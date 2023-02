[株式会社エポック社]

- 「サンリオキャラクターズ」×「シルバニアファミリー」の赤ちゃん家具セットを限定販売-



株式会社エポック社(本社:東京都台東区、代表取締役社長:前田 道裕)と、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻 朋邦)は、エポック社のドールハウス遊びのおもちゃシリーズ「シルバニアファミリー」と、サンリオの人気キャラクターとのコラボレーションとして、オリジナル衣装の赤ちゃん人形と家具がセットになった『シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット』を、3月2日(木)より、一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、シルバニアファミリーオンラインショップ、クラフトハートトーカイオンラインショップ(藤久株式会社)等シルバニアファミリー関連店舗で販売いたします。







【商品概要】

シルバニアファミリーとして初の、サンリオの人気キャラクターたちとのコラボが実現しました。ハローキティの衣装を着たショコラウサギの赤ちゃん、ポムポムプリンの衣装を着たくるみリスの赤ちゃん、マイメロディの 衣装を着たしろウサギの赤ちゃん、シナモロールの衣装を着たヒツジの赤ちゃん、リトルツインスターズ(パフ)の衣装を着たペルシャネコの赤ちゃん、リトルツインスターズ(ポフ)の衣装を着たシマネコの赤ちゃん、計6体のお人形と、サンリオのキャラクターたちがモチーフになったベビーチェアやすべり台などのオリジナル家具・小物が入ったセットです。それぞれのキャラクターをイメージしたやさしいカラーリングやこのセット限定のデザインにもご注目ください。



【コラボ商品開発にあたって】



シルバニアファミリーとサンリオキャラクターズ、それぞれの魅力を引き出せるよう、想いを込めて企画開発しました。オリジナル家具やお洋服は、キャラクターたちの特徴を思い描きながら、遊び心のあるデザインに落とし込んでいます。コラボレーションならではのデザインにぜひご注目ください。

(エポック社 商品企画担当者より)



【商品詳細】



商品名:シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット

標準小売価格:10,000円(税抜),11,000円(税込)

発売日:2023年3月2日(木)

取り扱い店舗:一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、シルバニアファミリーオンラインショップ、シルバニアファミリー専門店 森のお家(一部店舗を除く)、クラフトハートトーカイオンラインショップ、 一部シルバニアファミリー関連施設

著作権表記:(C)️EPOCH,(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636960









【サンリオショップ、サンリオオンラインショップでの販売について】



◆サンリオショップ

サンリオの会員アプリ「Sanrio+」上で、事前抽選予約を行います。事前抽選予約をご希望のお客様は、「応募要 項」をご確認いただいた上で、「Sanrio+」アプリに配信されている購入希望店舗の「『シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット』予約申し込みクーポン」を選択し、お申し込みください。



サンリオ公式サイト内グッズページ:

https://www.sanrio.co.jp/news/goods/mx-sylvanianfamilies-20220207/

※ご購入は、お一人様1点限りとなります。そのほか応募要項、販売店舗、当選後の購入方法の詳細については、上記情報ページをご確認ください。



〈事前抽選予約受付期間〉2月8日(水)~2月17日(金)

※先着順ではございません。

※本抽選申し込みにスマイルは必要ありません。0スマイルでお申し込みいただけます。



〈当選発表〉2月24日(金)

※当選者の方へメールと「Sanrio+」アプリに当選クーポンを配信いたします。また、当選情報は「Sanrio+」アプリ内「サンリオからのお知らせ」でもご確認いただけます。(落選の方へのメール配信はございません)



