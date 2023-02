[Hyundai Mobility Japan 株式会社]

・A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJOにて2023年2月4日(土)オープン。

・関西地域で初の常設拠点として新しい体験とZEVのあるカーライフを提案。

・展示、試乗、納車、点検整備およびメンテナンスまでをご提供。

・両社は全国のオートバックス店舗での連携拡大に向けて検討を開始。





Hyundai Mobility Japan株式会社(代表取締役社長:趙源祥、以下「Hyundai」)は、株式会社オートバックスセブン(代表取締役 社長執行役員:堀井勇吾、以下「オートバックスセブン」)との協業により、オートバックスセブンと加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス関西販売(代表取締役:佐々木勝)が運営するオートバックスグループのフラッグシップ店舗「A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJO(京都府京都市)(以下、A PITオートバックス京都四条)」において、HyundaiのZEVを体験できるスペース 「Hyundai Mobility Lounge 京都四条(以下、HML京都四条)」を設けます。



2023年2月4日(土)よりオープンする「HML京都四条」では、Hyundai初の関西地域での拠点です。「Hyundai Mobility Lounge」はHyundaiが様々な場所で展開するZEVの体験スペースとなります。A PITオートバックス京都四条への展開により、お客様との接点を増やすと同時に多様なカーライフを提案するスペースとして展開して行きます。



カーライフにまつわる様々な提案をしている「A PITオートバックス京都四条」の一角で設けられる「HML京都四条」は、Hyundaiが目指すZEVのあるライフスタイルをより自然に伝えることを目指します。ここでは、Hyundaiが展開するZEV※、電気自動車(EV)「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」と水素電気自動車(FCEV)「NEXO(ネッソ)」が体験できます。展示、試乗はもちろん、購入相談も実施し、専用の納車空間も設置しています。さらにHyundaiは、A PITオートバックス京都四条とZEV整備の技術提携をしており、Hyundai車両の点検整備・保証整備・他メンテナンスの実施も行うことで、購入から納車、そしてアフターサービスの顧客ケアも用意します。

※ZEV(Zero Emission Vehicle)走行時に⼆酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCEV)の総称



この度の協業により、関西地域でのHyundai ZEVの体験を広げると同時に、地域のオーナー様に向けた日頃のメンテナンスをよりスムーズにかつ利便性高く提供することを期待しています。



「HML京都四条」は2022年6月にオープンした「HML 丸の内」に次ぎ、HML 2号店となり、開業中の「Hyundai Citystore名古屋」、「Hyundai Citystore福岡」を含めて大都市圏での拠点展開が実現します。



Hyundaiは、日本市場ではZEVのみを販売し、2050年全社ビジョンに基づきカーボンニュートラル実現に取り組みます。この度の協業を通じて、より多くのお客さまにZEVのあるライフスタイルを体験していただくことで、EV普及の促進を図ります。

両社は、この度の「HML 京都四条」のオープンを皮切りに、ZEV体験スペースの拡大だけでなく、A PITオートバックス京都四条とA PITオートバックス東雲(東京都江東区)を正式なHyundaiの協力整備工場と認定し、点検整備や保証整備・他メンテナンスを行うことで、お客さまに安心したカーライフを提供してまいります。今後、全国のオートバックスグループ店舗を車両整備・メンテナンスの拠点として連携・協業していくことで、Hyundaiのアフターサービスを全国的に拡張していく検討を開始します。



<Hyundai Mobility Lounge 京都四条について>

名称:Hyundai Mobility Lounge 京都四条

住所地:京都府京都市右京区西院安塚町1 (A PIT AUTOBACSKYOTO SHIJO内) ※駐車場あり

営業時間:10時~19時

定休日: 不定休

HP:https://www.hyundai.com/jp/brand/hyundai-mobility-lounge-kyotoshijo

(2月1日(水)19時公開予定)

運営会社:株式会社オートバックス関西販売



<A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJOについて>

新業態「A PIT AUTOBACS」ブランドの2号店目です。

A PIT AUTOBACSのブランドコンセプト「クルマもヒトもピットイン」のもと、クルマに関する全てのコトに「ワンストップ」で出会えるオートバックスとして、クルマに関わる安全・安心はもちろん、クルマと共に過ごす居心地の良い空間や、カーライフスタイルの提案によりこれまでにない発見や体験を提供します。カー用品を日本最大級に品ぞろえし、アウトドアグッズやアパレル・書籍・雑貨などを有機的に融合した売場で、お客様一人ひとりに“私らしいカーライフ”をご提案しています。

■A PITAUTOBACS KYOTO SHIJO公式HP:https://www.apit-autobacs.com/



【店舗概要】

店舗名 :A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJO

開店日 :2022年9月16日(金)

所在地 :〒615-0051京都府京都市右京区西院安塚町1

連絡先 :TEL. 075-326-0055 / FAX. 075-326-0033

営業時間 :10:00~20:00

定休日 :不定休

経営母体 :株式会社オートバックス関西販売

代表取締役:佐々木 勝





EV「IONIQ 5(アイオニック ファイブ)」









「IONIQ 5」は、ジョルジェット・ジウジアーロ (Giorgetto Giugiaro) による1974年型ポニーコンセプトをオマージュしたモデルです。Hyundaiの過去と現在、そして未来を繋ぐ「Timeless value、時間を超えた価値」というコンセプトから生まれました。さらに、サステナブルかつ革新的な機能の搭載や広い空間性を実現したことで、新しいEVエクスペリエンスを提供します。また、既に販売されている海外では高く評価されており、様々な賞※を受賞しております。



日本では、Hyundaiの水素電気自動車(FCEV)「NEXO(ネッソ)」と共に同年5月からオンラインのみでの販売を開始いたしました。

※2022 German Car of the Year、UK Car of the Year 2022、2022 World Car of the Year、2022 World Electric Vehicle of the Year、2022 World Car Design of the Year

https://www.hyundai.com/jp/ioniq5





FCEV 「NEXO(ネッソ)」





独自の技術で開発した「FCEV専用システム」を使用した水素電気自動車のNEXOは、2018年発売以来FCEVのトップセラーとなっております。2019年のアメリカの「WardsAuto 10ベストエンジン」に選定され、またFCEVとしては唯一4年連続で米国IIHS最高ランクを獲得しており、クリーンであるのみならず、その安全性と耐久性も評価されました。

https://www.hyundai.com/jp/nexo



Hyundai(ヒョンデ)について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200カ国以上でトップクラスの自動車とモビリティサービスを提供し全世界で12万人以上の従業員を雇用しています。また、より持続可能な未来の到来を見据えた製品ラインアップを強化するとともに、現実のモビリティ課題に対する革新的なソリューションを展開しています。Hyundaiは、このプロセスを通じて人と人とのつながりを活性化し「Progress for Humanity(プログレスフォーヒューマニティ)」を掲げ、人類のための進歩に貢献することにより、お客様に質の高い時間を提供するスマートモビリティソリューションプロバイダーを目指しています。



日本法人名 :Hyundai Mobility Japan株式会社

設立 :2000年1月7日

本社 :神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル16階

代表者名 :代表取締役社長 趙 源祥



