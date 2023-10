[東邦レオ株式会社]

縁側の価値を街と働き方に実装し地域とビジネスを活性化



中津のまちづくりを行う総合建設業 西田工業株式会社(本社:京都府福知山市、代表:西田 吉宏)と「グリーンインフラ」や「コミュニティデベロップメント」を手がける東邦レオ株式会社(本社:大阪府中央区、代表:吉川 稔)は、10月23日(月)より28日(土)までの6日間、大阪府北区中津にて、今求められる新しい働き方「半ノラワーカー」の実証実験を行います。





「半ノラワーカー」は、隈研吾建築都市設計事務所と東邦レオ株式会社が推進する「地球OS書き換えプロジェクト」にて定義されたワークスタイルで働く人およびそのスタイルの名称で、店舗や事業所などの軒先を、かつての縁側のようにワークスペースとして活用することで、地域コミュニティの活性化やビジネスの創造や共創を生む新しい働き方です。本取り組みは、株式会社ロフトワーク、株式会社TOOLBOXとともに、中津の企業、飲食店、公園など5か所の軒先をワークスペースとしてシェアし、「半ノラワーカー」の実証実験を行います。



「半ノラワーカー」とは?





「半ノラワーカー」は、隈研吾建築都市設計事務所と東邦レオ株式会社が推進する「地球OS書き換えプロジェクト」にて定義されたワークスタイルで働く人およびそのスタイルの名称です。“ノラ”は、野良猫の野良をインスピレーションに、気ままで自由でありながらも、自身の意思で行動するスタイルになぞらえて、現代ならではの“ノラ”スタイルの働き方を「半ノラワーカー」と名付けました。「半ノラワーカー」が店舗や事業所などの軒先をワークスペースとして活用することで、かつての縁側にあったような交流が、スペース提供者とワーカーの交流が生まれ、地域コミュニティの活性化に繋がることや、そこからビジネスの種が生まれ育っていくこと、また共創が自然発生していくことが予想されます。単身者や高齢者の孤立が社会問題となっている現代において、失われつつあるかつての“縁側”の価値を、建物の形状などのハードではなく、その本質的価値を街に実装するNeo縁側的働き方です。



<「半ノラワーカー」の3つの定義>

1. ひとつの場所にとどまらず、居心地の良い場所で仕事をする

半ノラ的に街に出て、ミニマムなスペースやファシリティでワークをします。



2. ひとつの組織に固執せずに、複数の所属を持つ

スキルや能力を組織の枠を越えて活用、拡張していきます。



3. 部外者・傍観者にならず、地域と共存・共創

シェアされた地域の軒先でのワークが密接な交流を生み、相互に成長と豊かさをもたらします。



軒先シェア「半ノラワーカー」実証実験 実施概要





中津の企業、飲食店、公園など5か所の軒先をワークスペースとしてシェアし、「半ノラワーカー」の実証実験を行います。中津で働く人だけでなく、地域の人々とコミュニケーションをしながらワークをすることで、シナジーの種となる様々な気づきが生まれる3つの取り組みを実施します。



【開催概要】

取り組み名称:半ノラワーカー

開催期間:2023年10月23日(月)~28日(土)

開催場所:「まちを見てきたビルが今度はまちをつくる」をコンセプトとする西田ビル(大阪府大阪市北区中津3丁目10−4)

協力:株式会社ロフトワーク、株式会社TOOLBOX



取り組み1. 移動式のFabCafe Osaka(仮) POPUP×まちごとオフィスの働き方







<POPUP FabCafe+ Work in Osaka Week>

クリエイティブカンパニーであるロフトワークの京都ブランチは、半ノラワーカー実証実験に参加します。10月23日(月)~10月27日(金)の期間は、京都メンバー総勢29名が、中津の町にある縁側や軒下を共有し、「町全体で働く」ことを実践します。

また、半ノラウィークにあわせて、10月24日(火)、25日(水)に、西田ビルエントランスで、FabCafe Osaka(仮)のPOPUPを開催します。Creative & Moodをコンセプトに最小単位のFabCafeの実験とし、移動式のカフェが登場します。また、24日夜には、イベント「スナックほんで」を西田ビル3Fで開催します。



FabCafeとは?

FabCafeは、世界中に拠点を持つクリエイティブコミュニティです。人が集うカフェに、3Dプリンターやレーザーカッター等のデジタルものづくりマシンを設置。“デジタル”と“リアル”の壁を自由に横断し、未来のイノベーションを生み出します。地域のクリエイターやアーティスト、企業とともに、食、アート、バイオ、AIから教育まで、ものづくりの枠を超えたラボ活動も行っています。



取り組み2. 人気イベント「ヒロセバー!」開催





半ノラワーカーウィークにあわせて、中津の西田ビル3Fにあるイベント/レンタルスペース「Laugh Out Kitchen」で、ヒロセバーを毎日開催します。ヒロセバーとは、2021年11月より、月3回ほどのペースで開催されているバーで、同ビル2Fコワーキングスペース「Creative Quarter Nakatsu」の管理人でもあるヒロセがバーのマスターとなり、現在までに約70回のイベントを敢行しています。これまで、吉本興業所属の芸人さんや、人気飲食店とのコラボ、さらには中津在住の一般の方までジャンルを問わず、色々な方と一緒にカウンターに入るバー企画です。とにかく楽しめる場を提供すること、そして西田ビルを多くの人に知ってもらうことをモットーに、これからも不定期営業で中津を盛り上げていきます!



