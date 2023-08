[株式会社NTTコノキュー]







株式会社NTT QONOQ(以下、コノキュー)は、株式会社円谷プロダクション(以下、円谷プロ)が展開する『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」の世界観と連動する公式コンテンツとして、コノキューが提供する新感覚街あそびアプリ「XR City」を活用した体験型謎解きイベントの第2弾となる『CaseFile AR196837 星と少女』(以下、本イベント)を提供いたします。本イベントは、須賀川市民交流センターtette、キャナルシティ博多での開催が決まり、今後体験エリアのさらなる拡大を予定しております。

※イベント公式サイト:https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196837/



放送から半世紀以上の時を経てもなお人々の記憶に残り、語り継がれる『ウルトラセブン』。

『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」は、55年後の未来=現在と未来をつなぐ物語を、1967年放送当時にシリーズの一篇として「存在したかもしれない」エピソード、<If ストーリー>としてイメージし、その「事の起こり」を描き出します。本イベントはその世界観と連動した新しいコンテンツとして、お客さまに楽しんでいただける内容になっております。



コノキューと円谷プロは今後、ウルトラマンシリーズをはじめとした円谷プロが保有するコンテンツアセットを活用し、XR技術を用いた新たなエンターテイメント表現開発へのチャレンジを共に行ってまいります。また、円谷プロの作品が楽しめるデジタルプラットフォーム「TSUBURAYA IMAGINATION」との連携も深め、お客さまに楽しんでいただけるコンテンツ制作を進めてまいります。

引き続き、円谷プロと新しい取り組みにチャレンジしていく予定ですので、ぜひご期待ください。



1.イベント概要





■イベント名

「ウルトラセブン55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」

CaseFile AR196837 星と少女



■イベント内容

本イベントは、リアルの謎解きキットだけでなく、スマートフォンアプリ「LINE」と、「XR City」によるAR(拡張現実)演出を活用し、自分が物語の主人公となって、ウルトラセブンの世界観を体験しながら、没入感のある謎解きを楽しめる新感覚の体験型イベントです。

物語の中で自然に体験するAR演出により、イベント参加者は、「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」のコンセプトである “時空を超えて現れたモロボシ・ダン” を、よりリアルに感じることができ、ウルトラセブンの世界に入り込むことができます。



ウルトラセブンの名作エピソードを、イベントを通じて体験できる内容となっています。第1弾である「Case File AR196814 港の巨大宇宙ロボット」に続き、本イベントがどのエピソードを元にした物語かは、ぜひイベントに参加いただき、お確かめください。



■ストーリー

- EPISODE 0 -

「モロボシ・ダンを探しています」

かつて55年前に実在したウルトラセブン/モロボシ・ダンを探すという謎のポスターに興味を持った<あなた>は同じく55年前にダンとともに宇宙人たちと戦っていた「友里アンヌ」と彼女をサポートする「PARTY」というグループの若者たちと出会う。

モロボシ・ダンを探すため、ワームホールの出現により発生している様々な超常的な事件の解決を依頼され、<あなた>は捜査に動きだす。

時空を越えて、ダンを追って現れたアンヌとともに、謎を解き、事件を解決せよ。



- CaseFile AR196837 -

これは一人の宇宙人の少女とあなたの物語。宇宙からの怪電波を調査するあなたは、その発信先に一人の少女の姿があることを知る。彼女は一体何者なのか。怪電波の内容は? 怪電波を解読し謎を解き明かせ。

出演:岡井みおん(謎の少女)



【コンテンツイメージ画像】 ※画像はイメージです





本イベントは、他のエリア・施設での実施も予定しており、体験エリア拡大も準備中のため、実施が確定次第、イベント公式サイトにて発表をしてまいります。続報をご期待ください。また、本イベントを自社運営施設等で開催をご希望の事業者さまはコノキューまでお問い合わせください。



・第2弾「CaseFile AR196837 星と少女」 イベント公式サイト

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196837/

・第2弾「CaseFile AR196837 星と少女」プロモーションムービー(8月7日17時公開予定)

https://youtu.be/1At81PmELcQ

・第1弾「CaseFile AR196814 港の巨大宇宙ロボット」イベント公式サイト

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196814/

・ウルトラセブン55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」

https://youtu.be/nTLV2CkLnVI



2.開催エリア概要





【開催エリア別情報】

■開催場所1.

