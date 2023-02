[ヤマチユナイテッド]

世界の部族が手織りする温かいラグ「トライバルラグ展」2月25日より開催





ヤマチユナイテッドグループ┃株式会社ジョンソンホームズ(本社:北海道札幌市西区、代表取締役:山地 章夫)が展開するインテリア・ライフスタイルショップ inZONE with ACTUSは、2023年2月25日(土)から3月26日(日)までThe JOHNSON STORE 大通店にてラグ展示販売会イベント「トライバルラグ展」を開催。

inZONE 宮の森本店まで先日まで開催していた同イベントを、展示量を増やしリレー開催。北海道でなかなか同イベントは少なく、毎回多くのファンで賑わいます。

【Webページ】https://www.inzone.jp/event/9077/









色褪せることないオールドラグの魅力。







「部族の絨毯」という意味を表すトライバル(tribal)ラグ。トルコやイラン、アフガニスタンなどの国々で暮らす少数部族の人たちが織った伝統的な絨毯です。床の代わりとして使われていたトライバルラグは裸足でも踏み心地が良く、100%ウールのため夏は涼しく、冬は高い保温性で暖かく過ごすことができます。



近年はインテリアとしても需要が高く、一般家庭はもちろん店舗や撮影スタジオなどでもよく見かけるようになりました。

アンティークやビンテージのオールド絨毯。新品のものはありません。また一枚一枚手織りしているため、絵柄や色はひとつとして同じものは存在しません。すなわちすべて一点モノです。ぜひあなただけの一枚を探してみてください。







家具との相性を見られるのもインテリアショップならでは



トライバルラグは特にレザーとの相性が抜群。家具とのバランスを実際に確認できるのもインテリアショップならでは。ご自宅のお写真などをお持ちいただければ専門スタッフが相性の良いものをしっかりとご提案します。







ギャッベ展も一部同時開催中

イランの遊牧民が手織りするラグ、ギャッベ展も同時開催。草木など天然の色で染めたギャッベは発色が良く、色合いも鮮やか。「生命」を意味する木の柄や、「子孫繁栄」を意味する子どもの柄などこちらもすべて一点もの。





【開催概要】

イベント名称:「トライバルラグ展」

開催期間:2023年2月25日(土)~3月26日(日)11:00~19:00時

開催場所:inZONE with ATCUS The JOHNSON STORE店(住所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西6丁目4−1 あおばアネックス 1F,2F)

店舗ホームページ:https://www.johnsonstore.jp/





会社概要



【企 業】株式会社ジョンソンホームズ

【所在地】 北海道札幌市西区八軒4条東5丁目1−1

【電話番号】011-209-3919(The JOHNSON STORE内事務所 広報担当 澤口)

【代表者】代表取締役 山地 章夫

【業務内容】住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・施工、不動産の売買および斡旋、インテリア商品の販売、オーダーソファの製造・販売、レストラン・カフェ運営、保険事業、住宅FC本部



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-17:16)