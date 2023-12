[ウェルプレイド・ライゼスト株式会社]

ウェルプレイド・ライゼスト株式会社は、清川麗奈氏、谷藤博美氏、堀内華央理氏の3名とエージェント契約を締結したことをお知らせします。





ウェルプレイド・ライゼストは、ゲーム・eスポーツ大会の企画制作・運営や、eスポーツを活用した地域創生、大型イベントといった新規事業に加え、ゲーム・eスポーツに関わる選手、インフルエンサー、クリエイターといった「人」に対して様々な収益機会を創出しています。今後、ウェルプレイド・ライゼストにて清川麗奈氏、谷藤博美氏、堀内華央理氏のゲーム・eスポーツ関連案件におけるサポートを行い、活躍の場を拡大できるようお手伝いしてまいります。



清川麗奈氏





■コメント

幼少期に父の影響で格ゲー(ポケットファイター)をプレイしたことがゲームとの出会いでした。小さい頃からゲームをするのが好きで、5年ほど前から「League of Legends」(以下「LoL」)にハマり1日20時間近くプレイしたり、アイドル業と並行してTwitchでランク配信を10時間以上する日もあり、その結果イベントに出演させていただいたり、MCをさせて頂く機会も増えました。

その中でLoLを通じてウェルプレイド・ライゼストさんとお仕事をさせていただく機会がありまして、ウェルプレイド・ライゼストさんのイベントへの向き合い方や熱い気持ち・出演者への手厚いサポートに惹かれ、エージェント契約をさせて頂く運びとなりました。

私自身も夢中になっていて、大好きなeスポーツの魅力や可能性をもっと沢山の方に知っていただけるよう励んで参ります。精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。







■プロフィール

LJLの公式キャスターとして長年League of Legendsを中心にキャスターとして活動し、自身もLoLやTFTのプレイヤーとしてイベント出演を行う。ライブ活動やラジオのパーソナリティを務めるなどMC、ストリーマーとしても活動の場を広げている元アイドル。

・X(旧Twitter):https://twitter.com/kiyokawa_reina

・Twitch:https://m.twitch.tv/kiyokawareina



■主な実績

・League of Legends Japan League 公式キャスター

・ DreamHack Japan 2023 『LJL 2023 Scouting Grounds』MC

・『e-sports land radio』パーソナリティ

・ストリーマージャム スペシャルミニライブ

・U19 eスポーツ選手権2023 ゲスト など





谷藤博美氏





■コメント

はじめまして、eスポーツキャスターの谷藤博美です。大好きなゲームタイトル「VALORANT」の公式キャスターに合格したことをきっかけに、2022年8月よりeスポーツキャスターとしての活動をスタート致しました。

「VALORANT」を筆頭に、この1年間様々なゲームの競技シーンやイベントに携わらせて頂きました。ゲームが持つ面白さやコミュニティのパワーを間近に感じる事でeスポーツの魅力を広く発信し、業界に貢献していきたいという想いが一層強くなりました。

ゲームへの愛と約10年間のアナウンサー経験を活かしながら 1人の女性ゲーマー、eスポーツキャスターとしてウェルプレイド・ライゼスト様と共に業界の発展に貢献できるよう邁進してまいります。これからどうぞよろしくお願いいたします。







■プロフィール

元放送局アナウンサーの経験を活かし、ゲームイベントMCを中心に、企業記者発表会、ナレーションなど活動の幅を広げて活躍しているeスポーツキャスター。また、女性としては貴重なeスポーツの競技シーンで実況としても活躍している。

・X(旧Twitter):https://twitter.com/Romitnfj

・Twitch:https://www.twitch.tv/tnfjromi

・公式WEBサイト:https://tnfjromi.com/



■主な実績

・VALORANT 2023 MastersTokyo チームインタビュアー

・VALORANT Game Changers Championship 実況

・ONE PIECE DAY’23 バウンティラッシュ 超奪取祭アシスタントMC

・hololive × VALORANT MEETUP powered by Holizontal 実況

・アミューズメントエキスポ 「コナミアミューズメントブース」ステージMC など



堀内華央理氏





■コメント

以前からゲームが大好きで配信をしておりましたところ、2014年頃からeスポーツ関連のイベントや大会にMCや通訳として呼んでいただけるようになりました。

ウェルプレイド・ライゼスト様とはそこでご一緒させていただくことがあり、様々なサポートをしていただきました。

この度契約のお話をいただき、eスポーツやゲーム関連のイベントに少しでも貢献できるならと思い、エージェント契約を結ばせて頂きました。

励んで参りますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。







■プロフィール

アイドルとして活動しながらゲームイベントのMCや通訳として、ストリーマーとしても活動している。英語など語学力を活かし、eスポーツの国際大会のMCとしても活躍の場を広げるタレント。

・X(旧Twitter):https://twitter.com/Kaori_Kaotan

・Twitch:https://www.twitch.tv/kaori_bsp



■主な実績

・日本・サウジアラビア eスポーツマッチ JAPAN ROUND MC

・EVO 2023 Cosplay Contest MC・審査員

・Predator League 2024 VALORANT Japan Round MC

・東京ゲームショウ2023 インテルブース MC

・INDIE Live Expo Winter 2023 MC など





ウェルプレイド・ライゼストについて





ウェルプレイド・ライゼストは、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出などを行ってまいりました。「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」をビジョンに、ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。



社名:ウェルプレイド・ライゼスト株式会社

URL:https://wellplayed-rizest.jp/

所在地:東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑6F

設立:2015年11月19日

代表取締役:谷田優也 古澤明仁

事業内容:ゲーム・eスポーツに関する企画、プロデュース、運営、コンサルティング、配信、プロモーション、施設運営等







