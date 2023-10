[集中出版株式会社]

~社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「癒しと安らぎの環境」フォーラム開催のご案内~



医療情報誌・月刊『集中』は、毎年「癒しと安らぎの環境」フォーラムを開催し、社会に多大な貢献をされた医療従事者を顕彰する「集中医療大賞」、癒しと安らぎの場を提供する優れた医療施設を顕彰する「癒しと安らぎの環境賞」の表彰および「癒しと安らぎの環境」コンサートを行っています。来る12 月17 日(日)19:10より、サントリーホール「大ホール」で開催する本フォーラムに、医療従事者の皆様、患者の皆様並びにこの活動を支援して下さる関係者の皆様をご招待致します。







「癒しと安らぎの環境」フォーラム2023





対象:

医療従事者およびそのご家族、患者の皆様

日時:

2023 年12 月17 日(日)開場18:30 / 20:45 終了予定

表彰式「集中医療大賞2023」「癒しと安らぎの環境賞2023」

「癒しと安らぎの環境」クリスマスチャリティコンサート

会場:

サントリーホール「大ホール」 〒107-8403 東京都港区赤坂1-13-1

参加費:

無料ご招待

主催:

「癒しと安らぎの環境」フォーラム実行委員会

共催:

日本の医療の未来を考える会、University Cambridge Japan Consulting Supervisor

お申込み:

「集中」公式ホームページの特設バナーよりお申し込み下さい

https://www.medical-confidential.com

申込〆切:

2023 年11 月17 日(金)





「集中医療大賞」「集中医療大賞・高久史麿特別賞」とは





世界に誇る高度な医療を提供している日本。全国各地で必要な時に直ぐ受診する事が出来る日本の医療は、医師を始めとする医療従事者の日夜に亘る献身的な働きによるものです。私達はこのことをきちんと認識し、感謝の意を込めて「集中医療大賞」を設け、毎年1 回顕彰しています。また、特に僻地医療に貢献された医療従事者への敬意を込め「集中医療大賞・高久史麿特別賞」も同時に顕彰しています。



〈直近の集中医療大賞 受賞者〉

【2022】

門脇 孝/国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 院長

竹田 晋浩/医療法人社団康幸会かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長

南渕 明宏/昭和大学横浜市北部病院 循環器センター長・心臓血管外科 教授

渡邊 剛/医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院 総長兼理事長

Ravindra Gupta/University of Cambridge Professor of Clinical Microbiology

【2021】

大曲 貴夫/国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 国際感染症センター長

尾崎 治夫/公益社団法人 東京都医師会 会長

西浦 博/京都大学大学院医学研究科・医学部 環境衛生学教授

福井 トシ子/公益社団法人 日本看護協会 会長

森下 竜一/大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学寄附講座教授

【2020】

相澤 孝夫/社会医療法人財団慈泉会 理事長 ・ 一般社団法人日本病院会 会長

岩崎 榮/NPO法人卒後臨床研修評価機構 専務理事

岸本 忠三/大阪大学免疫学フロンティア研究センター 特任教授

細川 亙/独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪みなと中央病院 院

幕内 雅敏/東京大学名誉教授 日本赤十字社医療センター 名誉院長



〈直近の集中医療大賞・高久史麿特別賞 受賞者〉

【2022】

前川 恭子/萩市国民健康保険むつみ診療所 所長

【2021】

奥野 正孝/三重県地域医療研修センター 元センター長

【2020】

齋藤 充/公益社団法人地域医療振興協会 女川町地域医療センター センター長



「癒しと安らぎの環境賞」とは





優れた「医療・福祉施設」及び「癒しと安らぎの環境」作りを目的とした活動(以下・「癒しの活動」と言う)を「癒しと安らぎの環境賞」として顕彰し、それを広く世に知らせることによって、「医療・福祉施設」及び「癒しの活動」の質の向上を図ることを目的として2002年より顕彰しています。優れた「医療・福祉施設」及び「癒しの活動」とは、アート(建築美や美術や音楽や癒しの活動)を取り入れ、人や環境への優しさを配慮するなどすることで、医療・福祉施設が癒しと安らぎの場となり、患者様並びに医療従事者にとって快適で心地よく、使い勝手が良いことを条件としています。









〈直近の癒しと安らぎの環境賞 受賞者〉

【2022】

順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児医療センター

医療法人平成博愛会 世田谷記念病院

公益財団法人日本生命済生会 日本生命病院

認定 NPO 法人 マギーズ東京

社会医療法人財団仁医会 牧田総合病院

【2021】

医療法人和香会 倉敷スイートタウン

一般社団法人衛生文化協会 城西病院

公益社団法人地域医療振興協会 台東区立台東病院

地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

東京都立小児総合医療センター

【2020】

北里大学メディカルセンター

医療法人ナイズ キャップスクリニック代官山T-SITE

医療法人博仁会 志村大宮病院

東邦大学医療センター 大橋病院

医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブ





「癒しと安らぎの環境」フォーラム とは





【活動】

1.医療情報誌・月刊『集中』誌面企画「Art In Hospital」にて毎号優れた医療施設を紹介

2.「癒しと安らぎの環境賞」の顕彰

3.「集中医療大賞」の顕彰

4.「癒しと安らぎの環境コンサート」の開催





【主催】癒しと安らぎの環境フォーラム実行委員会

【共催】日本の医療の未来を考える会、University of Cambridge Japan Supervisor



医療情報誌 月刊『集中』とは





病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。



【媒体概要】

媒体名:集中/Medical Confidential

定 価:年ぎめ購読料18,000円(税込1冊1,500円)

判 型:B5判

発売日:毎月末



【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/



集中出版株式会社について





○医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中/Medical Confidential』(2008年4月創刊)を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、



・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL: https://www.medical-confidential.com/

・『集中』を応援する医師460人はこちら

https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf



○日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス:東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル6F

ケンブリッジオフィス:Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK



