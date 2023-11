[KPG HOTEL&RESORT]

12/20(水)~2024/1/3(水)開催



カトープレジャーグループ(東京本社/ 東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/ 加藤宏明)が運営する全室オーシャンビュースイート『カフー リゾート フチャク コンド・ホテル』は、2023年12月20日(水)より「Kafuu Resort Winter fest 2023-2024」を開催いたします。







『カフー リゾート フチャク コンド・ホテル』では12月20日(水)~2024年1月3日(水)の期間中、館内レストランでの特別ディナーコース、カウントダウン音楽イベント等、クリスマスから年末年始までを心ゆくまでお愉しみいただくための「Kafuu Resort Winter fest 2023-2024」を開催。大晦日から年始にかけては新年のカウントダウンの打上げ花火や沖縄獅子舞の練り歩き等の特別な催しもご用意いたします。全室オーシャンビュースイートの沖縄大型リゾート『カフー リゾート フチャク コンド・ホテル』で冬の南国リゾートステイをご満喫ください。



Kafuu Resort Winte fest 2023-2024 カフーリゾート ウィンターフェスト 2023-2024







Wine & Dining The Orange

【年末年始特別 ・Cuore course クオーレコース】

Wine & Dining The Orangeのシェフが振る舞う期間限定ディナーコース。メインディッシュはロブスターのブイヤベースと県産黒毛和牛。フォアグラのアミューズからはじまり、華やかなデザートまでお愉しみいただけます。

期間:2023年12月26日(火)~2024年1月3日(水)

金額:¥12,000(税込・サービス料別途)

料理内容:

【魚料理】ロブスターの雲丹グラチネ

【肉料理】黒毛和牛とマグレカナール 2種の赤ワインソース

アミューズ(フォアグラのフラン マスカルポーネクリーム)、冷菜(前菜盛り合わせ 三崎牛のタリアータ 県産鮮魚のブレザオラ 雲丹のアランチーニ ホタテのタルタル)、パスタ(猪のラグー カカオを練りこんだ自家製マルタリアーティ)、萬座バゲット、デザート(フロマージュブラン ベリーのソース)



【Christmas Special・Luce course ルーチェコース】

期間:2023年12月20日(水)~25日(月)

金額:¥8,800(税込・サービス料別途)



ご予約はWEBサイトより承っております。

Wine & Dining The Orange 予約URL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kafuu-okinawa-orange/reserve





琉球 BBQ Blue【年末年始 焼肉 極みコース】

琉球 BBQ Blue人気の「パイナップルの壺入り」の焼き物、特選和牛カルビ・ロース・大判サーロインがずらりと並ぶ箱の肉盛り、そして沖縄食材をふんだんに使用したナムル盛合わせ等、心ゆくまで焼肉と沖縄を味わえる特別なコース。



期間:2023年12月26日(火)~2024年1月3日(水)

金額:12,000円(税込・サービス料別)

料理内容:

【焼き物】パイナップルの壷入りもも肉焼きパイナップルとともに

【肉盛り】特選和牛カルビ・特選和牛ロース・県産和牛大判サーロイン

琉球ナムル盛合わせ(冬瓜と蒸し鶏の油みそ、チキナーと大根の塩こうじ、豆もやしとミミガー、人参とハンダマ、青パパイヤとアーサ)、キムチ3種盛り合わせ、根菜と海ブドウのチョレギサラダ、特製肉茶漬け とろろ昆布、本日のデザート





ご予約はWEBサイトより承っております。

琉球 BBQ Blue 予約URL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kafuu-okinawa-blue/reserve





Deli & Cafe 【ペストリー特製Christmas Cake】

12月23日~3日間限定、ホテルペストリー特製 クリスマス・ミニホールケーキ。かわいく食べやすいサイズ。

販売金額 :2,400円(税込)

ご注文期間 :2023年12月20日(水)17:00まで

お受渡し期間:2023年12月23日(土)~25日(月) *期間中 12:00~21:00

お受渡し場所:Deli & Cafe店頭

事前予約窓口:

WEBサイト https://www.tablecheck.com/ja/shops/kafuu-okinawa-deli-cafe/reserve

お電話 098-964-7715





The Green SPA 【NEW YEARフェイスマスクプレゼントキャンペーン】

期間中、「The Green SPA」で該当コースをご利用の方へオリジナルフェイスマスクをプレゼント。

期間:2023年12月30日(土)~2024年1月3日(水)

該当コース:

⚫️コンビネーションライト120分30,800円(税込)

⚫️コンビネーション150分36,300円(税込)

⚫️トータルリラクゼーション200分42,900円(税込)

