[ビクターエンタテインメント]

~グランプリには、D.T.O.30.から音源リリース&副賞50万円~



株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教、以下「ビクター」)は、名古屋の新進気鋭のインディーズレーベル「TRUST RECORDS」とタッグを組み立ち上げたインディーズレーベル「D.T.O.30.(読み:ディー・ティー・オー・サーティ/DON’T TRUST OVER 30の略)」にとって初となるオーディションを開催することを発表いたしました。合わせて、本日よりオーディションへのエントリーがスタートいたしました。



【オーディション特設ページ】 https://eggs.mu/music/project/dto30









D.T.O.30.は、『いつまでも10代の頃の瑞々しい感性を忘れずに、切なくも真っ直ぐな気持ちを持ち続けていたい』という想いを込めて設立されたレーベルです。これまでに、Maki、カネヨリマサル、moon drop等が所属しており、カネヨリマサルとmoon dropはその後ビクター内レーベルGetting Better Recordsから今年メジャーデビューいたしました。



本オーディションで書類・音源審査を突破したアーティストは、11月初旬に名古屋と東京でライブ審査に進出し、11月中旬には最終審査グランプリ発表が行われる予定です。グランプリに輝いたアーティストはD.T.O.30.からの音源リリースと、副賞50万円が贈られます。



オーディション要項





■スケジュール

・エントリー期間:2023年9月4日(月)~10月9日(月・祝)

・一次審査(書類・音源):2023年10月10日(火)~10月17日(火)

・二次審査(ライブ審査):2023年11月4日(土)<東京>、11月5日(日)<名古屋>

・最終審査・グランプリ発表:2023年11月中旬予定

■エントリー資格

・2023年10月9日(月)時点で30歳以下の方に限ります。

※グループの場合、1人でも30歳以下のメンバーがいることが条件となります。

※未成年の方は保護者の同意が必要です。

・Eggsへのアーティスト登録&楽曲登録必須

・応募楽曲が1曲以上必要となります。楽曲に関してオリジナルに限ります。

・芸能事務所やレコード会社と契約していない方

・2023年11月4日(土)<東京>、5日(日)<名古屋>のいずれかのライブ審査に参加可能な方

■グランプリPRIZE

1. D.T.O.30.から音源リリース

2. 副賞 50万円



関連サイト





■D.T.O.30. オフィシャルサイト https://www.jvcmusic.co.jp/gbr/D_T_O_30.html

■TRUST RECORDS オフィシャルサイト http://radcreation.jp/trustrecords/

■Getting Better Records オフィシャルサイト https://www.jvcmusic.co.jp/gbr/



