈川県大和市）で開催した文部科学大臣杯第47回全日本アルティメット選手権大会決勝戦において、オープン部門はRascals、ウィメン部門はSWAMPYBARGが日本一を獲得しました。
＜オープン部門＞
優勝：Rascals
準優勝：NomadicTribe
第3位：Technicolor
SOTG賞：信州ルーツ
MVP賞：岡島憧（Rascals #15）
敢闘賞：根本賢（NomadicTribe #21）
＜ウィメン部門＞
優勝：SWAMPYBARG
準優勝：MUD
第3位：TOKYO MAVERICKS
SOTG賞：TOKYO MAVERICKS
MVP賞：井上紗央里（SWAMPYBARG #15）
敢闘賞：樫野優子（MUD #64）
フライングディスク競技「アルティメット」について
アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。
「文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会」について
フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームおよびクラブチームの頂点を決定する全国大会です。
主催 ：一般社団法人日本フライングディスク協会
後援：スポーツ庁
協賛：伊藤忠エネクス株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社(順不同)
＜開催期間/ 場所＞
選抜予選：2022年5月21日(土)-22日(日)
静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）
北海道・東北地区予選：2022年6月4日(土)-5日(日)
山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A：2022年5月14日(土)-15日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館
B：2022年5月21日(土)-22日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら
C：2022年6月4日(土)-5日(日)
山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら
中部地区予選：2022年6月11日(土)-12日(日)
長野県上田市 サニアパーク菅平
関西・中四国地区予選
A：2022年5月28日(土)-29日(日)
大阪府堺市 J-GREEN堺
B：2022年5月28日(土)-29日(日)
奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ
九州・沖縄地区予選：2022年6月18日(土)-19日(日)
熊本県大津町 大津町運動公園
本戦：2022年10月22日(土)-23日(日)
福島県楢葉町 J-VILLAGE
決勝戦：2022年10月29日（土）
神奈川県大和市 大和なでしこスタジアム
＜参加チーム / 参加人数＞
予選 合計：114チーム / 2,048名
オープン部門：75チーム / 1,411名 ウィメン部門：39チーム / 637名
本戦 合計：32チーム / 628名
オープン部門：16チーム / 324名 ウィメン部門：16チーム / 304名
本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2022/04/07/2022alljapanultimate-main/
【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長 師岡 文男
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
Twitter : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Youtube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会
【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-10:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
【ライブ配信セミナー】データサイエンスの基礎知識をマスターする ― 実験のモデル化とそのデータ解析 ― 12月1日（木）開催 主催：(株)シーエムシー・リサーチ(11/07 11:16)
昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉にて、埼玉県民の日に「埼玉の学校給食メニュー」を再現(11/07 11:16)
映画館級の臨場感を一台で！バーチャルサラウンド対応PHILIPSサウンドバーが公開初日に目標達成！(11/07 11:16)
90年代に大流行したニットウェアブランド「COOGI （クージー）」が日本で再ローンチ。多数の最新モデルがプリンチペプリヴェにて発売。(11/07 11:16)
これからの季節に身に着けたい、カラフルビーズアクセサリーが「LUNA EARTH」オンラインショップにて、11/4(木)より多数入荷！(11/07 11:16)
サイコ・ガンダムをビッグサイズなアイテムにデザイン「MAモチーフアイテム サイコ・ガンダムモデル」が登場！(11/07 11:16)
【全国旅行支援割対象】12月20日迄 往復ハイヤー送迎付き5,580円～飲み放題付き 「焼肉七つ星」宴会コース日帰りパック(11/07 11:16)
【全国旅行支援割対象】12月20日迄 往復ハイヤー送迎付き6,780円～中納言選べる料理コース日帰りパック(11/07 11:16)
【全国旅行支援割対象】12月20日迄 往復ハイヤー送迎付き5,580円～飲み放題付き がんこ寿司宴会コース日帰りパック(11/07 11:16)
【全国旅行支援割対象】12月20日迄 5,400円で往復ハイヤー付神戸の人気ホテル・レストランでアフタヌーンティーを楽しむ日帰りパック！！(11/07 11:16)
新潟県上越市の「ナンコー薬局」が「事業承継マッチングプラットフォームrelay（リレイ）」で後継者を募集。(11/07 11:16)
ARスポーツ「HADO」をグローバル展開する株式会社meleapが海外VCをリード投資家に迎え資金調達を実施。累計資金調達額 は22億円に。(11/07 11:16)
住宅建材会社で、女性が働きやすい職場環境の整備を進めています(11/07 11:16)
白井屋ホテル2周年記念特別企画「フロリレージュ川手寛康 at SHIROIYA」＆ 宿泊プランのご案内(11/07 11:16)
日本版人的資本開示ルールに準拠 書籍『戦略的人的資本の開示 運用の実務』発売(11/07 11:16)
オリンピアントークショーを開催します(11/07 11:16)
「放置顧客をなくす、ウェビナーリードの育て方」をガチ配信！ウェビナーの可能性に迫るプログラム『THE WEBINAR』第2弾(11/07 11:16)
未来を共に駆けるオープンワールドRPG『Tower of Fantasy（幻塔）』Hikakin Games×にじさんじ 『幻塔サイバー祭』スペシャル編コラボ動画が解禁！(11/07 11:16)
京都精華大学が40年間行う学外実習科目「京都の伝統産業演習」の報告展を開催(11/07 11:16)
海外FXのサヤ取りツールを開発！スワップポイントの両建てを毎日自動計算してくれます(11/07 11:16)
【限定１棟 オーナー募集】別荘を宿泊施設として運用も可能！山梨県北杜市のキャンプ場に設置するYADOKARIのタイニーハウス「Tinys INSPIRATION」のオーナーを募集します。(11/07 11:16)
「Patentfield」API連携サービスの提供を開始(11/07 11:16)
【企業忘新年会向け】早得プラン！11月中に100名様以上のご注文のお問い合わせをいただいた方限定！先着100名の幹事様へ無料ご試食3食分サービス！(11/07 11:16)
Patentfield「2022特許・情報フェア＆コンファレンス」出展のお知らせ(11/07 11:16)
【新商品】とちおとめ苺を使用した「苺ミルクのパウンドケーキ」「苺ミルクパウンド」を発売(11/07 11:16)
AIカメラのアースアイズから工場内でのヒヤリハット・マニュアル違反行動・火災を検出する新システム（ee Digital Twin）クイック診断のサービス開始(11/07 11:16)
奈良県三宅町の給付金の申請数が3倍に。行政情報をわかりやすく発信するAIシステム「POTETO Design (β版)」を活用。(11/07 11:16)
こちらの信長もお見逃しなく！キムタクの信長の余韻に浸っている岐阜ですが、岐阜県美術館の凛とした信長にも注目！(11/07 11:16)
テンセントクラウド、SHOWROOMと提携。バーティカルシアターアプリ「smash.」に縦型ライブ配信機能を導入(11/07 11:16)
1日で完売する作品も登場！本×出会い"Chapters書店"が、昨年に続き大阪・正和堂と大人気ブックカバーコラボ第2弾、ミニギフトにコーヒーを添えて読書＆食欲の秋を欲張りに。(11/07 11:16)
コラム・連載