特典内容:ホテルオリジナル・フェイスマスクプレゼント



ご予約はWEBサイトより承っております。

The Green SPA 予約URL: https://www.tablecheck.com/shops/kafuu-okinawa-spa/reserve





大晦日カウントダウンイベント

Kafuu Resort COUNTDOWN 2023-2024



日程:2023年12月31日(日)

時間:22:30~24:00(翌1月1日0:00)

22:30 開演 カウントダウンステージスタート

22:35 沖縄三線ライブステージ

23:10 「ジョニー宜野湾&WALE WALE」ライブステージ

年明け0:00 カウントダウン/打ち上げ花火



【ご出演者ご紹介】

ジョニー宜野湾&WALE WALE(23:10~)

オリジナル曲を中心にハワイアンから沖縄民謡までカバー。お笑いトークを交え子どもから大人まで誰でも愉しめるステージを展開。



場所:ホテル棟 2Fプールサイド(客室のバルコニーからも打上げ花火をご覧いただけます。)



【注意事項】

※ライブ会場への入場は宿泊者の方に限定させていただきます。

※雨天・荒天時は上記イベントが開催されない場合がございます。



カフーリゾート特製のおそばで、年越しのご準備を。

年越しそば(お持帰り専用) ¥500(税込)

日時 :2023年12月31日(日) 12:00~24:00

販売場所:ホテル棟2F Deli & Café





お正月三が日のイベント

2024新春の宴・琉球大獅子舞の練り歩き

ホテル棟、コンドミニアム棟、アネックス棟の各棟ロビーを琉球大獅子舞が練り歩きいたします。

日程:2024年1月1日(月・祝)9:45~10:45(予定)

※時間は前後する可能性がございますので予めご了承ください。



New Year Morning YOGA

ホテル棟2階プールサイドで開催する新年のヨガ体験。

日程:

2024年1月1日(月・祝) 8:20~ (定員10名様)

2024年1月2日(火) 7:00~(定員10名様)

2024年1月3日(水) 8:20~ (定員10名様)

体験料金:¥1,000(税込)/1名様・完全予約制

予約受付:フロントまたはコンシェルジュにて受付

※詳細はコンシェルジュまでお問合せください。

※雨天・荒天時は上記イベントが開催されない場合がございます。



全室オーシャンビュースイート『カフー リゾート フチャク コンド・ホテル』







沖縄県屈指のリゾートエリアである恩納村の西海岸にある、全室オーシャンビュー、平均70平方メートル とゆとりのあるスイートルームの客室(全333室)を持つ沖縄リゾート。ホテル棟、コンドミニアム棟、アネックス棟の3棟を有し、豊富な部屋タイプも魅力の一つ。キッチンや洗濯機等が室内にある部屋タイプが多く、連泊ステイやお子様連れにもおすすめです。さらにベビー・キッズ用品や美容グッズなどバリエーション豊かな無料のレンタルアイテムを取り揃えており、充実したホテルステイをお過ごしいただけます。ホテル内には琉球イタリアン、焼肉&しゃぶしゃぶ、テイクアウト専門店等、お好みや滞在スタイルに応じて選べる3つの食空間をご用意。気軽に沖縄リゾートでのお食事を愉しんでいただけるよう、リーズナブルで多彩なジャンルの料理を揃えております。敷地内にある2つのインフィニティプールから、目前に広がる水平線、時間とともに変化していく海と空の色彩を眺めながら過ごす特別なひとときを体感。サンセットタイムが訪れるとひと際美しく輝く、オレンジ色に染まる海の鮮やかな色合いが日常を忘れさせ、心満ちる旅の夜へと導きます。細やかな行き届いたサービスと広々とした心地よい空間が魅力、力を抜いて過ごせる沖縄リゾート。那覇空港から車で約50分、沖縄本島の中央部に位置し、周辺には有名観光地も多数あり、沖縄旅行の拠点としてもおすすめです。

公式サイト https://www.kafuu-okinawa.jp/



【施設概要】

施設名

カフー リゾート フチャク コンド・ホテル/ Kafuu Resort Fuchaku CONDO・HOTEL

所在地

〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村字冨着志利福地原246-1

URL

https://www.kafuu-okinawa.jp/

電話番号・FAX番号

098-964-7000・098-964-7700

Check-in・out

14:00・11:00

棟(客室数)

ホテル棟(121室)、コンドミニアム棟(128室)、アネックス棟(84室)

客室数

全333室

附帯施設

レストラン、プール、ショップ、リラクゼーション、ジム、ランドリールーム、ベンダーコーナー

駐車場

352台

開業

ホテル棟・コンドミニアム棟2009年、アネックス棟2016年



■Kato Pleasure Groupについて

「日本のレジャーをもっと楽しく!」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐に亘りコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式サイト:https://www.kpg.gr.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-12:16)