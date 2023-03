[クレドゥレーブ]

THE SORAKUENとのスペシャルコラボディナーではじまる、最も神戸なプレミアム体験



神戸・大阪でレストランやウェディング等の事業を展開する株式会社クレ・ドゥ・レーブ(本社:神戸市 代表取締役:村井 宏輔)は、5月14日(日)に神戸・メリケンパーク「OCEAN PLACE」において「THE SORAKUEN」とのスペシャルコラボディナーを開催します。地元 神戸・兵庫の素晴らしさを存分に味わっていただこうと 眺めも料理もこだわり抜く屋外レストラン「KOBE DINING OUT」。その第一弾として、プレミアムな体験を一日・20名様限定で提供します。







神戸の海ときらめく夜景、旬の兵庫食材を豊かに味わう、至福のひと時。

舞台となる「OCEAN PLACE」は、神戸・メリケンパークの中心地、青い海や空、ポートタワーやハーバーランドなど神戸を代表するロケーションにあります。その魅力を最高の形で体験していただこうと、季節や時間にもこだわって、スタートは心地よい初夏の夕刻に設定。サンセット~夜景へと移り変わる景色を間近にのぞむテラスでフルコースのディナーをご用意します。



食材は、海と山、豊かな自然に恵まれた兵庫県産をふんだんに使用。生産者が育んだ但馬牛や淡路島の魚介、地元農家からの新鮮な野菜など、兵庫が全国、世界に誇る食材たちを、OCEAN PLACEシェフ加藤とTHE SORAKUENシェフ木村 、2人の料理人が一つのストーリーに織りなすコースを楽しんでいただけます。



そして今回の第一弾「KOBE DINING OUT」を皮切りに、自然と都会の魅力を合わせ持つ街・神戸の魅力を、特別なロケーションから発信しつづけていきます。





《 KOBE DINING OUT vol.1 – Sea&Night View- 》

「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」コラボディナー概要





日時 5月14日(日)18時~

場所 OCEAN PLACE テラス (雨天時:会場内にて開催)神戸市中央区波止場町2-2

金額 15,000円(ドリンクペアリング含む 税・サービス料込)

人数 20名様限定

ご予約はこちら https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020gftusu3z21.html





移りゆく神戸の景色を眺めながら味わう、自然豊かな兵庫の食材

「OCEAN PLACE」×「THE SORAKUEN」シェフによるコラボメニュー





アミューズ 特製フィンガーフード

前菜 アスパラガス 炭焼きとソルベ

前菜 淡路鱧の炙り

温前菜 淡路ビーフ トルティーヤ

魚料理 天然鯛のヴァポーレ

肉料理 但馬牛 藁焼き

パスタ 井上農園のフレッシュトマトソース

デザート パティシエ特製デザート



*食材の仕入れ状況、当日の天候等により内容が一部変わる場合がございます。







「OCEAN PLACE」レストラン

青い海や空、美しい夜景が彩り、360度神戸らしい景色につつまれた「OCEAN PLACE」。港町・神戸ならではの歴史と豊かな自然の恵みを味わう「みなとイタリアン」を特等席のようなロケーションで楽しめる。シェフは加藤 克己。





THE SORAKUEN「レストラン相楽」

海と山の恵みが豊富で、世界中の文化を柔軟に取り入れてきた神戸・兵庫ならではの魅力を味わえる体験型レストラン「相楽」。都心からすぐとは思えない、6,000坪の日本庭園・相楽園の景色とともに美食を相楽(あいたの)しめる。シェフは木村 福孝。







「OCEAN PLACE」施設情報

大海原を駈ける帆船の帆と波をイメージした、白いスペースフレーム屋根が特徴的な「神戸海洋博物館」の2階に位置するレストラン「OCEAN PLACE(オーシャンプレイス)」。

360°神戸の海と山に囲まれ、目の前の神戸ポートタワーやハーバーランドを見渡しながら、港町神戸の新鮮な食材の料理を楽しめる。



事業内容 レストラン・カフェ・ウェディング・パーティ・イベント

所在地 〒 650-0042 神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F

アクセス 地下鉄海岸線 「みなと元町」駅 徒歩7分 各線「元町」駅 西口より徒歩10分

TEL 078-334-6850

公式サイト https://www.oceanplace-kobe.com/





「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について







We are the “Heart Factory” を企業理念に、お客様の想像や期待を超える価値を探求し

ヒト、時間、空間、コンテンツ・・・それらが織りなす感動のシーンをプロデュースします。



代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業内容 結婚式・宴会・レストラン・カフェ・ケータリング等の企画運営、スペースマネジメント等



運営施設

北野クラブ ソラ(神戸市中央区北野町1-5-4)

KITANO CLUB ANNEX(神戸市中央区北野町1-5-10)

THE SORAKUEN(神戸市中央区中山手通5-3-1)

OCEAN PLACE(神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F )

鶴見ノ森 迎賓館 (大阪市鶴見区緑地公園2-163)

BOTANICAL HOUSE(大阪市鶴見区緑地公園2-163)



公式サイト https://www.cdr-heart.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-20:46)