<ヒロセバーとスナックほんで>

開催日時:10月24日(火)18時~21時

開催場所:西田ビル3F Laugh Out Kitchen

参加方法:当日キャッシュオン

参加料:500円チャージ(おつまみ付)

WEBサイト:https://loftwork.com/jp/event/20231024_snack-honde



廣瀬大輔

株式会社BHF 代表取締役/「Creative Quarter Nakatsu」「Laugh Out Kitchen」管理人

2010年、高校の同級生と2人で結婚式二次会の幹事代行サービス「FOR U」を開始。

2011年法人化。2013年、当時まだオリジナルウエディングが台頭していなかった時にアウトドアウエディングを初めてプロデュース。現在までで50組以上の野外結婚式を手がける。

同じ頃にレンタルドレスショップとフォトスタジオをOPENさせ、ブライダル事業で多角化を図るも、2018年にその2部門を撤退しプロデュース事業に専念。

コロナ禍を経て、2021年1月より「Laugh Out Kitchen」の運営管理業務を受託。そして2023年4月からは「Creative Quarter Nakatsu」の管理人も兼任。ブライダルのみならず、法人パーティーのプロデュースや動画制作など事業領域を拡大させている。





取り組み3. 10月28日(土)toolbox大阪ショールーム オープニングイベント開催!







toolboxで販売されている商品を実際手に取って、「素材」や「アイデア」と出会うことを楽しんでほしい。そんなショールームが大阪・中津に2023年10月28日(土)午前11時よりオープンします。

株式会社toolboxは、西田ビルのコンセプトである「まちを見てきたビルが今度はまちをつくる」に賛同し、家づくりに興味がある人が誰でも気軽に訪れて楽しむことの出来るショールームを目指します。

新しい試みとして、「スタンダードブックストア」が選書した書籍の販売コーナーも。

10月28日(土)のオープニングイベント当日は、ショールームを自由にご覧いただけるほか、ゲストのトークセッションを開催します。お子様もお楽しみいただける体験や、オリジナルビールの販売(数量限定)やお土産を用意しております。家づくり中の方も、そうでない方も気軽にお立ち寄りください。スタッフが見つけたお気に入りショップを紹介する「中津マップ」も準備していますので街歩きも一緒にどうぞ!



【大阪ショールームオープニングイベント】

日程:2023年10月28日(土)11~17時

開催場所:大阪府大阪市北区中津3丁目10番4 西田ビル3階

WEBサイト:https://www.r-toolbox.jp/stories/editorsboard/72969/



株式会社TOOLBOX

代表取締役 荒川公良

所在地:東京都新宿区下落合3-14-16

「自分の空間を編集していくための“道具箱”」をコンセプトに、内装に関わる商品とアイデアを提供し、リフォーム・リノベーションの設計・施工も行う「toolbox(ツールボックス) www.r-toolbox.jp」を運営。東京・目白に続き、2023年10月末に大阪・中津にショールームをオープン予定。



西田工業株式会社について







京都福知山と大阪、兵庫に拠点を構え、総合建設業の西田工業として創業115年目を迎えます。道路・河川・上下水道などの社会インフラ工事や、官公庁舎・マンション・事務所・店舗・病院・学校など、多彩な施工実績で地域の暮らしを支えてきました。一方で、成熟社会において、これからの私たちがつくるインフラは何かを問いなおし、計画・設計の上流側と運営・管理の下流側へと事業領域の拡張を模索。地域に必要不可欠な建設業の深化と地域を繁盛させるまちづくりの探索という両利き経営に取り組んでいます。



名称:西田工業株式会社

代表取締役社長:西田 吉宏

所在地:京都府福知山市字天田犬丸131−1

公式HP:http://nishidakougyou.co.jp/



東邦レオ株式会社について







1965年の創業以来、緑地空間設計のためのグリーンインフラ技術から、ライフスタイルや働き方、環境への姿勢など広義の「グリーン」を軸に事業を展開。都市におけるオフィスや集合住宅、商業施設など、人々が過ごす空間を対象としてハードとソフト両面から街づくりへ技術力と編集力で貢献します。 緑に人が集まり、そこに集う人々が主役となり場の価値を高める「コミュニティ・デベロップメント」事業を通じて、住環境の向上に貢献し、CSV経営を実践し続けています。



名称:東邦レオ株式会社

代表取締役社長 :吉川 稔

所在地:大阪市中央区上町1丁目1-18

公式HP:https://www.toho-leo.co.jp/



