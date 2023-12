[TOYO]

TOYO Awarded Acetylene Black Project in Thailand





東洋エンジニアリング株式会社(代表取締役社長 細井 栄治、以下、TOYO) は、日本のデンカ株式会社(代表取締役社長 今井 俊夫) とタイのSCG Chemicals Public Company Limited (SCGケミカルズ 代表取締役社長 Tanawong Areeratchakul) が、合弁会社であるDenka SCGC Advanced Materials Co., Ltd. (デンカ SCGC アドバンスト・マテリアルズ) を通じて投資するアセチレンブラック製造設備の詳細設計・調達業務を受注しました。



製造されたアセチレンブラックは優れた導電性を有するカーボンブラックの一種で、主に大手EV(電気自動車) 向け蓄電池メーカーへ供給される他、洋上風力発電の高圧送電線ケーブル用途などでも使用され、脱炭素化に貢献します。



本契約は、プロジェクトの早期完成を実現化する最適な設計、調達計画を提案した事とタイ向けの数多くのプロジェクト実績が評価されたことにより、受注に至りました。



TOYOはプラントエンジニアリング事業で培った知見を活かし、両社の石油化学製品分野における発展や、カーボンニュートラル社会の実現、飛躍的な成長を続ける東南アジア市場に貢献してまいります。





受注概要

客先:Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd (デンカ SCGC アドバンスト・マテリアルズ)

受注者:東洋エンジニアリング株式会社

建設地:タイ ラヨン州 マプタプット

対象設備:アセチレンブラック製造設備 年産 約1.1万トン

役務内容:設計、機器資材調達業務の一括請負

完成予定:2026年上半期



<English Follows>

Toyo Engineering Corporation (TOYO, President and CEO: Eiji Hosoi) has been awarded engineering and procurement contract of Acetylene Black project by Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd., a joint venture company of Denka Company Limited (Denka, President: Toshio Imai) and SCG Chemicals Public Company Limited (SCGC, President: Tanawong Areeratchakul).



Acetylene Black is a type of carbon black with excellent conductivity, mainly used for applications such as EV lithium-ion batteries and high-voltage transmission cables for offshore wind power generation and contribute to carbon neutrality.



TOYO's proposal for an optimal design and procurement plan that would enable early completion of the project and extensive project experience in Thailand was highly evaluated and led to the contract award.



Taking advantage of the expertise we have gained in the plant engineering business, TOYO will contribute to the development of both companies in the petrochemical product field, as well as to the realization of a carbon-neutral society and the rapid growth in the Southeast Asian market.





Contract Summary

Client:Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd.

Contractor:Toyo Engineering Corporation

Site:Map Ta Phut, Rayong, Thailand

Facilities:Facility to produce Acetylene Black with capacity of approximately 11,000 tons per annum

Scope:Lump sum for detailed engineering and procurement

Completion:Within the first half of 2026



