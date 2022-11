[(株)シデカス]

次世代フード事業NinjaFoodsを展開する株式会社Sydecas(読み:シデカス、兵庫県加古川市、代表取締役:寄玉昌宏、以下「当社」)は、2022年11月13日より、海外投資家・海外食品メーカー向けに、最終製品NinjaFoodsと当社独自素材NinjaPasteに関する情報を英語で発信するwebサイトをローンチしました。

Sydecas Inc. lauched a new global website on November 13, 2022. The food-material-tech starup which has a food brand "NinjaFoods" and the original material "NinjaPaste" are aiming to expand the business to global health and wellness market.



”NinjaFoods for overseas” https://www.sydecas.jp/ninjafoods-for-overseas/





当社は日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻(こんにゃく)に着目。独自の技術で蒟蒻をペースト状に保った次世代素材NinjaPaste(ニンジャペースト)”の開発・生産・販売事業を行っています。「すべての人が制限なく美味しい食を楽しめる世界」の実現を目指し、NinjaPasteを活用した自社ブランドNinjaFoods(ニンジャフーズ)の開発や、他食品メーカー等とのオープンイノベーションを推進しています。











一方、糖尿病や高血圧症、肥満、アレルギーといった「食の制限」は、日本国内に限らずグローバルなイシューです。









これまでも暫定的に英語での情報提供は行ってきましたが、2022年にファイナリストに選定されたJETRO Startup City Acceleration Programや、2022年10月に出展した世界最大のスタートアップイベントGITEX North Star Dubai 2022での経験を活かし、グローバル市場のニーズに寄り添った形で再構築し、グローバルサイトとしてローンチしました。









グローバルイシューに立ち向かうべく、国境を越えて様々な企業や投資家と協力し、大豆ミートや廃棄野菜などをNinjaPasteと掛け合わせることで、低糖質・低カロリー・アレルゲンフリー・ハラール対応・ヴィーガン対応など、様々な食習慣と健康を両立させる取り組みへの発展を目指します。





