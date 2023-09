[株式会社Morght]

こだわりの寝具ブランド「NELL」がなぜ絶対に店頭でうらないのか!?その秘密がわかる体験イベントが大盛況で終了



最高品質の睡眠体験を手に届く価格でお届けする、こだわりの寝具ブランド『NELL(ネル)』を提供する株式会社Morght(本社:東京都港区、代表取締役:土井皓貴、読み:モート、以下「当社」)は、9月3日(日)の秋の睡眠の日に合わせて、ポップアップイベント「絶対に店頭で売らない寝具店 by NELL~それでもあなたは店頭で買いますか!?~」を2023年9月1日 (金) ~9月3日 (日) の3日間、二子玉川ライズ ガレリアで開催しました。

■特設サイト:https://nell.life/event/neversell

■ダイジェスト動画: https://youtu.be/Yh0hbdK2Mic?si=QEWuJ8D1hRgP_6L7







絶対に店頭で売らない理由や商品品質とコスト構造に関する

“3つの秘密”を3日間で1,300人以上が体験









2020年10月にスタートした寝具ブランド「NELL」は、業界最高水準の1,734個(※)の超高密度ポケットコイルを使用したNELLマットレスを販売し、最高品質の睡眠体験を手に届きやすい価格でお届けしてまいりました。そんな「NELL」が、“なぜWEBのみでの販売にこだわり、絶対に店頭で売ろうとしないのか?”。その秘密を3つの体験を通して知って頂くイベントを開催し、3日間で合計1,300名以上の方に来場いただきました。

※ダブルサイズの場合



〈「絶対に店頭で売らない寝具店 by NELL~それでもあなたは店頭で買いますか!?~ 」概要〉



開催期間:2023年9月1日 [金] ~3日 [日]

開催場所:二子玉川ライズ ガレリア(東京都世田谷区玉川2丁目21-1)

URL :https://nell.life/event/neversell

最寄り駅:東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結

開催時間:11:00~18:00 ※9月1日のみ14:00より開催



NELLがなぜ店頭では絶対売らないのか?その秘密がわかる3つの体験ブース





絶対に店頭で売らない寝具店 by NELLでは 、「絶対に店頭で売らない秘密」をお客様に実感頂くための

3つの体験をご用意しました。



秘密1.:店頭で30秒寝転んだだけでからだに合う寝具を選ぶのは難しい。だからこそ120日間のフリートライアルをご用意







寝具選びの難しさを「マットレス寝比べ体験」で実感!迷いながら回答される方が多く見られる結果に

ウレタンマットレス・ポケットコイル(NELL)マットレスの2つの異なる素材のマットレスに寝転んでいただき、どちらが自分に合ったマットレスかを選んで頂きました。アンケートの結果、ウレタンマットレスが349票、ポケットコイル(NELL)マットレスが750票という結果に。NELLマットレスが圧倒的に表を集めながらも、迷いながら回答する方も多く、どうしても30秒寝転んだ感覚だけで選ぶのは難しい様子が窺えました。この体験を通して、からだに合わなければ無料で返品可能なNELLマットレスの120日間のフリートライアルの価値を体感していただきました。



秘密2.:一瞬の寝心地はなく本質的な寝心地を追求したい。だからこそ超高密のポケットコイルを採用







寝心地の本質のつくりかたを「生コイルタッチ体験」で実感!NELLが圧倒的な支持を獲得!

続いて、マットレスの寝心地を左右するウレタンやポケットコイルに直接触れていただき、寝心地が魅力的に感じる方を選んでいただきました。素材は、高反発マットレスのウレタン素材、5つ星ホテルマットレスのポケットコイル、NELLマットレスの超高密度ポケットコイルの計3種類をご用意。これらからどの素材の寝心地が魅力的だったかを投票いただきました。その結果、NELLマットレスの超高密度ポケットコイルが862票、高反発マットレスのウレタン素材が124票、そして5つ星ホテルマットレスのポケットコイルが99票と、NELLマットレスのポケットコイルが圧倒的に票を集める結果に。NELLのマットレスは、小口径で密度の高いコイルを一般的な5つ星ホテルマットレスの2倍以上使用していることで、適切な耐圧分散と寝返りのしやすさを実現しています。本体験を通して、超高密度ポケットコイルの魅力を実感いただきました。



秘密3.:多くのひとが手に取れる価格でお届けしたい







驚きのコスパを実現する「コスト構造の工夫」を実感!WEB購入支持者が多数派に!

「なぜNELLは最高品質の睡眠体験を、手に届く価格でお届けすることができるのか」、そのコスト構造を知っていただくべく、一般的なマットレスの店頭販売にかかる「原価」「配送費」「販促費」「固定費」をコスト削減できる理由を立体モニュメントを使ったデモンストレーションで説明。その後、最後の投票今後マットレスを買うなら「店頭で自分で目利きして買いたい」、もしくは「WEBで本当にコスパのいいものを買いたい」のどちらかを選んで頂きました。その結果、「店頭で自分で目利きして買いたい」と回答した方が470票、「WEBで本当にコスパのいいものを買いたい」という回答が615票という結果に。過去当社で実施したアンケート調査では「店頭購入」を希望する方が約65%を占める結果となりましたが、本イベントを体験いただいた皆様には「WEB購入」の支持層が店舗購入派を上回る結果となりました。

これら今回の3つの秘密を通して、最終的にNELLマットレスの「絶対に店頭で売らない理由」に納得頂き「これからはマットレスはWEBで買う時代」という「NELL」の思いを多くの方に届けることができました。



SNS投稿で、NELLマットレスやAmazonギフト券が当たる 巨大NELLガチャにチャレンジ!!







