関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2023年8月6日(日)京セラドーム大阪にて、第25回目の記念開催となる『KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER』を開催いたします。この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。



メンバーそれぞれが多岐にわたる活躍を魅せる「M!LK」の出演が決定!





スターダストプロモーション所属の佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」。音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデル、バラエティと活躍の場を伸ばし続ける彼らが、「関西コレクション2018S/S」以来、5年ぶりに関西コレクションに帰ってくる!







人気のトリオYouTuber「ばんばんざい」や、「ゆりいちチャンネル」の出演が決定!





ドッキリや大食い動画を中心に、歌ってみたやオリジナルソングでの音楽ユニット活動も行っている登録者数260万人超えの人気トリオYouTuberばんばんざいや、話題のカップルYoutuberゆりいちチャンネルの出演が決定!





小悪魔agehaモデル「伊藤桃々」、 『今日好き』出演で注目を集める「岡田蓮」「横田未来」ら、美の憧れ「ロン・モンロウ」 「上西星来」の出演が決定!





小悪魔agehaモデルとして、自身のコスメやアパレルブランドも手掛けるモデルの伊藤桃々、多くの美容・ファッション雑誌でモデルを務める上西星来や、中国の大型オーディション番組でグランプリに輝き、日本で歌手としても活躍する中国人美女モデルロン・モンロウの出演も続々決定!

さらに、AbemaTV「今日、好きになりました。」シリーズに出演し、Z世代を中心に注目を集める岡田蓮、横田未来、石川翔鈴や、 「第40回ホリプロスカウトキャラバン」でグランプリを受賞し、女優やモデルとしても活躍するタレント木下彩音、「とんでもない美少年がいる」と話題を呼んだイケメンハーフモデル翔の出演が決定!











【 全出演者情報 】2023年5月25日現在 ※50音順

〈 ARTIST 〉

M!LK、WATWING and more

〈 MODEL 〉

新井舞良、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、島崎遥香、上西星来、NANAMI、ねお、野咲美優、前田希美、三原羽衣、吉田朱里、ロン・モンロウ、渡辺美優紀 and more

〈 GUEST 〉

石川翔鈴、井手上漠、岡田蓮、木下彩音、翔、鈴々木響、ちせ、八村倫太郎、ゆうこす、ゆりにゃ、横田未来 and more

豪華〈 CREATOR 〉続々決定!

えみ姉、かの/カノックスター、きりまる、こばしり。、nanakoななこ、ばんばんざい、平成フラミンゴ、MINAMI、ゆりいちちゃんねる and more



今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/







【 開催概要 】

開催名称 KANSAI COLLECTION 2023 AUTUMN&WINTER

開催日程 2023年8月6日(日)

開催時間 12:30開場 14:00開演

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 日本博参画プロジェクト認証事業

(前回実績) 大阪府・大阪市・大阪観光局・大阪商工会議所・兵庫県

京都府・京都市・京都商工会議所・奈良県・滋賀県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



【 チケット販売情報 】

チケットは全席指定席

2023年5月27日(土)10:00~ 販売開始!

早めのお申し込みでステージ近くの席に!!

(規定枚数に達し次第受付終了)

VIP席 100,000円

プラチナ席 30,000円

SS席 10,000円

S席 7,000円

スタンド自由席 3,000円

※枚数に限りがございますので、お申し込みはお早めに。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめ致します。



<チケット先行販売購入先>

関西コレクション公式LINE

https://page.line.me/kansaicollection







<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション

TEL 0570-200-888(毎日10:00~18:00)



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会

info@kansai-collection.net



関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