〈当選後の商品購入期間〉3月2日(木)~3月9日(木)閉店時

※商品購入期間を過ぎた場合は、当選は無効となりますのでご注意ください。必ず期間内にご購入をお願いいたします。



◆サンリオオンラインショップ

下記、サンリオオンラインショップ各店で販売いたします。



〈販売開始日時〉2023年3月2日(木)12:00~

※ご購入は、お一人様1点限りとなります。



本店:https://shop.sanrio.co.jp/

楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/sanrio/

Yahoo!ショッピング店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanrio/





【シルバニアファミリー関連ショップでの販売について】



※ご購入は、お一人様1点限りとなります。

※各販売先での予定数量がなくなり次第終了となります。



◆シルバニアファミリーオンラインショップ

シルバニアファミリーオンラインショップ内販売ページにて、下記4回の日程で、先着順で販売いたします。

販売ページURL:https://store.sylvanianfamilies.com/shop/g/g015213/





〈販売受付日時〉

(1) 2023年3月2日(木)12:00~

(2) 2023年3月2日(木)18:00~

(3) 2023年3月3日(金)12:00~

(4) 2023年3月3日(金)18:00~



〈お届けについて〉3月6日(月)以降、順次発送を予定しております。

※ご注意事項、詳細につきましては上記販売ページをご確認ください。



◆シルバニアファミリー専門店 森のお家

森のお家のウェブサイト上で、ピースポイントアプリの会員様限定で事前予約を行います。事前予約をご希望のお客様は、森のお家ウェブサイト内特設ページ記載の「応募要項」をご確認いただいた上で、購入希望店舗を選択し、お申し込みください。

森のお家特設ページURL:http://morino-ouchi.jp/news/sp/sanrio.html





〈事前予約受付日時〉2月14日(火)~2月19日(日)

※店舗の地域により予約開始日が異なります。事前に特設ページでご確認ください。

※店舗ごとの先着順となります。それぞれの店舗の予定数量がなくなり次第終了となります。



〈商品購入期間〉3月2日(木)~3月9日(木)閉店時

※期間内に、予約時に選択した店舗でご購入ください。

※ご注意事項、詳細につきましては上記特設ページをご確認ください。



◆クラフトハートトーカイオンラインショップ

クラフトハートトーカイオンラインショップ内商品ページにて先着順で販売いたします。

商品ページURL:https://www2.crafttown.jp/news/202302sf_sanrio/





〈注文受付日時〉3月2日(木)12:00~



〈お届けについて〉通常1~3営業日で発送予定(土日祝除く)

※ご注意事項、詳細につきましては上記特設ページをご確認ください。



◆そのほかのシルバニアファミリー関連施設

各施設ごとに販売方法および在庫状況は異なります。入場料が必要な施設もございますので、各施設に直接お問い

合わせください。

〈取り扱い施設一覧〉

シルバニア森のキッチン レイクタウンアウトレット店(埼玉県)

こもれび森のイバライド シルバニアファミリー森のマーケット(茨城県)

堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 シルバニアファミリー森のマーケット(大阪府)

滋賀農業公園ブルーメの丘 シルバニアファミリー森のマーケット(滋賀県)

おもちゃのヨシダ本店(北海道)

おもちゃ王国(岡山) トイズスタジアム(岡山県)

東条湖おもちゃ王国 トイズスタジアム(兵庫県)

南知多おもちゃ王国 わくわくおもちゃショップ(愛知県)



【コラボレーションキャラクター紹介】



【「サンリオキャラクターズ」について】

今回のコラボレーションは、サンリオの人気キャラクターの中から「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」の5キャラクターです。



ハローキティ

身長はりんご5個分。体重はりんご3個分。明るくて、優しい女のコ。

好きな食べ物は、ママの作ったアップルパイ。







マイメロディ

すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物はおばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ。





ポムポムプリン

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男の子。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」







シナモロール

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男の子。カフェの看板犬として活躍中。

特技は、大きな耳をパタパタさせて空を飛ぶこと。







リトルツインスターズ(キキ&ララ)

ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。

弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。

パフ&ポフはなかよしの妖精さん達が作ってくれたくまのぬいぐるみ。











【「シルバニアファミリー」について】

緑ゆたかな森の中で、動物のキャラクターたちがおくる、やさしく夢あふれる暮らしを表現したドールハウス遊びのおもちゃシリーズ。1985年の発売以来、お家や人形、家具、お店など、かわいらしさとディテールにこだわったデザインで、年齢・性別を越えて世界70以上の国と地域で愛されてきました。「自然・家族・愛」をテーマに、子どもたちの想像・創造力はもちろん、家族の絆や思いやり、自然を大切にする心を育み、情緒豊かな成長を促します。



