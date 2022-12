[株式会社テイクアップ]

Made in JapanにこだわったジュエリーブランドTAKE-UPのディズニーコレクションジュエリー



2005年より始まったTAKE-UPのディズニーコレクションジュエリーは、天然石を使ったジュエリーの美しさとディズニーの物語が込められた大人なジュエリーです。







誰もが憧れるロマンチックなシーンを、それぞれの物語を象徴するバラの花やガラスの靴をモチーフに、繊細に表現した特別感溢れる数量限定のジュエリーコレクションです。



■Belle Dress Up







惹かれ合う2人がドレスアップし、素敵なひと時を過ごすダンスシーンを表現。



ベルをイメージしたハニークォーツは薔薇を想起させるローズカットを施しました。更にホワイトシェルを重ねる事で、奥行きのある石の表情に。2人が惹かれ合う様子はホワイトトパーズで表現。



ネックレス/K10YGハニークォーツ ¥47,300













ネックレスとセットアップで楽しめるピアス。

ベルと踊る野獣をイメージしたタンザナイトがアクセントで輝き、耳に沿ったベルのドレスのフリルと薔薇のデザインが繊細な高級感を引き立てます。



ピアス/K18・K10YGハニークォーツ ¥44,000





■Belle Feeling Love







真実の愛により野獣の魔法が解けて生き返り、べルと王子が結ばれるラストシーンをイメージ。



薔薇の形に彫刻したシェルの下で輝く石はベルと野獣をイメージ、アンティークな野獣のお城の雰囲気を感じる石枠を使用しました。ベルが涙を流す様子を、揺れるパールで表現しています。



ピアス/K18・K10YGピンクシェル ¥36,300



■Belle Rose of fate









2人の運命を繋ぐ、魔法のバラをジュエリーに。



ホワイトシェルとレッドカルセドニーをあしらったリバーシブルのネックレス。ホワイトシェルでベルと野獣の愛で呪いが解けた様子を表現し、レッドカルセドニーで魔法のバラの輝きを表現。イエローゴールドで細やかに表現された魔法のバラもポイント。



ネックレス/K10YGホワイトシェル ¥49,500



■オリジナルボックス









お求めの方にはオリジナルのブック型ボックスにお包みいたします。

開くとミラーが付いた、特別感溢れるデザインです。



※数量限定の為、無くなり次第終了。











■Cinderella Happiness





ガラスの靴によって再び巡り逢い結ばれる様子をイメージしたネックレス。



<永遠>を意味するサークルの形で全体をデザイン。

美しいブルートパーズで2人が次第に惹かれ合う様子を表現しました。バーを長めに垂らしてY字フォルムのネックレスとしても着用できます。



ネックレス/SV925ブルートパーズ ¥23,100



■Cinderella I Wish







華やかなお城に憧れるシンデレラと動物達との朝のシーンをイメージ。



小鳥がシンデレラにリボンを持ってきてくれる様子をデザインし、全体的に上品でフェミニンなシルエットに。

下で揺れ輝く石は、夢を持ち続けるシンデレラの心を表現しています。



ピアス/SV925・K10YGブルートパーズ ¥24,200



■Cinderella Dreamlike







魔法にかけられたシンデレラが期待を胸に、お城の舞踏会へと向かうシーンをジュエリーに。



全体的なシルエットは、かぼちゃの馬車を表現。

シンデレラのドレスカラーをイメージしたツヤ感のあるブルークォーツの上に、地金の透かしを被せ、特別感のある表情を演出しています。



ネックレス/K10WGブルークォーツ ¥46,200



■オリジナルBOX









お求めの方にはオリジナルのブック型ボックスにお包みいたします。

開くとミラーが付いた、特別感溢れるデザインです。



※数量限定の為、無くなり次第終了。





【Disney Collectionはこちら】

https://www.take-up.jp/products/list31





*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*

【TAKE-UP】

1979年に設立。ジュエリーブランドとして「Made in Japan」にこだわり、ファッションや季節、女性が秘める情熱や強さ、優しさを繊細なクラフトワークとクオリティーの高いデザインで数々の商品を作り上げてきました。

ピアス専門店からスタートしたテイクアップが、真剣にピアスに向き合い創り出した「Second Pierce」

初めてピアスをつけ替える方のために着けやすさと安心感を考え、お医者様にアドバイスをいただきながら開発しました。

今ではピアス初心者の方だけでなく、高品位なベーシックピアスとして多くの方に好まれ、累計15万個以上をお届けしています。また、組み合わせて楽しむチャームシリーズ「Palette」も長く愛され続けるコレクションの1つ。現在、全国34店舗で展開中。



【会社概要】

名称 :株式会社テイクアップ

設立 :1979/11/26

本住所 :東京都渋谷区恵比寿西2-17-6 代官山ウエスト2F

URL:https://www.take-up.co.jp/



【公式オンラインショップ】

https://www.take-up.jp/

【公式Face book】

https://www.facebook.comTAKEUP.1979

【公式instagram】

https://www.instagram.com/takeup_official/

*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-20:46)