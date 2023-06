[株式会社シグマ]

このたび、株式会社シグマ(代表取締役社長:山木和人)はSIGMAオリジナルの短編ドキュメンタリー最新作「WHAT’S A GOOD PHOTO TO YOU?」を公開しました。







2012年に発表した「Aizu, Japan ChapterI|SIGMA」以来、SIGMAの主要な映像作品を手がけてきた山中有監督が1年以上をかけて、著名か無名か、プロか否か、経験の有無や多寡にかかわらず、100名近くの方々に「あなたにとって良い写真とは何ですか?」と問いかけたインタビュー映像集です。



SIGMAはこれまで、「ひとは心動かされた時に写真を撮る」「すべての写真、すべての人生は素晴らしい」というメッセージを、ユニークで優れた製品の提供のみならず、オリジナルの映像作品やSEINなどのブランデッドマガジン、多くの写真愛好家の方々との交流を通じてかたちにしてきました。



おひとりおひとりの回答を通して「ひとは心動かされた時に写真を撮る」「すべての写真、すべての人生は素晴らしい」という、SIGMAがこれまで大切にしてきたメッセージを感じていただければ幸いです。



▶ 「WHAT’S A GOOD PHOTO TO YOU?」 特設ページ

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/branding/whats_a_good_photo_to_you/



▶予告編はこちら





[作品情報]

監督: 山中 有(Blue Documentary)

プロデューサー: サトウ ケイシロウ(Blue Documentary)

出演:

インタビューに答えてくださった多くの皆様

今井田 彩那(写真家/カメラ収集家)

澤田 知子(アーティスト)

齋藤 陽道(写真家)

深田 志穂(写真家/映像作家)

上田 義彦(写真家)

藤井 保(写真家)

※出演順





山中監督による過去の作品はこちら▼

Aizu, Japan





ChapterI







ChapterII





ChapterIII





ショートムービー





blur



特設ページ

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/branding/blur/



しんしん



特設ページ

https://www.sigma-global.com/jp/magazine/m_series/branding/sinsin-movie/



The CAVE of NIKOLAS









株式会社シグマについて





株式会社シグマは、デジタルカメラ、スチル・シネマ用交換レンズ、各種アクセサリーなどの製造・販売を行う総合光学機器製造企業です。

1961年の創業より60年以上にわたって、多種多様な交換レンズを市場に提供するだけでなく、早期から自社ブランド「SIGMA」として多くの革新的で多彩な光学機器を開発・製造し、海外をメインフィールドとして市場展開してきたグローバルカンパニーです。

現在、世界各地に8つの子会社を置くとともに、80以上の国・地域に販売網を展開しています(2023年6月現在)。

また、一部の加工を除くレンズ研磨、プラスチック部品の成形、塗装、基板実装、組立て、微細な部品製造、金型の製造までほぼ完全内製化。多くの製造業が海外進出するなかで、すべてを会津で一貫生産しており、掛け値なしに「Made in Japan」を謳うことのできる希有な企業です。

自社ブランドとして交換レンズ、デジタルカメラ、周辺機器までを完全内製化で開発・製造し、ワールドワイドに市場提供しているレンズメーカーとしては最大規模となります。





誰も思いつかなかったユニークなアイデアを。

誰もが夢見ながら着手できずにいた製品やサービスを。

革新性と可能性に満ちたものづくりを追求しつづけること。

それが、SIGMAのアイデンティティです。





SIGMA公式サイト|https://www.sigma-global.com

SIGMAのものづくり|https://www.sigma-global.com/jp/about/craftsmanship/



