国内最大級のファッション・コレクティブ マーケットプレイス「SNKRDUNK (スニーカーダンク/スニダン) 」を運営する株式会社SODA ( 本社:東京都渋谷区、代表取締役:内山 雄太 ) は、オランダ発ミリタリーブランド F.M.C.D.とエヴァンゲリオンのコラボレーションによるエクスクルーシブアイテムをF.M.C.D.公式ストアとHYPE DROP (ハイプドロップ)で限定販売いたします。



また、2023年11月11日(土)11時よりHYPE DROP新宿店でポップアップストアのオープンも決定。エヴァンゲリオンとのコラボレーションを存分にお楽しみいただける空間をご用意いたします。

※SNKRDUNKアプリ内、HYPE DROPオンラインでは同商品を同日リリース予定。







エヴァンゲリオンキャラクターの限定デザインを大胆にあしらった今回のコラボレーションラインは全4種。リバーシブル仕様のボンバージャケットは裏面にシンジの線画のプリントが施されています。また、2色展開のM-51コートは胸に初号機の名前を刺繍。キルティングのライニングコートはM-51コートのライニングとしても着用可能です。



中でも注目は、HYPE DROP限定販売となるエクスクルーシブTシャツ。フロントには初号機に搭乗するシンジのグラフィック、バックにも2パターンのアニメシーンがプリントされています。



・F.M.C.D. × エヴァンゲリオン



アイテム名 DOUBLE FACE PADDED BOMBER JACKET X EVANGELION VINTAGE WASH

- COLOR:PURPLE CAMO / BLACK

- SIZE:M / L / XL

- PRICE:47,300(in tax)







アイテム名 M-51MODS COAT X EVANGELION VINTAGE WASH

- COLOR:BLACK / PURPLE

- SIZE:M / L / XL

- PRICE:46,200(in tax)





アイテム名 M-51LINING COAT X EVANGELION VINTAGE WASH

- COLOR:ORANGE

- SIZE:M / L / XL

- PRICE:26,400(in tax)



・HYPE DROP限定販売





アイテム名 EVANGELION VINTAGE WASH SS TSHIRT 001

- COLOR:BLACK

- SIZE:FREE

- PRICE:11,000(in tax)



アイテム名 EVANGELION VINTAGE WASH SS TSHIRT 002

- COLOR:BLACK

- SIZE:FREE

- PRICE:11,000(in tax)



・ポップアップ限定ノベルティー



ポップアップ期間中にHYPE DROP新宿店でF.M.C.D. × エヴァンゲリオン商品をご購入のお客様に、購入者特典として限定デザインの缶バッチをプレゼントいたします。



・ポップアップ販売店概要

開催場所:HYPE DROP新宿店

住所:東京都新宿区歌舞伎町1丁目1−17 エキニア新宿1階

営業時間:11:00~20:00

ポップアップ期間:11月11日(土)11:00~11月17日(金)20:00



・オンライン販売

HYPE DROP by SNKRDUNK:https://snkrdunk.com/hype-drop

iOS/Android版アプリ:https://app.adjust.com/icq587r



HYPE DROP概要





HYPE DROPとは、国内外ブランドが集う新しいコンセプチュアルプロジェクトです。クリエイティビティとファッション体験を世界中の顧客と共有する事を目指し、ここでしか手に入らないエクスクルーシブアイテム、厳選されたブランドやアーティストとのコラボレーションアイテムを次々とローンチ。ファッション、アート、音楽等、様々なカルチャーを繋げ、オンラインと実店舗を通し、人々を熱狂させ、創造性溢れた未知の世界を提供する次世代型コンセプトストアとなっています。



取扱いブランド:ACRONYM、ANREALAGE、BALENCIAGA(アイウェア)、BILLIONAIRE BOYS CLUB、CELINE(アイウェア)、CITY COUNTRY CITY、Children of the discordance、DEVILOCK、DISCOVERED、DIESEL、DSQUARED2、FACETASM、grounds、ICECREAM、Maison Margiela、MARNI、Marine Serre、P.A.M.、TAAKK、VANS、White Mountaineering など (アルファベット順)



Instagram:@hypedrop_jp



F.M.C.D.概要





オランダにてミリタリーウェアをブランド独自のパターン、素材で再構築したコレクションを展開。ブランドのシグニチャーMA-1は、90年代からヨーロッパの若者を中心に人気となり、ラフシモンズのコレクションで採用されるなど、ブランド特有のリラックスフィットのシルエットがファッションデザイナーにも評価されている。

現在は、独自の加工技術の開発を進め、様々なヴィンテージ加工のアイテムを展開。ミュージシャンやクリエイターなどの衣装としても愛用されている。



Instagram: https://www.instagram.com/fostexgarments/

Official:https://fostex.eu



HYPE DROP クリエイティブディレクター / ヘッドバイヤー紹介







HYPE DROP クリエイティブディレクター/ヘッドバイヤー

NEO



東京生まれ。

学生時代にモデルとして活動を行い、卒業後に渡英。帰国後は役者など様々な道を模索するも再びファッションの世界へ。ヨーロッパを中心に活動しパリのランウェイや展示会でバイイング等を学ぶ。帰国後はブランド海外営業や、フリーランスのディストリビューターやコンサルタントを経て、都内セレクトショップにてバイイングやマネージメント業務に従事。2023年、HYPE DROPのクリエイティブディレクター/ヘッドバイヤーに就任する。



Instagram:https://www.instagram.com/__neo_neo_neo__/



SNKRDUNK(スニーカーダンク/スニダン) サービス概要











アプリ名称:スニーカーダンク(SNKRDUNK)

Webサイト:https://snkrdunk.com/

iOS/Android版アプリ:https://app.adjust.com/icq587r

対応端末:iPhone、Android

対応言語:日本語

価格:ダウンロード無料

開発・運営:株式会社SODA



SODA会社概要





会社名:株式会社SODA

所在地:東京都渋谷区渋谷1-3-15 BIZCORE渋谷2F

代表者:代表取締役 内山 雄太

設立日:2018年7月31日

事業内容:インターネットサービスの企画・開発・運営

URL:https://soda-inc.jp/



お客様からのお問い合わせ先





部署:お客様サポート

営業時間:午前10時00分~午後7時00分(土日祝日含む)

アプリ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。



企業・ブランドの方からのお問い合わせ先





部署:Business Development Dept.

担当:チームリーダー / バイヤー 池本(イケモト)

メール:k.ikemoto@soda-inc.jp



