[株式会社Rist]

株式会社Rist(京都市 下京区、代表取締役社長:藤田 亮、以下:Rist)は、2023年6月28日(木)~30日(土)に京都で開催される「IVS2023 KYOTO」に、Rist代表取締役社長の藤田が登壇することをお知らせします。







IVSは、「次世代の、起爆剤に。」をミッションとして開催されている、インターネット企業の経営者・経営幹部・投資家が一堂に会する国内最大級のスタートアップカンファレンスです。2017年に始まり今回で30回目を迎える今回は、京都市の京都市勧業館「みやこめっせ」と「ロームシアター京都」で開催されます。



Rist代表取締役社長の藤田は、29日(木)に行われる、過去・現在・未来のAIの在り方をテーマとしたパネルディスカッションに登壇いたします。



■登壇情報

セッション名:今までのAI発展が残したもの~人間を人間たらしめるものは何か~

日時:2023年6月29日(木)17:00~

場所:(ゾーン)NEXT SITY、(エリア)SOCIAL INNOVATION AREA



モデレーター:

小澤 健祐(おざわ けんすけ)Kensuke Ozawa

COO/Cinematorico



スピーカー:

石黒 浩(いしぐろ ひろし)Hiroshi Ishiguro

Professor/Department of Systems Innovation, Osaka University

安野 貴博(あんの たかひろ)Anno Takahiro

Writer/Science Fiction and Fantasy Writers of Japan

藤田 亮(ふじた りょう)Ryo Fujita

Representative Director and President/Rist Inc.



■IVS2023 KYOTO開催概要

開催日:2023年6月28日(水)~6月30日(金)

会 場:京都市勧業館「みやこめっせ」/ロームシアター京都 他

主 催:IVS KYOTO実行委員会

後 援:日本経済団体連合会(経団連) / 新経済連盟(新経連) / 一般社団法人日本ブロックチェーン協会 / 日本政策金融公庫 / 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST) /経済産業省(IVS Crypto 2023 KYOTOへの後援)

オフィシャルサイト:https://www.ivs.events/2023



Ristについて





Ristは先端技術を取り入れることで顧客企業や社会の課題を解決し、価値提供を行います。

人工知能技術Deep Learningなどを用いて、[工場×AI]をコンセプトに画像AI事業の「Deep Inspection」、データ分析事業の「Deep Analytics」の2つの領域で、お客様に合わせた幅広いAIシステムをオーダーメイドで開発しています。

AIを用いたシステムの社会実装を加速させるため、2018年12月に京セラコミュニケーションシステムの完全子会社となりました。



- 会社名:株式会社Rist

- 所在地:京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

- 設立日:2016年8月1日

- 代表取締役社長:藤田 亮

- URL: https://www.rist.co.jp

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/23-18:46)