さらに、すべての体験を終え、ご納得頂いた上で、「マットレスはWEBで買う時代」宣言をSNS投稿頂いたお客様には、抽選でNELLマットレスやAmazonギフト券などが当たる、巨大NELLガチャにチャレンジしていただきました。マットレスが当たった方は大興奮!会場一帯が歓声につつまれ、大反響となりました。



『NELLマットレス』全サイズが15%OFFのお得なキャンペーン開催中



●名称 :NELL「“Summer Chill Out” SALE 2023」

●開催期間 :2023/8/10(木)12:00~2023/9/24(日)23:59

●販売サイト:NELL 公式サイト https://nell.life/

●内容 :『NELLマットレス』シングル~キングまでの全サイズが、

クーポンコード「summerchillout2023」を入力で、どなた

でも「15%OFF」で購入いただけます(最大22,500円割引)



※クーポンコードは、商品をカートに入れた際に自動で反映されますので、お客様に入力いただく必要はございません。誤って削除してしまった場合は、上記のクーポンコードをご入力ください。

※同セール企画は毎度人気を博し、「NELLマットレス」全サイズが数ヶ月待ちの状態となります。そもそも「NELLマットレス」の製造過程では、ミリ単位でのコイル線形の調整や、通気性を重視した独自の13層構造、部位毎に硬さを変えた特殊なコイル配列での組み上げなど、通常のマットレスの約4~5倍の手間がかかっており、大量生産が難しい製品です。本年も昨年同様、生産可能台数を超える販売数を予測しており、予約販売となることが想定されています。購入をご検討の方は、お早めにお求めください。



〈「NELLマットレス」について〉



「NELLマットレス」は、からだの痛みに悩む方々の声をもとに、家具の街として知られる、福岡県大川市の老舗マットレス工場との共同開発により誕生しました。寝返りがしにくいマットレスでは、そのたびにからだに負荷がかかることで目が覚めやすくなり、睡眠の質が悪くなってしまいます。また、同じ姿勢を取り続けることで血流が悪くなるため、腰痛や肩こりなどのからだの痛みが起こりやすくなります。

「NELLマットレス」はそんな寝返りのしやすさを研究し、背中から腰部分の反発力を高める”センターハード構造”を採用しています。まるでマットレスが背中を押してくれるような感覚で、睡眠中の自然な寝返りを手助けし、快眠をサポートしてくれます。また、業界最高水準1,734個(※)ものポケットコイルによる優れた体圧分散性により、どんな体型の方でも綺麗な寝姿勢が得られ、心地よい寝心地を実現します。 ※ダブルサイズの場合



〈「NELLマットレス」商品概要〉



商品名:「NELLマットレス」

価格:シングル 75,000円(税込)~キング 150,000円(税込)

サイズ展開:シングル/セミダブル/ダブル/クイーン/キング

販売サイト:https://nell.life/



【商品特徴】

1. 業界最高水準の1,734個(※)のポケットコイルを使用し、包み込まれるような寝心地を実現

2. 自然な寝返りにより深い眠りへ導き、血流を阻害しないことでからだの負担を軽減

3. 120日のトライアル期間で、返金・返品保証

4. 安心して長く使っていただくための、10年間の耐久保証

※ダブルサイズの場合



〈D2C寝具ブランド「NELL」について〉



2020年10月にスタートした、D2C寝具ブランド。睡眠の本質を「準備」と捉え、生活者が睡眠時間以外の生活において最高のパフォーマンスが発揮できるように、質の高い準備=睡眠を提供することを目的に、製品の研究・開発を行っている。

公式サイト:https://nell.life/



〈自社運営の睡眠メディア「WENELL(ウィーネル)」について〉



「WENELL(ウィーネル)」は、睡眠にかかわる悩みを感じているすべての方々へ向けて、解決のヒントとなるような有益な情報を網羅的にお届けすることで、様々な悩みの解決・緩和の一助になりたい、というアイデアからスタートしました。「WENELL(ウィーネル)」がお届けする情報を得て、色々なアクションを試しながら、ご自身にあった寝具やルーティンを見つけて欲しいと考えています。

WENELL:https://nell.life/wenell/



〈代表取締役 土井 皓貴(どい こうき)プロフィール〉



1997年生まれ、東京都出身。高校在学中にスタンフォード大学に短期留学し、シリコンバレーのスタートアップ文化に影響を受け、起業を決意。大学へは進学せず、高校3年時の2015年に株式会社Branding Engineerへ入社。イベント事業部の立ち上げや新卒採用に従事し、入社当時5名だった組織を80名規模へ拡大するまでの一翼を担う。2018年5月、株式会社Morghtを創業し、アプリ開発や新卒採用支援サービスを展開。2020年10月、D2C寝具ブランド「NELL」を立ち上げる。



〈株式会社Morght 会社概要〉

設立:2018年5月23日

代表者:代表取締役 土井皓貴

事業内容:D2C寝具ブランド「NELL」製品の企画・販売

本 社:東京都港区南青山3-8-14 AUSPICE OMOTESANDO 3F

資本金:3,312万円

URL :https://nell.life/company

公式Instagram:https://www.instagram.com/nell_mattress/

公式Twitter:https://twitter.com/NELL_mattress

睡眠メディア「WENELL(ウィーネル)」:https://nell.life/wenell/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-18:16)