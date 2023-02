[株式会社ユカシカド]

2023年2月28日より販売開始



株式会社ユカシカド(代表取締役 CEO:美濃部慎也、本社:東京都渋谷区、以下「ユカシカド」)はフルパーソナライズサプリメント「VitaNote FOR Base Supplement(ビタノート フォー ベースサプリメント)」を2023年2月28日より販売開始致します。







パーソナライズで栄養課題解決にチャレンジする背景



栄養不良の二重負荷の課題

低栄養と過栄養が同じ集団に同一に存在する「栄養不良の二重負荷」が日本含む世界中で社会問題となっています。経済・食糧環境や文化的環境など要因は多岐に渡ります。糖分・塩分・脂肪分や保存料などを多く含む超加工品の流通が加速したことも過栄養問題の要因の一つと言われています。※

※参考「The Double Burden of Malnutrition : A Review of Global Evidence」



パーソナライズの時代

2000年初頭、購入履歴や検索履歴を利用して、おすすめの商品やコンテンツを提供するサービスが登場し始めました。2010年代にはSNSなどのWEBサービスの普及により、個人のプロファイルや好みなどの情報も蓄積されるようになり、タイムラインやフィードなどで個人に合わせた情報提供が一般化しました。またスマートウォッチなどのウェアラブル端末からのライフログ、2017年にはユカシカドから世界に先駆けて尿から栄養状態の把握可能な検査なども登場し、高度なパーソナライズサービスを提供することができるようになりました。ユカシカドは栄養課題解決に向けて科学的に栄養状態を把握し、低栄養・過栄養を配慮した一人ひとりに適した栄養摂取の促進を進めて参ります。



VitaNote FOR Base Supplementの特徴



1.郵送型栄養検査「VitaNote」と連動。必要な栄養素を科学的に測定し個別配合

VitaNote FOR Base Supplementは、栄養の過不足を尿から評価する郵送型検査キット「VitaNote(ビタノート)」の検査結果をもとに最大16種類のビタミン・ミネラルの量と種類を一人ひとりに合わせて配合致します。





2.フルパーソナライズ

健康の維持増進を目的とした独自の栄養摂取基準「栄養向上基準」と検査結果などを照らし合わせて、カプセル内の栄養素をmg単位で調整して製造しています。





3.パーソナライズ専用自社工場

郵送いただいた尿検体の解析からパーソナライズサプリメントの製造・出荷まで専用の自社工場で実施することにより一人ひとり異なった栄養素の種類と量の製造を実現しています。















商品概要



商品名称:VitaNote FOR Base Supplement

価格:通常価格 6,800円(税込)、セレクト便(会員)価格 4,760円(税込)

発売日:2023年2月28日

販売場所:栄養改善ECアプリ『VITANOTE』、VITANOTE公式サービスサイト https://lp.vitanote.jp/for/0-to/0201-General/



本リリースに関するお問い合わせ



広報担当:高井(直通:050-3091-0216)

Mail:info@yukashikado.co.jp



(2023/02/28-17:45)