・開催エリア:須賀川市民交流センターtette 福島県須賀川市中町4-1

・イベント期間:2023年8月5日(土)~12月21日(木)※1

・キット販売場所:須賀川市民交流センターtette内 ※2

・協力:須賀川市、すかがわ観光物産館flatto(ふらっと)

須賀川市民交流センターtette:https://s-tette.jp/

須賀川市:https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/

須賀川市の観光については「須賀川市M87光の町」:https://m78-sukagawa.jp/



■開催場所2.

・開催エリア:キャナルシティ博多 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2

・イベント期間:2023年8月9日(水)~2023年12月26日(火)※1

・キット販売場所:キャナルシティ博多内 ※2

・協力:株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス

キャナルシティ博多:https://canalcity.co.jp/



【共通情報】

・参加費用:1キット2,000円(税込)※3

・参加条件:スマートフォンアプリ「LINE」「XR City」対応機種をご持参ください ※4





※1 謎解きに必要なスポットの施設が閉館している時間帯、周辺の明るさが十分でない時間帯など、体験スポットの環境により体験できない場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 キット販売場所の詳細は謎解き進行中にLINEにて案内されます。

※3 複数名でお楽しみいただく場合は、人数分のキットが必要になります。

※4 本イベントでは、スマートフォンアプリ「LINE」と「XR City」を使用します。「XR City」アプリの対応端末は本イベント公式サイトをご確認ください。



3.「XR City」アプリダウンロード





開催期間中にイベント公式サイトあるいは下記URLより「XR City」アプリをダウンロードの上ご体験ください。

アプリダウンロードURL:https://app.adjust.com/10onxkdc

※Android・iOS共通





■「XR City」とは

コノキューが提供する、スマートフォン・タブレットでARコンテンツを体験できる、新感覚街あそびARアプリケーションです。街中やご自宅で、「XR City」をダウンロードした端末をかざすと、リアルとデジタルが融合した「便利・おトク・楽しさ」をARで体験いただけます。



会社概要





【株式会社NTTコノキュー】

代表取締役社長:丸山 誠治

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7階

HP:https://www.nttqonoq.com/

2022年10月1日より株式会社NTTドコモ100%子会社として事業を開始いたしました。個人のお客さま・法人のお客さまに対して、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)などXRを用いて、メタバース・デジタルツイン・XRデバイスの3つの事業を柱に、さまざまなサービス、ソリューションを提供いたします。



【株式会社円谷プロダクション】

代表取締役会長 兼 CEO:塚越隆行

所在地:東京都渋谷区南平台町16−17 渋谷ガーデンタワー

HP:https://m-78.jp/

「特撮の神様」と称される円谷英二が創業。本年4月に創立60周年を迎えました。

円谷英二の「空想の力」をすべての活動のドライブとして、「ウルトラマンシリーズ」ほか様々なコンテンツ、サービス等を国内外で展開しています。







本サービス/取り組みはNTTグループが展開するXR※サービスブランド「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

※XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。



問い合わせについて





■本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

株式会社NTTコノキュー XR City担当

xrcity_promotion_info@ml.nttqonoq.com



■本イベントの開催をご検討の事業者さまからのお問い合わせ先

株式会社NTTコノキュー XR City担当

xrcity_platform.info-ml@nttqonoq.com



■「ウルトラマンシリーズ」に関するお問い合わせ先

株式会社円谷プロダクション パブリックリレーション部

public_relations-gr@tsuburaya-prod.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-18:16)