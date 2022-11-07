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オープン部門はRascals、ウィメン部門はSWAMPYBARGが優勝！[文部科学大臣杯第47回全日本アルティメット選手権大会]

［一般社団法人日本フライングディスク協会］

2022年10月29日(土)に大和なでしこスタジアム（神奈川県大和市）で開催した文部科学大臣杯第47回全日本アルティメット選手権大会決勝戦において、オープン部門はRascals、ウィメン部門はSWAMPYBARGが日本一を獲得しました。




＜オープン部門＞
優勝：Rascals
準優勝：NomadicTribe
第3位：Technicolor
SOTG賞：信州ルーツ
MVP賞：岡島憧（Rascals #15）
敢闘賞：根本賢（NomadicTribe #21）
オープン部門 優勝：Rascals
オープン部門 準優勝：NomadicTribe



＜ウィメン部門＞
優勝：SWAMPYBARG
準優勝：MUD
第3位：TOKYO MAVERICKS
SOTG賞：TOKYO MAVERICKS
MVP賞：井上紗央里（SWAMPYBARG #15）
敢闘賞：樫野優子（MUD #64）
ウィメン部門 優勝：SWAMPYBARG
ウィメン部門 準優勝：MUD



フライングディスク競技「アルティメット」について



アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。


「文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームおよびクラブチームの頂点を決定する全国大会です。



主催 ：一般社団法人日本フライングディスク協会
後援：スポーツ庁
協賛：伊藤忠エネクス株式会社、パシフィックコンサルタンツ株式会社(順不同)

＜開催期間/ 場所＞
選抜予選：2022年5月21日(土)-22日(日)
　静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）
北海道・東北地区予選：2022年6月4日(土)-5日(日)
　山形県上山市 猿倉イベントパーク
関東地区予選
A：2022年5月14日(土)-15日(日)
　山梨県山中湖村 井戸前旅館
B：2022年5月21日(土)-22日(日)
　山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら
C：2022年6月4日(土)-5日(日)
　山梨県山中湖村 井戸前旅館 / 山梨県山中湖村 山中湖交流プラザきらら
中部地区予選：2022年6月11日(土)-12日(日)
　長野県上田市 サニアパーク菅平
関西・中四国地区予選
A：2022年5月28日(土)-29日(日)
　大阪府堺市 J-GREEN堺
B：2022年5月28日(土)-29日(日)
　奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ
九州・沖縄地区予選：2022年6月18日(土)-19日(日)
　熊本県大津町 大津町運動公園

本戦：2022年10月22日(土)-23日(日)
　福島県楢葉町 J-VILLAGE
決勝戦：2022年10月29日（土）
　神奈川県大和市 大和なでしこスタジアム

＜参加チーム / 参加人数＞
予選　合計：114チーム / 2,048名
オープン部門：75チーム / 1,411名　ウィメン部門：39チーム / 637名
本戦　合計：32チーム / 628名
オープン部門：16チーム / 324名　ウィメン部門：16チーム / 304名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2022/04/07/2022alljapanultimate-main/

【協会概要】
団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会
所在地：〒160-0013　東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901
代表者：会長　師岡 文男
URL：https://www.jfda.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/
Twitter : https://twitter.com/JapanFlyingdisc
Youtube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate
加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会

【本件に関するお問合せ先】
担当：齋藤 勇太
TEL : 03‐6434-0721
MAIL : news@jfda.or.jp

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/07-10:46）

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